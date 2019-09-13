الإسماعيلي يتغلب على أهلي بني غازي بالبطولة العربية

تحرير:أحمد سعيد ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٦ م

الإسماعيلي

نجح فريق الإسماعيلي في الفوز على نظيره فريق أهلي بني غازي الليبي، بأربعة أهداف مُقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد الإسماعيلية، ضمن ذهاب مباريات الدور الـ32 من عمر بطولة محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، سجل للدراويش وجيه عبد الحكيم هدفين في الدقيقتين 4و21 وأحمد مدبولي في الدقيقة 33 وعبد الرحمن مجدي في الدقيقة 87، بينما سجل للفريق الليبي الثنائي سفيان عمران في الدقيقة 29، وانجسان دافيد في الدقيقة 63، وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 27 سبتمبر الجاري، ولم يتم تحديد ملعب اللقاء حتى الان.

المباراة بدأت بضغط كبير من جانب لاعبي الدراويش، وقص شريط الأهداف مبكرا وجيه عبد الحكيم في الدقيقة 4 بعد تمريرة رائعة من زميله أحمد مدبولي، وعاد اللاعب ذاته وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 21. حاول لاعبو أهلي بني غازي إثبات وجودهم في المباراة، ومن كرة ثابتة أرسلها سفيان عمران عرضية لزملائه داخل

المباراة بدأت بضغط كبير من جانب لاعبي الدراويش، وقص شريط الأهداف مبكرا وجيه عبد الحكيم في الدقيقة 4 بعد تمريرة رائعة من زميله أحمد مدبولي، وعاد اللاعب ذاته وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 21.



حاول لاعبو أهلي بني غازي إثبات وجودهم في المباراة، ومن كرة ثابتة أرسلها سفيان عمران عرضية لزملائه داخل منطقة الجزاء ولم يلمسها أحد لتسكن شباك محمد فوزي في الدقيقة 29، ثم استطاع أحمد مدبولي توسيع الفارق لفريقه وتمكن من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 33، وانتهى الشوط الأول بتقدم الدراويش 3-1.



في الشوط الثاني نجح انجسان دافيد من تقليص النتيجة لأهلي بني غازي بعد خطأ فادح من دفاع الإسماعيلي سددها انجسان في شباك محمد فوزي في الدقيقة 63.



وقبل نهاية المباراة بدقائق نجح عبد الرحمن مجدي من تسجيل الهدف الرابع للدراويش من ضربة ثابتة في الدقيقة 87.



