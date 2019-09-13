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إدراج 20 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني لعام 2020

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلميK تقريرًا مقدمًا من الدكتور عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، بشأن إدراج 20 جامعة مصرية في تصنيف التايمز الدولي (Times Higher Education)، للعام 2020 مقارنة بـ19 جامعة في العام الماضي، وحصول جامعة أسوان على المركز الأول عالميًّا في الاستشهادات، وأشار التقرير إلى حصول جامعتي أسوان والمنصورة على المركز (401-500) تليهما جامعة قناة السويس (501-600) تليها جامعات بني سويف والقاهرة وكفر الشيخ (601-800) وتليها جامعات عين شمس والجامعة الأمريكية بالقاهرة وبنها وطنطا (801-1000) تليها جامعات الأزهر والإسكندرية وأسيوط والفيوم وحلوان والمنوفية والمنيا وسوهاج وجنوب الوادي والزقازيق (+1001).
وأضاف التقرير، أن هذا التصنيف يقوم بتصنيف أفضل 1400 جامعة من 92 دولة، ويعتمد على السمعة الأكاديمية، والبحث العلمي، متمثلًا في نسبة الاقتباس من البحوث، بالإضافة إلى نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلبة، ونسبة الطلبة الأجانب، وإدارة الأعمال واستطلاع آراء متخصصين بالتعليم والدراسة بالخارج.وأشاد الدكتور
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

الوزراء: لا صحة لإلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن إصدار وزارة التربية والتعليم قراراً بإلغاء إجازة يوم السبت في المدارس مع بداية العام الدراسي الحالي 2019-2020. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء ، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس مع بداية العام الدراسي الحالي 2019- 2020، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، مُشيرةً إلى أن إجازة السبت سارية كما هو مُتَّبع في الأعوام السابقة، ولم يتم إلغاؤها، كما لا يوجد أي تغيير في عدد أيام الدراسة الأسبوعية.
رئاسة-مجلس-الوزراء

الوزراء: لا صحة لزيادة الضرائب على الأجور والخدمات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن زيادة الضرائب على الأجور والخدمات نتيجةً لتعديلات قانون ضريبة الدمغة. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً عدم فرض أي رسوم ضريبية جديدة على الأجور أوالخدمات عقب إجراء تعديلات جديدة على قانون ضريبة الدمغة تحت أي مسمى أو بند، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام، مُوضحةً أن تعديلات قانون ضريبة الدمغة لا تؤدي لزيادة الضرائب على الأجور والخدمات، وأن فرض أي ضرائب جديدة لا يتم إلا بتشريع من مجلس النواب، ومُشددةً على أن نسبة الضريبة المقررة وفقاً لقانون رقم 138 لسنة 2019 ستظل سارية بواقع 1,5 في الألف حتى 16 مايو 2020.
مصطفى-مدبولي

تطوير المركز الإسلامي وكلية جديدة ببورسعيد.. قرارات لرئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بالموافقة على تطوير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر ليصبح "معهدا دوليا إسلاميا للدراسات والبحوث السكانية"، مع الإبقاء علي المركز كوحدة ذات طابع خاص داخل المعهد، علي أن يمنح المعهد الدرجات العلمية الآتية: دبلوم الدراسات العليا، ودرجة التخصص"الماجستير"، ودرجة العالمية "دكتوراه الفلسفة".
محمد-شاكر-وزير-الكهرباء-02

لأول مرة.. ربط مدينة القصير بالشبكة الكهربائية الموحدة

تفقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يرافقه اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، محطة محولات القصير جهد 220/66/22/11 ك.ف بتكلفة استثمارية حوالي 170 مليون جنيه لربط مدينة القصير بالشبكة الكهربائية الموحدة لأول مرة، وذلك للتأكد من تأمين التغذية الكهربائية، بحضورالمهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء وعدد من قيادات القطاع.
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جامعة-الزقازيق-

رسميا.. عثمان شعلان رئيسًا لجامعة الزقازيق

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، تعيين الدكتور عثمان شعلان، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، رئيسًا للجامعة، خلفًا للدكتور خالد عبد الباري، والذي انتهت فترة رئاسته في الأول من أغسطس الماضي، لبلوغه السن القانونية للمعاش. وتولت الدكتورة ميرفت عسكر، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث، أعمال رئيس جامعة الزقازيق، بصفة مؤقتة، منذ خروج «عبد الباري» بالمعاش، قبل صدور قرار الوزير، اليوم الأحد، بتعيين «شعلان» رئيسًا جديدًا للجامعة.
جامعة-القاهرة

حقيقة فصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات بالجامعات

علق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على ما تردد حول قيام وزارة التعليم العالي بفصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات بالجامعات بدايةً من العام القادم، على أن يتم تخصيص 3 أيام للبنين و3 أخرى للبنات، وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأربعاء، أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله بشأن فصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات بالجامعات، مشددة على أن نظام الحضور بكافة الجامعات المصرية لم يطرأ عليه تغيير وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة في هذا الشأن.
مستشفى-الجامعه-بالزقازيق

887 ألف جراحة.. كشف حساب المستشفيات الجامعية أمام الحكومة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الدور الذي تقوم به المستشفيات الجامعية في مجال التعليم والبحث العلمي والعلاج، وأهمية التعاون القائم بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، مشددا على أهمية التركيز على جوانب التدريب والتأهيل في كافة القطاعات الصحية، ومسايرة التطور العلمي في مجالات البحوث الطبية، بما يسهم في توفير أعلى قدر من الرعاية الطبية للمواطنين.
السيسي (1)

السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 152 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بعد أن أقره مجلس النواب. وينص القانون -في مادته الأولى- على أن تستبدل بنصوص المواد أرقام (84، 89، 91، 137، 189) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 النصوص الآتية:
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