بسبب الحكام.. تأجيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ م

سيد عبد الحفيظ

تأجل الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، إلى صباح غدٍ السبت، بسبب تأخر وصول طاقم حكام المباراة، بعد أن كان من المقرر عقد الاجتماع في العاشرة من صباح اليوم الجمعة وتم تأجيله للعاشرة مساء اليوم، قبل أن يتم تأجيله للمرة الثانية لعدم وصول طاقم التحكيم وتم تحديد الثامنة من صباح غدٍ السبت موعدًا للاجتماع الفني. وتأهل الأهلي للدور 32 من البطولة الإفريقية بعد الفوز على اطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 13/0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب اللتان أُقيمتا في ملعب برج العرب.

واختتم فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة، على ستاد مالابو الذي سيستضيف المباراة بين الفريقين في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة. يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، أعلن استضافة ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، مباراة

واختتم فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة، على ستاد مالابو الذي سيستضيف المباراة بين الفريقين في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة.



يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، أعلن استضافة ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 2017-2018 في تمام الثامنة مساء، بحضور جماهيري، يقدر بـ 10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين ( 5 آلاف مشجع لكل ناد).



وأعلنت الجبلاية أنها تسلمت موافقات جميع الجهات المعنية، في ظل سعيها للحفاظ على عودة الجماهير.



