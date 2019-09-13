رياضة

الأهلي يختتم تدريباته الجماعية استعدادًا لكانو سبورت

تحرير:أحمد سعيد ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ م
الأهلي
الأهلي
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية على ملعب مالابو استعدادًا لمواجهة فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر إقامتها غدًا السبت في تمام السادسة مساء، ضمن ذهاب مباريات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، واشتمل مران اليوم على تدريبات بدنية خفيفة وتقسيمة بالكرة تخللها عدد من الجمل التكتيكية تحت إشراف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق. وقاد فقرة تدريبات بدنية بالكرة لمدة 30 دقيقة، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية مع بداية المران شارك فيها جميع اللاعبين.
وأجرى السويسري رينيه فايلر على تقسيمة "تراي ماتش" بطول الملعب، بين فريقين وحرص خلالها المدير الفني على توجيه اللاعبين، كما خصص فايلر فقرة خاصة لتدريب لاعبي الوسط والمهاجمين على صناعة الهجمات وكيفية إنهائها بشكل دقيق وذلك في المران الختامي على ملعب مالابو بغينيا الاستوائية. ويستعد الأهلي لمواجهة كانو
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ناشئات مصر لكرة الطائرة‎

ناشئات الكرة الطائرة تهزمن بلغاريا في المونديال

فاز منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 سنة بقيادة مديره الفني البرازيلي ماركو أنطونيو، على نظيره البلغاري بنتيجة 3-1 في إطار لقاءات تحديد المراكز من التاسع إلى الثاني عشر في بطولة العالم التي تستضيفها مصر، ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع تركيا غدًا لتحديد المراكز من التاسع إلى العاشر. وخسر منتخب مصر من أمريكا بنتيجة 3-0 في دور الـ16 الثلاثاء الماضي، بعدما نجح في الفوز على منتخبي بورتريكو والكاميرون 3-1، بينما تلقى الخسارة من الصين والبرازيل في دور المجموعات.
سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

بسبب الحكام.. تأجيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي

تأجل الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، إلى صباح غدٍ السبت، بسبب تأخر وصول طاقم حكام المباراة، بعد أن كان من المقرر عقد الاجتماع في العاشرة من صباح اليوم الجمعة وتم تأجيله للعاشرة مساء اليوم، قبل أن يتم تأجيله للمرة الثانية لعدم وصول طاقم التحكيم وتم تحديد الثامنة من صباح غدٍ السبت موعدًا للاجتماع الفني. وتأهل الأهلي للدور 32 من البطولة الإفريقية بعد الفوز على اطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 13/0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب اللتان أُقيمتا في ملعب برج العرب.
وليد ازارو مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (22)

رسميًا.. غياب وليد أزارو عن مباراة كانو سبورت

تأكد غياب وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية غدا السبت، ضمن ذهاب مباريات دور الـ32 من عمر دوري أبطال إفريقيا، بسبب معاناته من إصابة الركبة، وقال خالد محمود، طبيب الفريق إن اللاعب خضع لفحص طبي قبل بداية المران أثبت عدم جاهزيته بشكل كامل لخوض مباراة الغد. وأضاف طبيب الأهلي أن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق فضل عدم المجازفة باللاعب الذي لم تكتمل جاهزيته بشكل كامل، خصوصا أن الفريق أمامه مباراة مهمة عقب 4 أيام أمام الزمالك، ومن بعدها مباراة العودة أمام كانو سبورت.
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سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

بسبب الحكام.. تأجيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي

تأجل الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، إلى صباح غدٍ السبت، بسبب تأخر وصول طاقم حكام المباراة، بعد أن كان من المقرر عقد الاجتماع في العاشرة من صباح اليوم الجمعة وتم تأجيله للعاشرة مساء اليوم، قبل أن يتم تأجيله للمرة الثانية لعدم وصول طاقم التحكيم وتم تحديد الثامنة من صباح غدٍ السبت موعدًا للاجتماع الفني. وتأهل الأهلي للدور 32 من البطولة الإفريقية بعد الفوز على اطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 13/0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب اللتان أُقيمتا في ملعب برج العرب.
مران -الأهلي- في -غينيا‎ (1)

مران الأهلي.. انتظام معلول وتدريبات خفيفة لأزارو

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية على ملعب مالابو بغينيا الاستوائية في إطار استعدادات الفريق الأحمر لمباراة كانو سبورت في إطار ذهاب مباريات دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، وأجرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تقسيمة مطولة للاعبي الفريق خلال المران الجماعي، وحرص السويسري على توجيه تعليمات محددة لكل اللاعبين في الفريقين ضمن التقسيمة، وقام فايلر بإيقاف التقسيمه أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين لتنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكة داخل الملعب.
مران الاهلى (1)

مدرب الأهلي يعلق على قرعة الدوري ومواجهة كانو سبورت

كشف سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن رأيه في قرعة بطولة الدوري المصري، مشيدا بكونها أجريت بعيدا عن نظام القرعة الموجهة، وقال "قمصان" في تصريحات تليفزيونية: "القرعة ليست موجهة، إنها خطوة جيدة وبداية مبشرة للجنة المسابقات، وترسي مبدأ الشفافية والحيادية أمام كل الأندية". وعلق قمصان على مواجهة الزمالك في الجولة الرابعة، حيث قال: "لا توجد مشكلة حتى لو أقيمت المباراة بالجولة الأولى، ستقام المباراة لا محالة بصرف النظر عن ترتيبها في الجدول".
جيرالدو - أليو ديانج

جيرالدو وديانج يصلان إلى معسكر الأهلي في غينيا

وصل أليو ديانج، وجيرالدو دا كوستا، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى غينيا الاستوائية وانضما للبعثة وبذلك تكتمل عناصر الفريق بعد وصول وليد أزارو وعلى معلول استعدادا لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة، وينتظم الرباعي في التدريبات الجماعية للفريق التي تقام في الخامسة مساء اليوم الخميس. وكان فايلر قد وضع برنامجا تدريبيا خاصا للرباعي؛ للتخلص من إجهاد السفر بعد مشاركتهم في المباريات مع منتخبات بلادهم ضمن الأجندة الدولية.
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