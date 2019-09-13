إدراج 20 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني لعام 2020

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلميK تقريرًا مقدمًا من الدكتور عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، بشأن إدراج 20 جامعة مصرية في تصنيف التايمز الدولي (Times Higher Education)، للعام 2020 مقارنة بـ19 جامعة في العام الماضي، وحصول جامعة أسوان على المركز الأول عالميًّا في الاستشهادات، وأشار التقرير إلى حصول جامعتي أسوان والمنصورة على المركز (401-500) تليهما جامعة قناة السويس (501-600) تليها جامعات بني سويف والقاهرة وكفر الشيخ (601-800) وتليها جامعات عين شمس والجامعة الأمريكية بالقاهرة وبنها وطنطا (801-1000) تليها جامعات الأزهر والإسكندرية وأسيوط والفيوم وحلوان والمنوفية والمنيا وسوهاج وجنوب الوادي والزقازيق (+1001).

وأضاف التقرير، أن هذا التصنيف يقوم بتصنيف أفضل 1400 جامعة من 92 دولة، ويعتمد على السمعة الأكاديمية، والبحث العلمي، متمثلًا في نسبة الاقتباس من البحوث، بالإضافة إلى نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلبة، ونسبة الطلبة الأجانب، وإدارة الأعمال واستطلاع آراء متخصصين بالتعليم والدراسة بالخارج.وأشاد الدكتور