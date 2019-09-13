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63 دار نشر مصرية تشارك في معرض عمان الدولي للكتاب

تحرير:كريم محجوب ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٨ م
معرض كتاب أرشيفية
معرض كتاب أرشيفية
تنطلق فعاليات معرض عمان الدولى للكتاب، فى دورته التاسعة عشر، بمركز السيارات الدولى بالعاصمة الأردنية عمان، وذلك خلال الفترة من 26 سبتمبر الحالى إلى 5 أكتوبر المقبل، تحت إشراف اتحاد الناشرين الأردنيين، والتي تحمل شعار "القراءة حياة". ويشار إلى أن عدد دور النشر المصرية المشاركة في هذه الدورة وصلت 63 دار نشر، تشارك بشكل مباشر من خلال الأجنحة، وكذلك مشاركة قطاعات النشر بوزارة الثقافة والمركز القومي للترجمة، والمجلس الأعلى للثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب.
وفي هذا الصدد نشرت الصفحة الرسمية للمعرض الفيديو الترويجى للدورة الحالية، وتحل الجمهورية التونسية ضيف شرف المعرض، بمشاركة 22 دولة، و350 دار نشر عربية وأجنبية، وتم اختيار الشاعر الأردنى أمجد ناصر كشخصية العام الثقافية. اقرأ أيضا:«آفاق عربية» تعيد «تولستوي» إلى ساحة الأدب العربي ويشهد
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المفكر فتحى رضوان ضيف جديد على قائمة «عاش هنا»

استكمالا لجهود الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في ضم أسماء بارزة إلى قائمة المشروع الثقافي "عاش هنا"، تخليدا لرموز مصر عبر مختلف الأجيال، كان آخرها اللافتة التي تحمل اسم المفكر القدير الراحل "فتحى رضوان" الذي أثرى الحياة السياسية والفكرية في منتصف القرن الماضي. ولد فتحى رضوان فى 14 مايو 1911 بمحافظة المنيا، والتحق بكلية الحقوق عام 1929، وبعد تخرجه عمل بالمحاماة، والتحق بحزب "مصر الفتاة" من 1933 وحتى 1937، ثم انضم إلى "الحزب الوطنى الجديد" والتحق بالعمل الصحفي، وأصبح كاتبا فى الصحف التى صدرت عن حزب مصر الفتاة مثل "الصرخة" و"وادى النيل".
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«آفاق عربية» تعيد «تولستوي» إلى ساحة الأدب العربي

أعلنت دار "آفاق عربية" للنشر والتوزيع، عن إصدارها الترجمة العربية لكتاب "اليوميات" -"يوميات تولستوي" المكون من 6 أجزاء للكاتب والأديب الروسي الشهير "ليف تولستوى"، وذلك تزامنا مع الذكرى الـ191 لميلاده، ونقله إلى العربية المترجم والروائي يوسف نبيل، الذي أوضح لـ"التحرير" أن الأجزاء الأولى والثانية والثالثة من السلسلة لم تصدر بعد، لكنهم شارفوا على الانتهاء من مرحلة الطبع الأخيرة، وخلال وقت قصير ستكون في الأسواق، وأضاف أن الأجزاء الأخرى ستأتي تباعاً ومن الممكن أن تتراوح الفترة الزمنية بين الجزء والذي يليه قرابة الشهر.
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حريق بني سويف| يوم التهمت نيران الإهمال جسد المسرح

أوشك العرض المسرحي على الانتهاء وبدأت النيران في رصد ضحاياها من الأجساد البريئة، يتنفس أبطال المسرحية الصعداء، يرقبون في توتر نظرات الجمهور وتقييمهم للعرض، وعين هذا الفنان ترقب صديقه، وهذا الابن ينظر إلى أبيه الذي جاء ليشاهده، ينتظرون حصاد شهور طويلة من التدريب والجهد، ويتساءلون: هل كان الأداء جيدا؟ سيكون التصفيق حارا أم مجاملا؟ لم ينتهوا من طرح الأسئلة ولم يمهل الوقت الجمهور الرد عليهم وإذ بالنيران تشتعل في جسد المسرح، وتلتهم الجميع، وتنهمر عليهم من كل جانب، لتأكل يومها بدم بارد 50 جسدا حولتهم إلى رماد، وخلفت وراءها عشرات العاهات المستديمة.
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إطلاق اسم نجيب عياد على دورة «قرطاج السينمائي»

قررت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية، إطلاق الدورة المقبلة من المهرجان باسم المنتج الكبير الراحل "نجيب عياد" الذي رحل منذ أيام قبل رئاسته للمهرجان في دورته المقبلة، ومن المقرر أن تقام الدورة في الفترة من 26 أكتوبر حتى 2 نوفمبر عوضًا عن التاريخ السابق الذي تم الإعلان عنه، وذلك لقرب موعد الانتخابات الرئاسية في تونس، وقد اختارت أيام قرطاج السينمائية في قسم "سينما تحت المجهر" أربعة ضيوف شرف وهم: لبنان عن العالم العربي، نيجيريا عن إفريقيا، تشيلي عن أمريكا اللاتينية واليابان ممثلة للسينما الآسيوية.
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ليلى علوي تنعى مدير مهرجان قرطاج السينمائي

نعت الفنانة ليلى علوي، المنتج السينمائى التونسى نجيب عياد، مدير مهرجان "أيام قرطاج السينمائية"، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، في منزله وسط العاصمة، عن عمر ناهز الـ66 عاما، إذ تعرض إلى سكتة قلبية، حسب وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء. ونشرت "علوي"، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة للراحل نجيب عياد وعلقت قائلة: "عزائي للشعب التونسي في رحيل المنتج السينمائي الكبير ومدير أيام قرطاج السينمائية نجيب عياد، لروحه السلام وخالص التعازي لأسرته الكريمة وأهله والأصدقاء".
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أعمال تعيد إصدارها دار الشروق.. منها لـ«محفوظ ودنقل»

طرحت دار الشروق للنشر والتوزيع خلال الأيام الماضية، طبعات جديدة للعديد من الأعمال المهمة، الفكرية والأدبية والشعرية، بدأت بكتاب «الإسلام بين الشرق والغرب» لرئيس البوسنة والهرسك الراحل "علي عزت بيجوفيتش"، حيث قدمت طبعته الـ15، وكان قد كتب مقدمة هذا الكتاب الدكتور والمفكر الإسلامي عبد الوهاب المسيري. ويتحدث الكتاب عن "الخلق والتطور، الثقافة والحضارة، ظاهرة الفن، الأخلاق، الثقافة والتاريخ، الدراما، الأنبياء، موسى وعيسى ومحمد"، كما يتحدث عن الطبيعة الإسلامية للقانون، والمعتقدات الخرافية، والعديد من القضايا الفكرية والفلسفية والدينية المهمة.
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