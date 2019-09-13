جثة مجهولة في الشارع تثير رعب الأهالي بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٥ م

جثة - أرشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بالبحيرة جهودها، لسرعة كشف غموض العثور على جثة لشخص مجهول الهاوية، بها عدة طعنات نافذة، بجوار ترعة الرياح البحيرى بنطاق دائرة مركز بدر، وسط حالة من الفزع والرعب بين الأهالي من المشهد، وتم نقل الجثة على الفور لمشرحة مستشفى كوم حمادة العام وجاري انتداب فريق من النيابة العامة بالمركز لمعاينة مكان الحادث، وفريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وهوية الجثة، وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد علاء غزالة مأمور مركز شرطة بدر، يفيد بالعثور على جثة لشخص مجهول الهاوية بها عدة طعنات نافذة بجوار الرياح البحيرى بدائرة المركز. وانتقل العقيد إيهاب المسارع رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد محمد عوض رئيس مباحث مركز شرطة بدر، لمكان الواقعة، وجارى الفحص للتعرف على