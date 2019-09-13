بعد ظهوره المؤثر.. كيف دعم نجوم الرياضة مؤمن زكريا؟

«الوقوف ورا مؤمن زكريا في محنته ودعمه من قبل الزملكاويm قبل الأهلاوية، ما هو إلا علامة لانتصار الخير جوانا... إثبتوا علي تلك المباديء الإنسانيm»

تحرير:أحمد سعيد ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م

مؤمن زكريا

أعلن عدد كبير من نجوم الكرة المصرية مساندتهم لمؤlن زكرdا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب ظهوره التليفزيوني والحديث عن لغز إصابته، التي تحولت إلى الشغل الشاغل للشارع الكروي المصري، ما دفع عدد كبير من الرياضيين لإعلان دعمهم الكامل لزكريا متمنين من الله أن يتم شفاه على خير، بعدما أبدى اللاعب حزنه الشديد من التجاهل الذي يعاني منه في الفترة الأخيرة والذي كان عاملاً سلبيًا على حالته النفسية، ما زاد من الغموض الذي يحيط به خاصة أنه بد أ فترة الإعداد مع الأهلي في اسبانيا وتوقع الكثيرون قيده محلياً لكن فوجئ الجميع بعدم قيده في القائمة.

مؤمن زكريا في تصريحاته التلفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر أكد على أنه لم يلق الدعم الكافي من زملائه باستثناء الرباعي شيكابالا نجم الزمالك، وعماد متعب مهاجم الأهلي السابق وزميليه في الفريق أحمد فتحي وعمرو السولية. بعد اعلان مؤمن عدم تلقيه الدعم من زملائه سارع الكثير من نجوم الكرة لإعلان دعمهم للاعب وجاءت