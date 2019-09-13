الأهلي يختتم تدريباته الجماعية استعدادًا لكانو سبورت

تحرير:أحمد سعيد ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ م

الأهلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية على ملعب مالابو استعدادًا لمواجهة فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر إقامتها غدًا السبت في تمام السادسة مساء، ضمن ذهاب مباريات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، واشتمل مران اليوم على تدريبات بدنية خفيفة وتقسيمة بالكرة تخللها عدد من الجمل التكتيكية تحت إشراف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق. وقاد فقرة تدريبات بدنية بالكرة لمدة 30 دقيقة، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية مع بداية المران شارك فيها جميع اللاعبين.

وأجرى السويسري رينيه فايلر على تقسيمة "تراي ماتش" بطول الملعب، بين فريقين وحرص خلالها المدير الفني على توجيه اللاعبين، كما خصص فايلر فقرة خاصة لتدريب لاعبي الوسط والمهاجمين على صناعة الهجمات وكيفية إنهائها بشكل دقيق وذلك في المران الختامي على ملعب مالابو بغينيا الاستوائية. ويستعد الأهلي لمواجهة كانو