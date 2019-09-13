ترامب عن تجسس إسرائيل على البيت الأبيض: مش قادر أصدق

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ م

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نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية، التي تحدثت عن إمكانية تجسس إسرائيل على البيت الأبيض، واصفًا إياها بـ"الأمر الذي لا يصدق"، وقال ترامب في تصريحات صحفية أوردتها صحيفة "الجمينار" الأمريكية اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني: "لا أعتقد أن الإسرائيليين يتجسسون علينا. إنني بالفعل يصعب علي تصديق ذلك"، مؤكدًا أنه يتمتع بعلاقات جيدة جدًا مع إسرائيل. مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية رحبت بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، مُضيفًا "كل شئ ممكن، لكنني لا أصدق هذا الأمر".

وكانت مجلة بوليتيكو في نسختها الأمريكية، قد نشرت على موقعها الإلكتروني، أن مسئولين أمريكيين يعتقدون أن إسرائيليين زرعوا على الأرجح أجهزة عدة تسمى ستينج راي، تم اكتشافها في واشنطن في عام 2017.وذكرت بوليتيكو أنه "من المرجح أن الأجهزة معدة للتجسس على الرئيس ترامب وفق أحد المسؤولين السابقين، إضافة إلى مساعديه