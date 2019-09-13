الواقع الافتراضي.. تعرف على برامج القاهرة السينمائي

20 نوفمبر المقبل هو ميعاد انطلاق الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وبدأ القائمون على المهرجان فى الإفصاح عن بعض تفاصيله، لتحميس الجمهور للتواجد به

تحرير:محمد عبد المنعم ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

محمد حفظي رئيس المهرجان

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن الدورة 41 التي تقام في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر المقبل، ستشهد استمرار ثلاثة برامج استحدثت العام الماضي، بعد النجاح الذي حققته على المستويين الفني والجماهيري في الدورة الأربعين. البرنامج الأول هو؛ "أفلام الواقع الافتراضي Virtual Reality" الذي قرر المهرجان الإبقاء عليه وتطويره في الدورة المقبلة، وذلك حرصًا على مواكبة هذا التيار العالمي الذي تخصص له مهرجانات كبيرة مثل كان وفينسيا مكانًا رئيسيًا في برامجها الرسمية.

ويتيح هذا البرنامج لجمهور "القاهرة السينمائي" فرصة فريدة من نوعها بتجربة تقنية الواقع الافتراضي، التي تحول المشاهد من مجرد متلقي إلى مشارك فعال يملك القدرة على الانتقال إلى عوالم مختلفة تماما عن عالمه، من خلال نظارة يرتديها تدخله العالم الافتراضي الذى يتناوله الفيلم. وعرض برنامج الواقع الافتراضي 11