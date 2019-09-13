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أمريكا تعاقب كيانات كورية شمالية شنت هجمات إلكترونية

١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ م
وزراة الخزانة الأمريكية
وزراة الخزانة الأمريكية
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات مالية على كيانات كورية شمالية متورطة في شن هجمات إلكترونية تعرضت لها بنى تحتية رئيسية في العالم، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، إن العقوبات تستهدف ثلاث مجموعات قرصنة معلوماتية تسيطر عليها حكومة كوريا الشمالي، ومعروفة في أوساط صناعة الأمن المعلوماتي، مشيرة إلى أن المجموعات الثلاث، هي لازاروس جروب وبلونوروف وأندارييل، مشيرة إلى أنها متورطة في زرع فيروسات أو اختلاس أموال.
ومن بين الهجمات التي شنتها الكيانات المستهدفة بالعقوبات الأمريكية، هجمات "واناكراي"، التي طالت مستشفيات بريطانية في عام 2017 والمصرف المركزي في بنجلادش في 2016. وقالت مساعدة وزير الخزانة المكلفة مكافحة تمويل الإرهاب سيال ماندلكر، إن "وزارة الخزانة تتحرك ضد مجموعات كورية شمالية للقرصنة المعلوماتية، نفذت
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ترامب (1)

ترامب عن تجسس إسرائيل على البيت الأبيض: مش قادر أصدق

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية، التي تحدثت عن إمكانية تجسس إسرائيل على البيت الأبيض، واصفًا إياها بـ"الأمر الذي لا يصدق"، وقال ترامب في تصريحات صحفية أوردتها صحيفة "الجمينار" الأمريكية اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني: "لا أعتقد أن الإسرائيليين يتجسسون علينا. إنني بالفعل يصعب علي تصديق ذلك"، مؤكدًا أنه يتمتع بعلاقات جيدة جدًا مع إسرائيل. مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية رحبت بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، مُضيفًا "كل شئ ممكن، لكنني لا أصدق هذا الأمر".
ترمب-نتياهو

نتنياهو ينفي تجسس إسرائيل على البيت الأبيض

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صحة ما نشر حول زرع إسرائيل أجهزة تجسس حول البيت الأبيض. وقال نتنياهو، في رده على سؤال لـCNN حول مدى صحة ما ورد في تقرير موقع بوليتكو، "أنا وجهت بعدم جمع معلومات استخباراتية في الولايات المتحدة الأمريكية"، ووصف ما نُشر بأنه "فبركة كاملة". كما وصف مكتب نتنياهو ما ورد في هذا التقرير بأنه "كاذب"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء. وذكر المكتب: "هناك التزام طويل الأمد وتوجيه من الحكومة الإسرائيلية بعدم المشاركة في أي عمليات استخباراتية بالولايات المتحدة، ويتم تنفيذ هذه التعليمات بصرامة دون استثناء".
دونالد ترامب

ترامب: القيادة الإيرانية ترغب في عقد لقاء معنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القيادة الإيرانية ترغب في عقد لقاء مع الإدارة الأمريكية. وأكد ترامب، قبيل توجهه إلى مدينة بالتيمور القريبة من واشنطن: "يمكنني القول إن إيران تريد عقد لقاء معنا"، وفقا لما ذكرت وكالة "فرانس برس. وفي سياق متصل، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن واشنطن لا تزال ماضية في حملة "الضغوط القصوى" على إيران. وأضاف منوتشين في مقابلة مع شبكة "سي.إن.بي.سي" التلفزيونية أنه لا توجد حتى الآن خطط لعقد لقاء بين ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر.
انسحاب ترامب من الاتفاق النووي

لماذا لا تثق وكالات الاستخبارات في ترامب؟

بات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمثل عبئا واضحا على الأمن القومي في بلاده، لا سيما بعد أن اختلفت وجهات النظر والأهداف بينهما بشأن العديد من الأمور على المستويين السياسي والعسكري، ما وضع الجانبين في مواقف متعارضة في العديد من المواقف. التعاون بين الرئيس الأمريكي وكيانات الاستخبارات والأمن القومي بدا أنه تنقصه حالة من الثقة بين الجانبين، لا سيما بعد العديد من المواقف التي ساهمت في اهتزاز الصورة بشكل واضح، وبالأخص في ما يتعلق بملفات الأمن القومي التي تربط الجانبين بشكل رئيسي.
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رئيس-الصين

الصين تدعو أمريكا لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية

دعت الصين، اليوم الخميس، الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات لاستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية حول نزع السلاح النووي، لا سيما في ظل النيات الطيبة التي أظهرتها بيونج يانج، إضافة إلى إعادة النظر في تخفيف العقوبات المفروضة عليها. كانت كوريا الشمالية أبدت في وقت سابق، استعدادها لاستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة في أواخر سبتمبر الجاري، لكنها حذرت من أن التعاملات بين الجانبين قد تنقطع ما لم تسلك واشنطن نهجًا جديدًا، وهو الأمر الذي دفع بيونج يانج إلى إطلاق صواريخ تجريبية.
زعيم-كوريا-الشمالية

تعديل الدستور بداية اتفاق بين أمريكا وكوريا الشمالية

أكدت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن البرلمان وافق على مجموعة من التغييرات في دستور البلاد لتعزيز دور الزعيم كيم جونج أون كرئيس للدولة، وهي خطوة اختلف الخبراء في تفسيرها بشكل عام، خاصة في ظل التوتر المستمر والمتصاعد مع الولايات المتحدة الأمريكية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن تم تعيين كيم رسميًا كرئيس للدولة والقائد الأعلى للجيش في دستور جديد أصدر خلال شهر يوليو الماضي، وهو التغيير الذي قال محللون إنه ربما كان يهدف إلى الإعداد لمعاهدة سلام مع الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.
محاولات-ترامب-لاستقطاب-الدعم-ضد-إيران-تبوء-بالفشل

ترامب يلجأ لاستراتيجيته مع كيم لحل أزمة إيران

منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منصبه في يناير من عام 2017، وهو يسعى بشكل جدي لمواجهة ما يعتبره أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط. وفي إطار سياسة "أقصى ضغط" التي يتبعها ضد طهران، انسحب من الاتفاق النووي الإيراني، وفرض عقوبات على قطاعي النفط والمصرفي في إيران. إلا أن الرئيس الأمريكي أعرب مؤخرا عن نواياه لحل القضية، حيث أشار ترامب إلى أنه منفتح على إحداث تحول كبير في سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران، وقدم عرضا للاجتماع بالرئيس الإيراني حسن روحاني، وربما تخفيف القيود على صادرات النفط الإيرانية.
كيم-جونج-أون

ألمانيا تدين تجربة كوريا الشمالية الصاروخية

أعربت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأحد، عن إدانتها إجراء كوريا الشمالية اختبارات لصواريخ قصيرة المدى، داعية إياها إلى الامتناع عن المزيد من الاستفزازات، والعودة إلى طاولة المفاوضات. وقال بيان صادر عن الخارجية الألمانية، "نحن ندين تكرار كوريا الشمالية لاختبار الصواريخ قصيرة المدى، وهو ما ينتهك القانون الدولي"، وفقا لـ"سبوتنيك". وأوضح البيان "ندعو كوريا الشمالية إلى الامتناع عن المزيد من الاستفزازات، والعودة إلى طاولة المفاوضات"، مضيفا "نحن ندعم الجهود الدبلوماسية من أجل نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية".
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