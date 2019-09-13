بينقلوا عزال عروسة.. مصرع شخص وإصابة 13 في انهيار «بلكونة»

تحرير:محمد مجلى ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ م

انهيار شرفة عقار - أرشيفية

لقي شخص مصرعه وأصيب 13 آخرين، أثر انهيار شرفة عقار بإحدى العقارات الكائنة بعزبة تابعة إلى قرية "فرعون" بمنطقة الرأس السوداء بحي المنتزه شرق محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، أثناء قيام مواطنين بنقل الآثاث المنزلي لعروس بالعقار محل الواقعة، فيما هرولت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية المعنية ومسؤولي حي المنتزه إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، ونقل جثمان الشخص الوحيد المتوفى جراء الانهيار إلى مشرحة كوم الدكة بحي العطارين، وسط المدينة.

تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة المنتزه يفيد بانهيار شرفة عقار بقرية فرعون أثناء نقل أثاث عروسة، ما أسفر عن وجود اصابات وشخص متوفي.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، فيما دفعت مديرية الشؤون الصحية، بـ7 سيارات إلى موقع الحادث، لنقل المصابين إلى المستشفى والمتوفي