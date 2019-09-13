تونس: فتح 80 % من مكاتب الاقتراع للانتخابات بالخارج

تحرير:وكالات ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٦ م

انتخابات تونس_أرشيفية

قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إن نسبة 80 بالمائة من مكاتب الاقتراع للانتخابات الرئاسية في الخارج قد فتحت بعد منتصف يوم الجمعة، إذ أوضح نبيل بفون رئيس الهيئة، أن 43 مركز اقتراع قد أصبحت مفتوحة أمام الناخبين التونسيين بالخارج، في أول أيام الاقتراع التي ستجرى على مدى 3 أيام. وانطلق تصويت التونسيين بالخارج، اليوم، من مركز التصويت الوحيد في أستراليا، وفق فيديو نشرته منذ قليل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.

وتواصل توافد الناخبين التونسيين المتواجدين خارج تونس في 44 بلدا لمدة 3 ايام، ويغلق آخر مكتب تصويت في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية يوم 16 سبتمبر الجاري بتوقيت تونس.وحسب إحصائيات نشرتها هيئة الانتخابات في تونس، يبلغ عدد مراكز التصويت في الخارج 302 مركزا، أما عدد الناخبين فهو 386053 ناخبا، غالبيتهم من