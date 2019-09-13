بعد أزمة لقاء بيرنلي.. صلاح يداعب ماني (فيديو)

تحرير:أحمد سعيد ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ م

محمد صلاح و ماني

نشر الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، مقطع فيديو كوميدي مع زميله السنغالي ساديو ماني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ويأتي ذلك بعد الأزمة التي اندلعت بين صلاح والنجم السنغالي ساديو ماني في مباراة ليفربول الأخيرة في الدوري الإنجليزي، والتي فاز بها الريدز بثلاثية نظيفة على حساب بيرنلي، بعدما رفض صلاح تمرير الكرة إلى ماني عندما كان الأخير في وضعية مثالية لتسجيل هدف، مفضلا المراوغة والتسديد بنفسه، ليثور ماني غضبًا بسبب تصرف صلاح أثناء تبديله في شوط المباراة الثاني.

الفيديو الذي قام بنشره صلاح يظهر فيه وهو يحمل جائزة أفضل لاعب في الشهر وماني يجري خلفه، في محاولة للحاق به لأخذ الجائزة منه، إلا أن صلاح يراوغ ماني وينجح في الهروب منه. ???? pic.twitter.com/u8xoNZeslk — Mohamed Salah (@MoSalah) September 13, 2019 وفاز محمد صلاح أمس الخميس، بجائزة أفضل لاعب في