لعنة «المجاملة» بالخرطوش تصيب شخصين في حفل زفاف

تحرير:محمد حفيظ ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٧ م

إطلاق نار في فرح - أرشيفية

أصيب شخصان، اليوم، من "المعازيم" في أحد الأفراح بطلق نارى، بعد أن أطلق طالب أعيرة نارية بشكل عشوائي فى حفل زفاف بقرية إهناسيا الخضراء بمركز بنى سويف، ونقلا للمستشفى، وتلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنى سويف، يفيد بإصابة شخصين من أبناء القرية، وهما "محمد أ. ح." 18 عاما، فران، مصابا بطلق ناري، ما أدى إلى إصابته برش خرطوش، وتهتك بعضد الزراع الأيمن وتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة، و"محمد م. ع." 35 عاما، صاحب محل، مصاب بطلق ناري أدى لإصابته برش خرطوش متفرق بالظهر، وتم تقله لمستشفى بنى سويف الجامعى.

وتبين من التحريات التى قادها ضباط مباحث مركز شرطة بنى سويف، أنه أثناء تواجد المصابين في حفل زفاف بقرية إهناسيا الخضراء، فوجئا بشخص يدعى "إسلام س. ن." 19 عاما، طالب، يقوم بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش كان بحوزته، ابتهاجا بحفل العُرس، فأحدث إصابتهما.وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة بنى سويف، من ضبط المتهم