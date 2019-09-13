جريمة

بعد أيام من الزفاف.. عروس تطعن زوجها وتتسبب في استئصال كليته

تحرير:رانيا الديداموني ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤١ م
طعن - أرشيفية
طعن - أرشيفية
أقدمت عروس من قرية السماحية التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، على طعن زوجها عدة طنعات في البطن بسكين المطبخ، أثر خلافات حادة نشبت بينهما، أسفرت عن إصابته بقطع في أصبع يده وتهتك الكلى اليسرى واستئصالها، وتلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى اللواء هيثم حجي، مأمور قسم شرطة بلقاس، عن وصول شاب في العقد الثاني من العمر، مصاب بعدة طعنات حالته خطيرة، ادعاء تعدي من آخرين.
وعلى الفور، تشكل فريق من البحث الجنائي، وتبين أن المصاب يدعى "محمد س. ح."، 32 عامًا، وأن وراء إصابته خلافات حادة نشبت بينه وبين عروسه التي لم يمر على زواجهما سوى أيام قليلة، إذ استلت سكين وهددته بها، وحاول السيطرة عليها وانتزاع السكين منها فتلقى أكثر من طعنة أحدهم نافذة بالكلى استدعت التدخل الجراحي
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انهيار-شرفة-عقار

بينقلوا عزال عروسة.. مصرع شخص وإصابة 13 في انهيار «بلكونة»

لقي شخص مصرعه وأصيب 13 آخرين، أثر انهيار شرفة عقار بإحدى العقارات الكائنة بعزبة تابعة إلى قرية "فرعون" بمنطقة الرأس السوداء بحي المنتزه شرق محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، أثناء قيام مواطنين بنقل الآثاث المنزلي لعروس بالعقار محل الواقعة، فيما هرولت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية المعنية ومسؤولي حي المنتزه إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، ونقل جثمان الشخص الوحيد المتوفى جراء الانهيار إلى مشرحة كوم الدكة بحي العطارين، وسط المدينة.
اطلاق- نار -في -فرح

لعنة «المجاملة» بالخرطوش تصيب شخصين في حفل زفاف

أصيب شخصان، اليوم، من "المعازيم" في أحد الأفراح بطلق نارى، بعد أن أطلق طالب أعيرة نارية بشكل عشوائي فى حفل زفاف بقرية إهناسيا الخضراء بمركز بنى سويف، ونقلا للمستشفى، وتلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنى سويف، يفيد بإصابة شخصين من أبناء القرية، وهما "محمد أ. ح." 18 عاما، فران، مصابا بطلق ناري، ما أدى إلى إصابته برش خرطوش، وتهتك بعضد الزراع الأيمن وتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة، و"محمد م. ع." 35 عاما، صاحب محل، مصاب بطلق ناري أدى لإصابته برش خرطوش متفرق بالظهر، وتم تقله لمستشفى بنى سويف الجامعى.
جثة-طفلة

جثة مجهولة في الشارع تثير رعب الأهالي بالبحيرة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بالبحيرة جهودها، لسرعة كشف غموض العثور على جثة لشخص مجهول الهاوية، بها عدة طعنات نافذة، بجوار ترعة الرياح البحيرى بنطاق دائرة مركز بدر، وسط حالة من الفزع والرعب بين الأهالي من المشهد، وتم نقل الجثة على الفور لمشرحة مستشفى كوم حمادة العام وجاري انتداب فريق من النيابة العامة بالمركز لمعاينة مكان الحادث، وفريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وهوية الجثة، وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
جثة (5)

«سبناه عايش».. سر الحبر الأزرق في كشف جريمة السلام

رائحة كريهة قادت قاطني العقار إلى خبر غير سار، حيث عثروا على جثة جارهم مسجاة على أرضية الصالة مرتديا ملابسه كاملة، وأبلغوا شرطة النجدة التي أخطرت بدورها قسم شرطة أول السلام بمديرية أمن القاهرة، وانتقل مأمور القسم على رأس قوة أمنية إلى محل البلاغ، وفرضوا كردونا أمنيا دون السماح باقتراب أحد من مسرح الجريمة لدى اكتشاف رجال المعمل الجنائي وجود شبهة جنائية وأن الوفاة ليست طبيعية. الغموض تكشف مع جهود رجال إدارة البحث الجنائي بمباحث العاصمة تحت إشراف اللواء محمد منصور.
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ندم

اتهمها بالنشوز ففضحته للقاضي: «مجوعنى وحياتي هم وغم»

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، يتهمها خلالها بالعجز عن واجباتها الأسرية، ويطالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وإسقاط مستحقاتها المادية قبل تطليقها، فى الوقت الذى أصرت خلاله الزوجة على حضور جلسة الدعوى يمحكمة الأسرة بإمبابة، لتبادل زوجها الاتهامات، وتصمه بالبخل والجبروت وانعدام الرحمة والإنسانية، وأخذت تؤكد: "أنا لو مكنة كان لازم أعطل وماينفعش معايا تصليح ولا قطع غيار، أنا بقالى 5 سنين متجوزاه، عمره ما أخدني لدكتور، ولا اشترالى دواء، ولا قالي كلمة عدلة تبل ريقي وتشد حيلي، حياتي معاه كلها هم وغم".
كلبش

«كلبش» ينهي رحلة نصاب الشهادات عبر فيسبوك

"شهادات معتمدة هتسهل التحاقكم بالشركات الكبرى" كلمات رنانة استغلها أحد الأشخاص للنصب على المواطنين من راغبي الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا، عمد إلى الإعلان عن تلك الشهادات عبر شبكة الإنترنت وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى عن مزايا الدراسة بالأكاديمية بمنحهم شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الإدارات التعليمية والجامعات المختلفة تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالشركات الكبرى ظنا أن فعلته ستقوده إلى الثراء السريع، إلا أن الأمر انتهى بـ"كلبش".
طعنات-سكين-جريمة

44 غرزة.. نجاة سائق توك توك من الذبح على يد «منتقبة»

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، اليوم الأحد، من ضبط 4 أشخاص، بينهم امرأة منتقبة ونجلها وشقيقها؛ على خلفية اتهامهم باستدراج سائق دراجة بخارية بثلاث عجلات «توك توك»، بحجة توصيلهم، قبل أن يحاولوا سرقة دراجته، ولما فشلوا في ذلك تعدوا عليه بأسلحة بيضاء «مطاوٍ»، وأصابوه بجروح قطعية بالرقبة واليدين، بينما احتاج جرح رقبته إلى أربع وأربعين غرزة طبية لتقطيبه، وجرى التحفظ على المتهمين تحت تصرف نيابة مشتول السوق العامة، والتي أخطرت لمباشرة التحقيق.
حريق خط غاز

اشتعال حريق هائل في خط غاز بالدقهلية (صور)

اندلعت نيران هائلة في أرض زراعية بقرية الروضة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بسبب تسريب بخط الغاز بالقرية والمار بالأرض، حيث التهمت المزروعات، وجار السيطرة على الحريق وصيانة خط الغاز عقب غلقه نهائيا للسيطرة على النيران. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطار من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بوصول إشارة إلى مركز شرطة طلخا، باندلاع حريق هائل في القرية، وهرعت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات.
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