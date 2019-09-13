تونس: إقبال متفاوت على مكاتب الاقتراع خارج البلاد

تحرير:وكالات ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٨ م

انتخابات تونس_أرشيفية

أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مساء اليوم، أن مكاتب الاقتراع للرئاسيات بالدول العربية، شهدت إقبالا هاما جدا، اليوم، فيما كان الإقبال أضعف في باقي الدول، إذ كشف رئيس الهيئة، نبيل بفون، «أنه إلى حدود منتصف نهار اليوم بتوقيت جرينتش، تم فتح نحو 80 بالمئة من مكاتب الاقتراع بالخارج، أي حوالي 340 مكتبا»، مضيفا: «أن مكاتب الاقتراع في القارة الأمريكية ستفتح أبوابها نهاية هذا اليوم»، موضحًا أن مكاتب الاقتراع الأولى التي فتحت أبوابها أمام الناخبين، كانت في مدينتي جاكرتا الإندونيسية وسيدني الأسترالية، وفي الدول العربية، بحسب روسيا اليوم.

وانطلق تصويت التونسيين بالخارج، اليوم، من مركز التصويت الوحيد في أستراليا، وفق فيديو نشرته منذ قليل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفقًا لسكاي نيوز.وتواصل توافد الناخبين التونسيين المتواجدين خارج تونس في 44 بلدا لمدة 3 ايام، ويغلق آخر مكتب تصويت في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية يوم 16 سبتمبر الجاري