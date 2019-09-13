بسبب مؤمن زكريا.. رسالة من رئيس إنبي إلى مجلس الأهلي
صدمة شديدة تلقتها جماهير الكرة المصرية بعد ظهور مؤمن زكريا التليفزيوني والحديث عن إصابته والتي أكد أن السبب الرئيسي فيها حالته النفسية السيئة والتجاهل الذي يعاني منه
تحرير:أحمد سعيد
١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٣ م
مؤمن زكريا
أبدى ماجد نجاتي رئيس نادي إنبي السابق، حزنه الشديد من الحالة النفسية والصحية التي يعاني منها مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب ظهوره التليفزيوني والحديث عن إصابته، ما نتج عنه تعاطف شديد في الكروي، مشيرًا إلى أنه يجب مساندة اللاعب من جانب مجلس إدارة الأهلي، بعدما قدمه اللاعب للقلعة الحمراء.. وكتب نجاتي عبر حسابه الشخصي ععلى صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رسالة لمجلس إدارة الأهلي، طالبه فيها بضرورة التدخل لعلاج اللاعب.
الرسالة التي وجهها نجاتي لمجلس إدارة الأهلي عبر "فيسبوك" كتب فيها:" أحزنتني أمس الحالة التي شاهدت عليها اللاعب مؤمن زكريا خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي مهيب عبد الهادي.
وأضاف رئيس إنبي السابق:" لعل سبب حزني الشديد على هذه الحالة التي وصل إليها لاعب موهوب مثل مؤمن زكريا هو معاصرتي (عندما كنت رئيساً
الرسالة التي وجهها نجاتي لمجلس إدارة الأهلي عبر "فيسبوك" كتب فيها:" أحزنتني أمس الحالة التي شاهدت عليها اللاعب مؤمن زكريا خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي مهيب عبد الهادي.
وأضاف رئيس إنبي السابق:" لعل سبب حزني الشديد على هذه الحالة التي وصل إليها لاعب موهوب مثل مؤمن زكريا هو معاصرتي (عندما كنت رئيساً لنادى إنبى فى عام 2014) الصراع الذى كان دائراً وقتها بين قطبي الكرة المصرية في محاولة كل منهما لضم اللاعب إليه لموهبته الرائعة وأدائه العالي".
وواصل:" وأتذكر أن الكابتن مؤمن كان مثالياً ومحترماً إلى أقصى حد فى موقفه من الأزمة التى كانت قائمة فى ذلك الحين بين ناديه الأصلي إنبي وبين الزمالك بسبب وجود مستحقات متأخرة لإنبي طرف نادي الزمالك وكان رئيس النادي يرفض سدادها بدعوى أنها لا تخص الإدارة الحالية للنادي بل هى مسئولية الإدارة السابقة مما كان يتنافى مع أى منطقيات بل ويتعارض مع أدبيات العمل المؤسسي".
وتابع:" ولم يكن الكابتن مؤمن وقتها يخفي عنا رغبته الشديدة فى الانتقال للنادى الأهلي دون غيره، ولكني جلست معه وتحدثت إليه بأنني يمكن أن أضطر كممثل لنادي إنبي أن أقبل عرض نادي الزمالك (الذي كان هو معار اليه وقتها) إذا التزموا معنا بسداد المستحقات المتأخرة للنادي وقبلوا سداد المبلغ المطلوب في انتقال اللاعب لأن في ذلك التزام أدبي على نادي إنبى باعتبار اللاعب كان معارا قبلها لنادي الزمالك الذى كان بالطبع من أسباب رفع وتطوير مستواه الفنى خلال فترة الإعارة".
وأردف:" وهذا يعطيه الأولوية في الحصول على خدمات اللاعب إذا وافق والتزم بسداد المستحقات كاملة، وتأثرت كثيراً في هذه الجلسة عندما وجدت الكابتن مؤمن - رغم حزنه الواضح - يبدي موافقته على هذا السيناريو حرصاً منه على مصلحة ناديه الأصلي "إنبي"، وهذا الموقف جعلني أتعاطف معه كثيراً رغم عدم قدرتي على مساعدته في تحقيق حلمه التزاماً بأصول التفاوض ومصلحة نادي (إنبي) ولكن أراد الله له أن ينال ما تمناه، وبالفعل لم تتم الصفقة مع نادي الزمالك بسبب تعنتهم في السداد وانتقل اللاعب للنادي الأهلي وهو في قمة تألقه".
واختتم: "وأنا الآن أرجو من إدارة النادي الأهلى ألا تتجاهل الحالة التى وصل إليها هذا اللاعب الموهوب بهذه الصورة، لأنني أعتقد أن الإدارات الفنية والإدارية المتعاقبة لفريق النادي الأهلي مسئولة مسئولية فعلية وضمنية عن وصول اللاعب إلى هذه الحالة بعد أن كان فى قمة التألق ومهما كانت المبررات التي يمكن أن تصاغ منهم فى هذا الشأن، فاللاعب الموهوب ليس سلعة تباع وتشترى بل هو إنسان من لحم ودم وأعصاب ويجب أن يتوفر له كل وسائل العناية الصحية وخاصة النفسية التى بالطبع يكون لها أثر كبير وحيوي في استمرار تألقه وارتفاع مستواه الفني والبدني.. هذه رسالتي لمن يهمه الأمر".
وانتقل مؤمن زكريا إلى النادي الأهلى في فترة الانتقالات الشتوية موسم 2015/2014 مقابل خمسة ملايين جنيه ولمدة خمسة مواسم من نادي إنبي بعد انتهاء الإعارة لنادي الزمالك، ثم أعاره المارد الأحمر إلى نادي الأهلي السعودي مطلع عام 2018، ثم أعاره لنادي أحد السعودي ولكن إدارة النادي السعودي فسخت التعاقد بسبب إصابة اللاعب.
ماذا قدم مؤمن زكريا للنادي الأهلي؟
- لعب 140 مباراة
- عدد الدقائق 9.061 دقيقة
- سجل 40 هدفًا
- صنع 20 هدفًا
ألقاب
- الدوري الممتاز 3 مرات (2015-2016، 2016-2017، 2017-2018)
- كأس مصر مرة (2016-2017)
- السوبر المصري مرتين (2015-2016، 2017-2018)