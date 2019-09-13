«الإسكندرية السينمائي» يكرم الفنان محمود قابيل

تحرير:محمد عبد المنعم ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ م

الفنان محمود قابيل

?أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، تكريم الفنان محمود قابيل، في دورة المهرجان الـ35، التي تقام في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل، حيث من المقرر أن يصدر عنه المهرجان كتابا عن مشواره من تأليف الكاتبة الصحفية انتصار درديرى، على أن يعرض له فيلم "يوم الكرامة" للمخرج على عبد الخالق.

وتخرج قابيل، من الكلية الحربية عام 1964، حيث عمل ضابطاً في القوات المسلحة، قبل أن يتجه إلى الفن، إذ تعرف على المخرج يوسف شاهين الذي كان سببا في اتجاهه إلى السينما والحصول على أدوار البطولة، ليصبح واحدا من ألمع نجوم الفن، لكنه قرر بعد ذلك السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ثم عاد مرة أخرى في التسعينيات