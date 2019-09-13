بحضور جماهيري.. استاد برج العرب يستضيف السوبر المصري

تحرير:أحمد بركات ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٤ م

الأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، استضافة ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 2017-2018 في تمام الثامنة مساء، بحضور جماهيري، يقدر بـ 10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين ( 5 آلاف مشجع لكل ناد). وأعلن الاتحاد المصري أنه تسلم موافقات جميع الجهات المعنية، في ظل سعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأضاففي بيان عبر موقعه الرسمي :" الاتحاد المصري لكرة القدم إذ يسعده تفهم ودعم الجهات المعنية لأهمية الاستمرار والمضي قدما في نهجه بضرورة عودة الجماهير، فإن الاتحاد المصري لكرة القدم على ثقة من أن كافة عناصر اللعبة وجماهيرها في مباراة السوبر، وكل مباراة ستكون أكثر حرصا على نجاح التجربة بتمسكها بالروح

وأضاففي بيان عبر موقعه الرسمي :" الاتحاد المصري لكرة القدم إذ يسعده تفهم ودعم الجهات المعنية لأهمية الاستمرار والمضي قدما في نهجه بضرورة عودة الجماهير، فإن الاتحاد المصري لكرة القدم على ثقة من أن كافة عناصر اللعبة وجماهيرها في مباراة السوبر، وكل مباراة ستكون أكثر حرصا على نجاح التجربة بتمسكها بالروح الرياضية والإلتزام بقواعد المنافسة الشريفة من أجل عودة الحياة إلى ملاعبنا بصورة كاملة".



وأجريت قرعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم (2019- 2020) أمس الخميس، وبحسب القرعة، سوف يكون لقاء القمة بين الأهلي ونظيره الزمالك بالدور الأول، في الأسبوع الرابع من عمر المسابقة، بينما ستقام مواجهة الفريقين بالدور الثاني، في الأسبوع 21، وتنطلق مسابقة الدوري يوم 21 سبتمبر على أن تنتهي في شهر مايو وخلال يومين سيتم الإعلان عن الجدول كامًلا.

