63 دار نشر مصرية تشارك في معرض عمان الدولي للكتاب

تحرير:كريم محجوب ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٨ م

معرض كتاب أرشيفية

تنطلق فعاليات معرض عمان الدولى للكتاب، فى دورته التاسعة عشر، بمركز السيارات الدولى بالعاصمة الأردنية عمان، وذلك خلال الفترة من 26 سبتمبر الحالى إلى 5 أكتوبر المقبل، تحت إشراف اتحاد الناشرين الأردنيين، والتي تحمل شعار "القراءة حياة". ويشار إلى أن عدد دور النشر المصرية المشاركة في هذه الدورة وصلت 63 دار نشر، تشارك بشكل مباشر من خلال الأجنحة، وكذلك مشاركة قطاعات النشر بوزارة الثقافة والمركز القومي للترجمة، والمجلس الأعلى للثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب.

وفي هذا الصدد نشرت الصفحة الرسمية للمعرض الفيديو الترويجى للدورة الحالية، وتحل الجمهورية التونسية ضيف شرف المعرض، بمشاركة 22 دولة، و350 دار نشر عربية وأجنبية، وتم اختيار الشاعر الأردنى أمجد ناصر كشخصية العام الثقافية. اقرأ أيضا:«آفاق عربية» تعيد «تولستوي» إلى ساحة الأدب العربي ويشهد