بعد أيام من الزفاف.. عروس تطعن زوجها وتتسبب في استئصال كليته

تحرير:رانيا الديداموني ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤١ م

طعن - أرشيفية

أقدمت عروس من قرية السماحية التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، على طعن زوجها عدة طنعات في البطن بسكين المطبخ، أثر خلافات حادة نشبت بينهما، أسفرت عن إصابته بقطع في أصبع يده وتهتك الكلى اليسرى واستئصالها، وتلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى اللواء هيثم حجي، مأمور قسم شرطة بلقاس، عن وصول شاب في العقد الثاني من العمر، مصاب بعدة طعنات حالته خطيرة، ادعاء تعدي من آخرين.

وعلى الفور، تشكل فريق من البحث الجنائي، وتبين أن المصاب يدعى "محمد س. ح."، 32 عامًا، وأن وراء إصابته خلافات حادة نشبت بينه وبين عروسه التي لم يمر على زواجهما سوى أيام قليلة، إذ استلت سكين وهددته بها، وحاول السيطرة عليها وانتزاع السكين منها فتلقى أكثر من طعنة أحدهم نافذة بالكلى استدعت التدخل الجراحي