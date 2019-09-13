جريمة

بينقلوا عزال عروسة.. مصرع شخص وإصابة 13 في انهيار «بلكونة»

تحرير:محمد مجلى ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ م
انهيار شرفة عقار - أرشيفية
انهيار شرفة عقار - أرشيفية
لقي شخص مصرعه وأصيب 13 آخرين، أثر انهيار شرفة عقار بإحدى العقارات الكائنة بعزبة تابعة إلى قرية "فرعون" بمنطقة الرأس السوداء بحي المنتزه شرق محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، أثناء قيام مواطنين بنقل الآثاث المنزلي لعروس بالعقار محل الواقعة، فيما هرولت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية المعنية ومسؤولي حي المنتزه إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، ونقل جثمان الشخص الوحيد المتوفى جراء الانهيار إلى مشرحة كوم الدكة بحي العطارين، وسط المدينة.
تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة المنتزه يفيد بانهيار شرفة عقار بقرية فرعون أثناء نقل أثاث عروسة، ما أسفر عن وجود اصابات وشخص متوفي.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، فيما دفعت مديرية الشؤون الصحية، بـ7 سيارات إلى موقع الحادث، لنقل المصابين إلى المستشفى والمتوفي
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اطلاق- نار -في -فرح

لعنة «المجاملة» بالخرطوش تصيب شخصين في حفل زفاف

أصيب شخصان، اليوم، من "المعازيم" في أحد الأفراح بطلق نارى، بعد أن أطلق طالب أعيرة نارية بشكل عشوائي فى حفل زفاف بقرية إهناسيا الخضراء بمركز بنى سويف، ونقلا للمستشفى، وتلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنى سويف، يفيد بإصابة شخصين من أبناء القرية، وهما "محمد أ. ح." 18 عاما، فران، مصابا بطلق ناري، ما أدى إلى إصابته برش خرطوش، وتهتك بعضد الزراع الأيمن وتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة، و"محمد م. ع." 35 عاما، صاحب محل، مصاب بطلق ناري أدى لإصابته برش خرطوش متفرق بالظهر، وتم تقله لمستشفى بنى سويف الجامعى.
جثة-طفلة

جثة مجهولة في الشارع تثير رعب الأهالي بالبحيرة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بالبحيرة جهودها، لسرعة كشف غموض العثور على جثة لشخص مجهول الهاوية، بها عدة طعنات نافذة، بجوار ترعة الرياح البحيرى بنطاق دائرة مركز بدر، وسط حالة من الفزع والرعب بين الأهالي من المشهد، وتم نقل الجثة على الفور لمشرحة مستشفى كوم حمادة العام وجاري انتداب فريق من النيابة العامة بالمركز لمعاينة مكان الحادث، وفريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وهوية الجثة، وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
جثة (5)

«سبناه عايش».. سر الحبر الأزرق في كشف جريمة السلام

رائحة كريهة قادت قاطني العقار إلى خبر غير سار، حيث عثروا على جثة جارهم مسجاة على أرضية الصالة مرتديا ملابسه كاملة، وأبلغوا شرطة النجدة التي أخطرت بدورها قسم شرطة أول السلام بمديرية أمن القاهرة، وانتقل مأمور القسم على رأس قوة أمنية إلى محل البلاغ، وفرضوا كردونا أمنيا دون السماح باقتراب أحد من مسرح الجريمة لدى اكتشاف رجال المعمل الجنائي وجود شبهة جنائية وأن الوفاة ليست طبيعية. الغموض تكشف مع جهود رجال إدارة البحث الجنائي بمباحث العاصمة تحت إشراف اللواء محمد منصور.
قوات-الشرطة (3)

بالأرقام.. رحلة الشرطة لفرض سيطرتها في 9 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية من خلال شن حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة؛ لتحقيق الانضباط فى الشارع المصري، والعمل على مكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كل الظواهر السلبية. وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 10 قطع سلاح ناري و25 قضية اتجار في المخدرات، و40 قضية تموينية و668 مخالفة مرافق، و1635 مخالفة مرورية وتنفيذ 8003 أحكام قضائية متنوعة بنطاق مديرية أمن القليوبية.
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جثة-فتاة

حل لغز العثور على جثة ممرضة في دورة مياه مستشفى

كشفت التحقيقات لغز العثور على جثة ممرضة فى العقد الثالث من العمر، بدورة مياه مستشفى البترول بمنطقة فلمنج شرق الإسكندرية، وتبين أنها تناول جرعة من عقار مخدر، وبدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، بورود بلاغ من أسرة الممرضة "ن. ص." فى العقد الثالث من العمر، بتغيبها عن منزلها بعد أن ذهبت لعملها، وتأخرت عن العودة، وبإجراء البحث والتحري تم العثور عليها داخل دورة المياه، ومغلق بابها من الداخل.
اسعاف (1)

طفلين مجهولين وضابط.. 9 مصابين في حادث ببني سويف

أصيب 9 أشخاص، اليوم الإثنين، فى حادث تصادم أتوبيس نقل عام بسيارة نقل بعد نفق سنور اتجاه المنيا بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغً بالحادث ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وقامت بنقل المصابين إلى المستشفى وتقديم الإسعافات الأولية لبعضهم في موقع الحادث.
تحرش (1)

إحالة عاطل للجنايات.. هتك عرض ربة منزل بالطريق العام

قررت نيابة باب شرقي الإسكندرية إحالة عاطل إلى محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد شعيب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف داوود بهجت، والمستشار أحمد صبري ذكري، وأمانة سر السيد جودة الوزيري، لاتهامه بهتك عرض ربة منزل بأن تحسس أماكن العفة في جسدها حال سيرها في الطريق العام. تعود الواقعة في القضية رقم 16749 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة باب شرقي والمقيدة كلي برقم 1208 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي بالقبض على عاطل هتك عرض ربة منزل في أحد شوارع دائرة القسم.
الاعدام (1)

جثة معلقة بحبل داخل غرفة تثير الذعر في البحيرة

عثر أهالى قرية فيشا بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، على جثة عامل زراعى مشنوقا في حجرة داخل منزله، وسط حالة من الفزع والذعر والحزن الشديد بين أفراد أسرته وأقاربه وأصدقائه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحمودية المركزى، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل البلاغ إلى نيابة المحمودية التي باشرت التحقيق، إذ تولى مصطفى كمال، وكيل النائب العام، التحقيق وأمر بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة، وبيان أسباب الوفاة، تمهيدا لإعطاء التصريح اللازم بدفن الجثة.
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