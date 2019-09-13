بعد 3 أيام.. العثور على جثة أحمد مجدي بين صخور شاطئ بدمياط

تحرير:رانيا الديداموني ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ م

محاولات البحث على أحمد مجدي بأحد شواطئ دمياط

?سادت حالة من الحزن على محافظة الدقهلية، إثر غرق طالب بالفرقة الثانية بكلية الطب جامعة المنصورة، منذ ثلاثة أيام، في بحر مدينة دمياط الجديدة، أثناء التنزه مع رفاقه، وفشلت كل محاولات البحث والعثور عليه داخل مياه البحر، حتى تطوع أهالي قريته ميت طاهر التابعة لمركز منية النصر، وزملائه في الدراسة، لتمشيط البحر والبحث عنه، ونجحت عمليات البحث، اليوم الجمعة، في العثور عليه عالقا بين الصخور بالقرب من هيئة الميناء، وجار إنهاء تصاريح الدفن والعودة بجثمانه إلى مقابر أسرته.

وانتقل "ونش" لرفع الصخور وسحب الجثمان من أسفله، حتى جرفته المياه، وسط صراخ ودموع أسرته، التي افترشت الشاطئ ولم تغادره منذ تلقيها نبأ غرقه، مساء الأربعاء الماضي، كما تصدر هاشتاج "#انقذوا_أحمد_مجدي" مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بتوجه الغطاسين ومحترفي السباحة والغطس للبحث عنه وانتشاله من المياه.وأمر