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تونس: إقبال متفاوت على مكاتب الاقتراع خارج البلاد

تحرير:وكالات ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٨ م
انتخابات تونس_أرشيفية
انتخابات تونس_أرشيفية
أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مساء اليوم، أن مكاتب الاقتراع للرئاسيات بالدول العربية، شهدت إقبالا هاما جدا، اليوم، فيما كان الإقبال أضعف في باقي الدول، إذ كشف رئيس الهيئة، نبيل بفون، «أنه إلى حدود منتصف نهار اليوم بتوقيت جرينتش، تم فتح نحو 80 بالمئة من مكاتب الاقتراع بالخارج، أي حوالي 340 مكتبا»، مضيفا: «أن مكاتب الاقتراع في القارة الأمريكية ستفتح أبوابها نهاية هذا اليوم»، موضحًا أن مكاتب الاقتراع الأولى التي فتحت أبوابها أمام الناخبين، كانت في مدينتي جاكرتا الإندونيسية وسيدني الأسترالية، وفي الدول العربية، بحسب روسيا اليوم.
وانطلق تصويت التونسيين بالخارج، اليوم، من مركز التصويت الوحيد في أستراليا، وفق فيديو نشرته منذ قليل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفقًا لسكاي نيوز.وتواصل توافد الناخبين التونسيين المتواجدين خارج تونس في 44 بلدا لمدة 3 ايام، ويغلق آخر مكتب تصويت في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية يوم 16 سبتمبر الجاري
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58 مصابا حتى الآن.. الاحتلال يستهدف الفلسطينيين بالرصاص

ارتفعت حصيلة المواطنين الفلسطينيين المصابين بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة 74 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة، إلى 58 مواطنا قرب مخيم العودة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، بأن الطواقم الطبية تعاملت مع 58 إصابة بجروح مختلفة منها 31 بالرصاص الحي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فيما أصيب 27 آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال بكثافة صوب عدد من المشاركين في مسيرات العودة قرب مخيم العودة بقرية خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
انتخابات-تونس (1)

تونس: فتح 80 % من مكاتب الاقتراع للانتخابات بالخارج

قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إن نسبة 80 بالمائة من مكاتب الاقتراع للانتخابات الرئاسية في الخارج قد فتحت بعد منتصف يوم الجمعة، إذ أوضح نبيل بفون رئيس الهيئة، أن 43 مركز اقتراع قد أصبحت مفتوحة أمام الناخبين التونسيين بالخارج، في أول أيام الاقتراع التي ستجرى على مدى 3 أيام. وانطلق تصويت التونسيين بالخارج، اليوم، من مركز التصويت الوحيد في أستراليا، وفق فيديو نشرته منذ قليل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.
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احتجاجات في الجزائر تدعو إلى رحيل قائد الجيش

يواصل آلاف الجزائريين مسيراتهم الاحتجاجية في العاصمة ومدن أخرى للأسبوع الـ 30 على التوالي، في الوقت الذي يؤيد فيه الجيش ولجنة الحوار إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت، إذ ردد عدد من المحتجين في شوارع العاصمة، اليوم الجمعة، هتافات تدعو إلى رحيل قائد الجيش، أحمد قايد صالح، كما طالبوا بإطلاق سراح الناشط السياسي، كريم طابو، الذي اعتقل أول أمس.. وتأتي احتجاجات اليوم بعد تقديم هيئة الوساطة والحوار توصياتها للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، قبل أيام، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
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مصادر: السودان يُسلم مصر إرهابيًا مطلوبًا قريبًا

أفادت مصادر متطابقة بأن السودان سوف يرحل أحد القيادات المطلوبة للأمن المصري في القريب العاجل، بحسب "روسيا اليوم". وأكدت المصادر أن المقصود هو القيادي في أنصار الشريعة مدين إبراهيم محمد حسانين الهارب إلى السودان قبل سنوات بعد إدانته في قضية بمحافظه الشرقية تتعلق باغتيال أمناء شرطة والحكم عليه بخمسة عشر عاما.
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انتخابات-تونس (1)

تونس: فتح 80 % من مكاتب الاقتراع للانتخابات بالخارج

قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إن نسبة 80 بالمائة من مكاتب الاقتراع للانتخابات الرئاسية في الخارج قد فتحت بعد منتصف يوم الجمعة، إذ أوضح نبيل بفون رئيس الهيئة، أن 43 مركز اقتراع قد أصبحت مفتوحة أمام الناخبين التونسيين بالخارج، في أول أيام الاقتراع التي ستجرى على مدى 3 أيام. وانطلق تصويت التونسيين بالخارج، اليوم، من مركز التصويت الوحيد في أستراليا، وفق فيديو نشرته منذ قليل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.
بوريس جونسون

خيارات جونسون للخروج من مأزق «البريكست»

يواصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، القول إنه لا يريد إجراء انتخابات مبكرة، لكن في الواقع، هو لا يريد شيئا أكثر من ذلك، حيث إنها الطريقة الوحيدة لإنهاء فوضى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست". وبعد أن أصبح جونسون محاصرا بخطواته السياسية وهزيمته البرلمانية، لا يزال يصر على أنه سيخرج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، مع أو دون اتفاق. إلا أن مفاوضاته مع الاتحاد الأوروبي تبدو ميتة إلى حد ما، في الوقت الذي أقر فيه البرلمان، هذا الأسبوع، مشروع قانون يلزمه بمطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد البريكست إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
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عقبة المحليات تتحدى انتخابات النواب والشيوخ في 2020

عدد من القوانين المهمة من المقرر أن ينتهي منها مجلس النواب خلال دور انعقاده الخامس والأخير، خاصة مشروعات القوانين المكملة للدستور، ومنها مشروعات قوانين مجلسي النواب والشيوخ والإدارة المحلية وتقسيم الدوائر، وهو ما يعني أن مصر ستكون على موعد مع عدد من الاستحقاقات الانتخابية خلال 2020، متمثلة في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، إضافة إلى انتخابات المحليات، والأخيرة تحديدا تشهد اهتماما خاصا من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سبق وحَث في أكثر من مناسبة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على الانتهاء من قانون الإدارة المحلية.
بوريس جونسون

مناورة خطيرة.. جونسون يراهن على الانتخابات المبكرة

يبدو أن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، في طريقه لخوض غمار مغامرة هائلة، فبعد أن نجح تحالف من نواب حزب المحافظين المتمردين، ونواب المعارضة في مجلس العموم في طرح تصويت على مشروع قانون يحظر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، اتخذ رئيس الوزراء خطوة استثنائية تتمثل في طرد 21 من أعضاء حزبه الذين أيدوا هذا الإجراء. وهدد بإجراء انتخابات عامة، ودعا للتصويت على اقتراح لإجراء الانتخابات في منتصف أكتوبر المقبل، وهي استراتيجية تشكل مخاطرة هائلة، حيث قضت على أغلبيته البرلمانية، وتدفع مجلس العموم إلى الموافقة على انتخابات لا يضمن الفوز بها.
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