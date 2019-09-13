بسبب مؤمن زكريا.. رسالة من رئيس إنبي إلى مجلس الأهلي

صدمة شديدة تلقتها جماهير الكرة المصرية بعد ظهور مؤمن زكريا التليفزيوني والحديث عن إصابته والتي أكد أن السبب الرئيسي فيها حالته النفسية السيئة والتجاهل الذي يعاني منه

تحرير:أحمد سعيد ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٣ م

مؤمن زكريا

أبدى ماجد نجاتي رئيس نادي إنبي السابق، حزنه الشديد من الحالة النفسية والصحية التي يعاني منها مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب ظهوره التليفزيوني والحديث عن إصابته، ما نتج عنه تعاطف شديد في الكروي، مشيرًا إلى أنه يجب مساندة اللاعب من جانب مجلس إدارة الأهلي، بعدما قدمه اللاعب للقلعة الحمراء.. وكتب نجاتي عبر حسابه الشخصي ععلى صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رسالة لمجلس إدارة الأهلي، طالبه فيها بضرورة التدخل لعلاج اللاعب.

الرسالة التي وجهها نجاتي لمجلس إدارة الأهلي عبر "فيسبوك" كتب فيها:" أحزنتني أمس الحالة التي شاهدت عليها اللاعب مؤمن زكريا خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي مهيب عبد الهادي. وأضاف رئيس إنبي السابق:" لعل سبب حزني الشديد على هذه الحالة التي وصل إليها لاعب موهوب مثل مؤمن زكريا هو معاصرتي (عندما كنت رئيساً