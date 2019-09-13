رياضة

بسبب مؤمن زكريا.. رسالة من رئيس إنبي إلى مجلس الأهلي

صدمة شديدة تلقتها جماهير الكرة المصرية بعد ظهور مؤمن زكريا التليفزيوني والحديث عن إصابته والتي أكد أن السبب الرئيسي فيها حالته النفسية السيئة والتجاهل الذي يعاني منه
تحرير:أحمد سعيد ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٣ م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
أبدى ماجد نجاتي رئيس نادي إنبي السابق، حزنه الشديد من الحالة النفسية والصحية التي يعاني منها مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب ظهوره التليفزيوني والحديث عن إصابته، ما نتج عنه تعاطف شديد في الكروي، مشيرًا إلى أنه يجب مساندة اللاعب من جانب مجلس إدارة الأهلي، بعدما قدمه اللاعب للقلعة الحمراء.. وكتب نجاتي عبر حسابه الشخصي ععلى صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رسالة لمجلس إدارة الأهلي، طالبه فيها بضرورة التدخل لعلاج اللاعب.
الرسالة التي وجهها نجاتي لمجلس إدارة الأهلي عبر "فيسبوك" كتب فيها:" أحزنتني أمس الحالة التي شاهدت عليها اللاعب مؤمن زكريا خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي مهيب عبد الهادي. وأضاف رئيس إنبي السابق:" لعل سبب حزني الشديد على هذه الحالة التي وصل إليها لاعب موهوب مثل مؤمن زكريا هو معاصرتي (عندما كنت رئيساً
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رسميًا.. غياب وليد أزارو عن مباراة كانو سبورت

تأكد غياب وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية غدا السبت، ضمن ذهاب مباريات دور الـ32 من عمر دوري أبطال إفريقيا، بسبب معاناته من إصابة الركبة، وقال خالد محمود، طبيب الفريق إن اللاعب خضع لفحص طبي قبل بداية المران أثبت عدم جاهزيته بشكل كامل لخوض مباراة الغد. وأضاف طبيب الأهلي أن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق فضل عدم المجازفة باللاعب الذي لم تكتمل جاهزيته بشكل كامل، خصوصا أن الفريق أمامه مباراة مهمة عقب 4 أيام أمام الزمالك، ومن بعدها مباراة العودة أمام كانو سبورت.
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الإسماعيلي يتغلب على أهلي بني غازي بالبطولة العربية

نجح فريق الإسماعيلي في الفوز على نظيره فريق أهلي بني غازي الليبي، بأربعة أهداف مُقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد الإسماعيلية، ضمن ذهاب مباريات الدور الـ32 من عمر بطولة محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، سجل للدراويش وجيه عبد الحكيم هدفين في الدقيقتين 4و21 وأحمد مدبولي في الدقيقة 33 وعبد الرحمن مجدي في الدقيقة 87، بينما سجل للفريق الليبي الثنائي سفيان عمران في الدقيقة 29، وانجسان دافيد في الدقيقة 63، وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 27 سبتمبر الجاري، ولم يتم تحديد ملعب اللقاء حتى الان.
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بحضور جماهيري.. استاد برج العرب يستضيف السوبر المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، استضافة ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 2017-2018 في تمام الثامنة مساء، بحضور جماهيري، يقدر بـ 10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين ( 5 آلاف مشجع لكل ناد). وأعلن الاتحاد المصري أنه تسلم موافقات جميع الجهات المعنية، في ظل سعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.
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محمد شريف يسجل في فوز إنبي على الزيد الإماراتي

حقق فريق إنبي بقيادة علي ماهر، الفوز على نظيره الزيد الإماراتي، بثنائية نظيفة، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن استعدادات الفريق البترولى لمنافسات النسخة المقبلة من بطولة الدورى الممتاز، وسجل محمد شريف القادم حديثًًا من فريق الأهلي هدفًا فيما أضاف محمود صلاح القادم من بيراميدز الهدف الثاني، ومن المقرر أن يخوض إنبي مباراة ودية أمام فريق الإنتاج الحربى، الذي يقوده مختار مختار، فى الرابعة والنصف من عصر يوم السبت المقبل، على ملعب السلام.
كهربا‎

أول تعليق من كهربا بعد وصول البطاقة الدولية

علق محمود عبدالمنعم كهربا، المنتقل حديثًا إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم على استخراج بطاقة دولية مؤقتة، ليكون جاهزًا للمشاركة مع ناديه البرتغالي، لحين انتهاء التحقيقات في نزاعه مع الزمالك فريقه السابق، الذي رحل عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بالرغم من سريان تعاقد اللاعب من القلعة البيضاء، لمدة ثلاثة مواسم، حيث نشر اللاعب عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "ألوووو... علِّي صوتك بتقول إيه! البطاقة الدولية وصلت الحمدلله كثيرا اليوم استلمت بطاقتي الدولية".
اتحاد-الكرة

برئاسة الجنايني.. الفيفا يعلن تشكيل لجنة اتحاد الكرة

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اعتماد تشكيل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، واعتمد الاتحاد اللجنة مكونة من عمرو الجناينى رئيسًا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبد الحق، أحمد عبد الله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020. وأكد الاتحاد الدولى عبر موقعه الرسمى مساء اليوم الثلاثاء، أن أعضاء اللجنة المؤقتة التي تم الإعلان عنها، لا يحق الترشح على أى منصب فى الانتخابات المقبلة.
ميتشو 3

ميتشو يبدأ مهمته في الزمالك بجلسة مع اللاعبين

بدأ الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهام عمله رسميًّا، حيث تواجد بملعب النادي بميت عقبة، لقيادة تدريبات الفارس الأبيض المقامة حاليًّا، ومعه أيمن عبدالعزيز المدرب، وأحمد عبدالرءوف المدرب المساعد، وأنطونيو مدرب الأحمال وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، وعقد ميتشو جلسة سريعة مع اللاعبين شرح لهم خطة أول تدريب له، مطالبًا الجميع ببذل أقصى الجهد والعمل الدائم على النجاح، وتحقيق البطولات وذلك بالالتزام والجهد والعمل الجاد.
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