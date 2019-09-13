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«الإسكندرية السينمائي» يكرم الفنان محمود قابيل

تحرير:محمد عبد المنعم ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ م
الفنان محمود قابيل
الفنان محمود قابيل
?أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، تكريم الفنان محمود قابيل، في دورة المهرجان الـ35، التي تقام في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل، حيث من المقرر أن يصدر عنه المهرجان كتابا عن مشواره من تأليف الكاتبة الصحفية انتصار درديرى، على أن يعرض له فيلم "يوم الكرامة" للمخرج على عبد الخالق.
وتخرج قابيل، من الكلية الحربية عام 1964، حيث عمل ضابطاً في القوات المسلحة، قبل أن يتجه إلى الفن، إذ تعرف على المخرج يوسف شاهين الذي كان سببا في اتجاهه إلى السينما والحصول على أدوار البطولة، ليصبح واحدا من ألمع نجوم الفن، لكنه قرر بعد ذلك السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ثم عاد مرة أخرى في التسعينيات
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محمد حفظي

الواقع الافتراضي.. تعرف على برامج القاهرة السينمائي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن الدورة 41 التي تقام في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر المقبل، ستشهد استمرار ثلاثة برامج استحدثت العام الماضي، بعد النجاح الذي حققته على المستويين الفني والجماهيري في الدورة الأربعين. البرنامج الأول هو؛ "أفلام الواقع الافتراضي Virtual Reality" الذي قرر المهرجان الإبقاء عليه وتطويره في الدورة المقبلة، وذلك حرصًا على مواكبة هذا التيار العالمي الذي تخصص له مهرجانات كبيرة مثل كان وفينسيا مكانًا رئيسيًا في برامجها الرسمية.
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ارتفاع جنونى فى إيرادات السينما.. 5 أسباب تفسر ذلك

مع وصول إيرادات فيلم «الفيل الأزرق» للنجم كريم عبد العزيز، إلى حاجز الـ100 مليون جنيه ليصبح أول فيلم مصرى يصل إلى نادى المئة، كانت هناك ضرورة للوقوف على أسباب الارتفاع الجنونى في الإيرادات، وتحليل الأرقام القياسية التى حققتها السينما المصرية فى السنوات الأخيرة، وأسباب تدافع الجمهور على السينما رغم الارتفاع الكبير فى أسعار التذاكر، وهل بذلك «الفيل الأزرق 2»، هو الأعلى إيرادا فى تاريخ السينما المصرية؟ بالبحث فى القضية، وجدنا دراسة علمية تتحدث عن الفيلم الأنجح فى تاريخ السينما المصرية، تقلب كل الموازين.
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بعد عرض 9 أفلام| انتهاء فعاليات ملتقى ميدفست بالصعيد

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نبيلة عبيد: تكريمي من مهرجان الإسكندرية له مذاق خاص

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، إطلاق اسم النجمة نبيلة عبيد على دورته المقبلة الـ35، والمقرر إقامتها في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل، تقديرا لمشوارها الفني الثري. وقالت الفنانة نبيلة عبيد، إن التكريم من مهرجان بحجم ومكانة "الإسكندرية السينمائي" له مذاق خاص، فلديها ذكريات لا تنسى تتعلق بالمهرجان، حيث حصلت منه على أول جائزة في حياتها كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "ولا يزال التحقيق مستمرا" قصة إحسان عبدالقدوس وإخراج أشرف فهمي.
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شيرين سيف النصر تكشف سبب ابتعادها عن الفن

كشفت الفنانة شيرين سيف النصر عن السبب الحقيقي وراء ابتعادها عن الفن، خلال الفترة الماضية، إذ اعتقد البعض أنها قررت الاعتزال، وربما رجح البعض أن هذا الغياب يعود إلى تعرضها إلى أزمة صحية، أو مشكلة في حياتها الشخصية، لكنها اختارت أن تخرج عن صمتها، إذ نفت، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، صحة ما يثار في هذا الشأن، مؤكدة أن اعتقاد البعض أنها اعتزلت العمل الفني خلال السنوات الماضية، التي ابتعدت فيها عن الأعمال الدرامية سواء في المجال السينمائي أو التليفزيوني، غير حقيقي، ولفتت إلى أن ما قيل في هذا الأمر مجرد شائعات.
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إليسا تفتح الباب أمام التراجع عن الاعتزال

صدمة حقيقية أصابت الجميع حينما أعلنت المطربة اللبنانية، إليسا، قبل عدة أيام، نيتها اعتزال الفن، خاصة أنها لم تكشف الكثير بشأن قرارها المفاجئ هذا، وإن كانت ألمحت إلى أنها تعاني من مشكلات في ظل اضطرارها إلى الإنتاج لنفسها. واليوم، وجهت إليسا، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، رسالة إلى جمهورها قالت فيها: "أنا أتفهم حزنكم يا شباب، وأقدر الرسائل التي تلقيتها منكم، وأريدكم أن تعلموا أني أفعل هذا من أجل مصلحتي، ومن المبكر أن نتحدث (بشأن الأمر)، ولدي ألبوم وحفلات والعديد من الفعاليات، وأعدكم عندما أكون قادرة على الإنتاج لنفسي، سأفعل ذلك".
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آخرهم مكاوي والأبنودي| تعرف على أبطال مشروع«عاش هنا»

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