جريمة

جثة مجهولة في الشارع تثير رعب الأهالي بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٥ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بالبحيرة جهودها، لسرعة كشف غموض العثور على جثة لشخص مجهول الهاوية، بها عدة طعنات نافذة، بجوار ترعة الرياح البحيرى بنطاق دائرة مركز بدر، وسط حالة من الفزع والرعب بين الأهالي من المشهد، وتم نقل الجثة على الفور لمشرحة مستشفى كوم حمادة العام وجاري انتداب فريق من النيابة العامة بالمركز لمعاينة مكان الحادث، وفريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وهوية الجثة، وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد علاء غزالة مأمور مركز شرطة بدر، يفيد بالعثور على جثة لشخص مجهول الهاوية بها عدة طعنات نافذة بجوار الرياح البحيرى بدائرة المركز. وانتقل العقيد إيهاب المسارع رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد محمد عوض رئيس مباحث مركز شرطة بدر، لمكان الواقعة، وجارى الفحص للتعرف على
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«سبناه عايش».. سر الحبر الأزرق في كشف جريمة السلام

رائحة كريهة قادت قاطني العقار إلى خبر غير سار، حيث عثروا على جثة جارهم مسجاة على أرضية الصالة مرتديا ملابسه كاملة، وأبلغوا شرطة النجدة التي أخطرت بدورها قسم شرطة أول السلام بمديرية أمن القاهرة، وانتقل مأمور القسم على رأس قوة أمنية إلى محل البلاغ، وفرضوا كردونا أمنيا دون السماح باقتراب أحد من مسرح الجريمة لدى اكتشاف رجال المعمل الجنائي وجود شبهة جنائية وأن الوفاة ليست طبيعية. الغموض تكشف مع جهود رجال إدارة البحث الجنائي بمباحث العاصمة تحت إشراف اللواء محمد منصور.
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بالأرقام.. رحلة الشرطة لفرض سيطرتها في 9 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية من خلال شن حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة؛ لتحقيق الانضباط فى الشارع المصري، والعمل على مكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كل الظواهر السلبية. وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 10 قطع سلاح ناري و25 قضية اتجار في المخدرات، و40 قضية تموينية و668 مخالفة مرافق، و1635 مخالفة مرورية وتنفيذ 8003 أحكام قضائية متنوعة بنطاق مديرية أمن القليوبية.
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سقوط 3 تجار مُخدرات بخرطوش وبانجو في «السحر والجمال»

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«حقنتان وبرفان وجثة ودم»| كواليس مقتل عريس العمرانية

لم يكن الطريق ممهدا ومفروشا بالورود أمام "سواق" التاكسي، إذ لاحقته "المطبات" في حياته، توفى والداه وتركاه في منتصف الطريق ليتكفل بشقيقاته البنات، ثم سحبت منه الأيام "رخصة" الرفاهية وسقط في "كمين" الشقاء والتعب، عاندته الدنيا وأرغمته على الوقوف (صفا ثانيا) حتى تخطى الثلاثين من عمره، ولا يعرف سوى "سكة" لقمة العيش، حتى وقع في "رادار" الحب، ربما كان قلبه أوسع من "الشوارع" التي يجوبها، لكن حظه ألقى به مع شيطانة أنهت "مشوار" عمره، وسلبت روحه بعد أن منحها شيطانها "الإشارة الخضراء" لتنفيذ جريمتها التي انتهت بها خلف القضبان.
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بكفالة 20 ألف جنيه.. إخلاء سبيل نجلي المنتج أحمد السبكي

قررت نيابة قصر النيل، مساء اليوم الخميس، إخلاء سبيل نجلي المنتج أحمد السبكى، بكفالة 10 آلاف لكل واحد منهماـ على ذمة القضية، وتواجد مع الاثنين، أثناء التحقيقات مكتب اشرف عبد العزيز المحامي بالنقض وأمير مرتضى منصور، ويغادر نجلي السبكي سرايا النيابة، بعد انتهاء إجراءات دفع الكفالة، وباشر التحقيقات محمد بدوي رئيس النيابة.. كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة عن ملابسات القبض على كريم وخالد السبكي، نجلي المنتج السينمائي أحمد السبكي بدائرة قسم شرطة قصر النيل.
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حبس 4 سائقين «ضربوا» مدير عام المواقف في الشرقية

أصدرت نيابة ثانٍ الزقازيق العامة بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بحبس أربعة سائقين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بالتعدي بالضرب على اللواء ماهر عمر مدير عام المواقف بالشرقية، أثناء تواجده بالموقف العمومي لمدينة الزقازيق لفتح خط سيارات جديد يربط المدينة، بمدينة العبور «الزقازيق – العبور»، فيما تبين من التحريات الأولية أن المتهمون يعملون بسياراتهم على خط «الزقازيق – السلام».
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حل لغز العثور على جثة ممرضة في دورة مياه مستشفى

كشفت التحقيقات لغز العثور على جثة ممرضة فى العقد الثالث من العمر، بدورة مياه مستشفى البترول بمنطقة فلمنج شرق الإسكندرية، وتبين أنها تناول جرعة من عقار مخدر، وبدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، بورود بلاغ من أسرة الممرضة "ن. ص." فى العقد الثالث من العمر، بتغيبها عن منزلها بعد أن ذهبت لعملها، وتأخرت عن العودة، وبإجراء البحث والتحري تم العثور عليها داخل دورة المياه، ومغلق بابها من الداخل.
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قلب البنت حجر.. طالبة تقتل أمها بعد كشف علاقتها الغرامية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بنها بالقليوبية، اليوم الأربعاء، من كشف غموض العثور على ربة منزل فى منتصف العقد الرابع من عمرها جثة هامدة داخل منزلها، بقرية سندنهور، وتبين اشتراك ابنتها فى قتلها بعدما كشفت الأم وجود علاقة عاطفية بين الابنة وشاب، وتهديدها بفضح علاقتهما،.وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز بنها، يفيد بورود بلاغ بالعثور على "شيرين ا. ت." 40 سنة، ربة منزل، ومقيمة بقرية سندنهور، جثة هامدة داخل منزل الزوجية الخاص بها، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.
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