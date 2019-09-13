رياضة

الإسماعيلي يتغلب على أهلي بني غازي بالبطولة العربية

تحرير:أحمد سعيد ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٦ م
الإسماعيلي
الإسماعيلي
نجح فريق الإسماعيلي في الفوز على نظيره فريق أهلي بني غازي الليبي، بأربعة أهداف مُقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد الإسماعيلية، ضمن ذهاب مباريات الدور الـ32 من عمر بطولة محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، سجل للدراويش وجيه عبد الحكيم هدفين في الدقيقتين 4و21 وأحمد مدبولي في الدقيقة 33 وعبد الرحمن مجدي في الدقيقة 87، بينما سجل للفريق الليبي الثنائي سفيان عمران في الدقيقة 29، وانجسان دافيد في الدقيقة 63، وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 27 سبتمبر الجاري، ولم يتم تحديد ملعب اللقاء حتى الان.
المباراة بدأت بضغط كبير من جانب لاعبي الدراويش، وقص شريط الأهداف مبكرا وجيه عبد الحكيم في الدقيقة 4 بعد تمريرة رائعة من زميله أحمد مدبولي، وعاد اللاعب ذاته وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 21. حاول لاعبو أهلي بني غازي إثبات وجودهم في المباراة، ومن كرة ثابتة أرسلها سفيان عمران عرضية لزملائه داخل
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رسميًا.. غياب وليد أزارو عن مباراة كانو سبورت

تأكد غياب وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية غدا السبت، ضمن ذهاب مباريات دور الـ32 من عمر دوري أبطال إفريقيا، بسبب معاناته من إصابة الركبة، وقال خالد محمود، طبيب الفريق إن اللاعب خضع لفحص طبي قبل بداية المران أثبت عدم جاهزيته بشكل كامل لخوض مباراة الغد. وأضاف طبيب الأهلي أن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق فضل عدم المجازفة باللاعب الذي لم تكتمل جاهزيته بشكل كامل، خصوصا أن الفريق أمامه مباراة مهمة عقب 4 أيام أمام الزمالك، ومن بعدها مباراة العودة أمام كانو سبورت.
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بحضور جماهيري.. استاد برج العرب يستضيف السوبر المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، استضافة ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 2017-2018 في تمام الثامنة مساء، بحضور جماهيري، يقدر بـ 10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين ( 5 آلاف مشجع لكل ناد). وأعلن الاتحاد المصري أنه تسلم موافقات جميع الجهات المعنية، في ظل سعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.
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بسبب مؤمن زكريا.. رسالة من رئيس إنبي إلى مجلس الأهلي

أبدى ماجد نجاتي رئيس نادي إنبي السابق، حزنه الشديد من الحالة النفسية والصحية التي يعاني منها مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب ظهوره التليفزيوني والحديث عن إصابته، ما نتج عنه تعاطف شديد في الكروي، مشيرًا إلى أنه يجب مساندة اللاعب من جانب مجلس إدارة الأهلي، بعدما قدمه اللاعب للقلعة الحمراء.. وكتب نجاتي عبر حسابه الشخصي ععلى صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رسالة لمجلس إدارة الأهلي، طالبه فيها بضرورة التدخل لعلاج اللاعب.
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مفاجآت في تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام أهلي بنغازي

يحتضن استاد الإسماعيلية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، لقاء النادي الإسماعيلي أمام نظيره أهلي بنغازي الليبي، ضمن مواجهات الذهاب لدور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، والتي سيقودها الحكم الدولي المغربي رضوان جيد صاحب الـ40 عامًا، وذلك وفقًا لما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم. ويدخل الإسماعيلى مباراة الليلة بحثا عن تحقيق فوز مريح يساعده قبل خوض لقاء الإياب في دولة تونس أواخر الشهر الجارى بسبب الأحداث السياسية التي تمنع دولة ليبيا من استضافة اللقاء.
استاد-الإسماعيلية (17)

ذكريات الإفريقي تطارد الإسماعيلي في البطولة العربية

يحتضن استاد الإسماعيلية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، لقاء النادي الإسماعيلي ونظيره أهلي بنغازي الليبي، ضمن مواجهات الذهاب لدور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، والتي سيقودها الحكم الدولي المغربي رضوان جيد، صاحب الـ40 عامًا، وذلك وفقا لما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم. ويدخل الإسماعيلى مباراة الليلة بحثا عن تحقيق فوز مريح يساعده قبل خوض لقاء الإياب في دولة تونس أواخر الشهر الجارى؛ بسبب الأحداث السياسية التي تمنع دولة ليبيا من استضافة اللقاء.
فريق -الاسماعيلى (1)

بالأرقام.. تاريخ مواجهات الحكم رضوان جيد مع الدراويش

يحتضن استاد الإسماعيلية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 6 مساءً، لقاء النادي الإسماعيلي ونظيره أهلي بنغازي الليبي، ضمن مواجهات الذهاب لدور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، التي سيقودها الحكم الدولي المغربي رضوان جيد، وذلك وفقا لما أعلنه الاتحاد العربي. رضوان جيد ولد في أبريل 1979، ونال الشارة الدولية عام 2009 كأصغر حكم دولى مغربى فى هذا التوقيت، ووالده كان من أشهر حكام المغرب أيضا، وحصل رضوان أكثر من موسم على لقب أفضل حكم بالدورى المغربى من الجامعة الملكية بالمغرب، كما شارك في بطولتي كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون و2019 بمصر.
فريق -الاسماعيلى (2)

أهلي بنغازي يحل ضيفا ثقيلا على الإسماعيلي

يحتضن استاد الإسماعيلية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، لقاء النادي الإسماعيلي ونظيره أهلي بنغازي الليبي، ضمن مواجهات الذهاب لدور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، والتي سيقودها الحكم الدولي المغربي رضوان جيد صاحب الـ42 عامًا، وذلك وفقا لما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم. ويدخل الإسماعيلى مباراة الليلة بحثا عن تحقيق فوز مريح يساعده قبل خوض لقاء الإياب في دولة تونس أواخر الشهر الجارى، بسبب الأحداث السياسية التي تمنع دولة ليبيا من استضافة اللقاء.
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