ناشئات الكرة الطائرة تهزمن بلغاريا في المونديال

تحرير:أحمد سعيد ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ م

ناشئات مصر

فاز منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 سنة بقيادة مديره الفني البرازيلي ماركو أنطونيو، على نظيره البلغاري بنتيجة 3-1 في إطار لقاءات تحديد المراكز من التاسع إلى الثاني عشر في بطولة العالم التي تستضيفها مصر، ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع تركيا غدًا لتحديد المراكز من التاسع إلى العاشر. وخسر منتخب مصر من أمريكا بنتيجة 3-0 في دور الـ16 الثلاثاء الماضي، بعدما نجح في الفوز على منتخبي بورتريكو والكاميرون 3-1، بينما تلقى الخسارة من الصين والبرازيل في دور المجموعات.

ونجحت ناشئات منتخب مصر في التقدم على بلغاريا في الشوط الأول، بعد أن تفوقن على ناشئات المنتخب البلغاري وكانوا ندًا قوياً، لكن ناشئات الفراعنة نجحن في الفوز بالشوط الأول بنتيجة 25-23، وفي الشوط الثاني عدلت ناشئات المنتخب البلغاري النتيجة في الأشواط وتمكنَ من الفوز بنتيحة 25-21. في الشوط الثالث تمكنت

ونجحت ناشئات منتخب مصر في التقدم على بلغاريا في الشوط الأول، بعد أن تفوقن على ناشئات المنتخب البلغاري وكانوا ندًا قوياً، لكن ناشئات الفراعنة نجحن في الفوز بالشوط الأول بنتيجة 25-23، وفي الشوط الثاني عدلت ناشئات المنتخب البلغاري النتيجة في الأشواط وتمكنَ من الفوز بنتيحة 25-21.



في الشوط الثالث تمكنت ناشئات منتخب مصر من التقدم مرة أخرى وسط تراجع أداء لاعبات منتخب بلغاريا بنتيجة 25-15، وواصلت ناشئات الفراعنة في تقديم مستوى متميز في الشوط الرابع ونجحن في الفوز بنتيجة 25-20.



بهذا الفوز يواجه منتخب مصر نظيره التركي في مباراة تحديد المركز التاسع والعاشر غدا السبت على صالة ستاد القاهرة الدولي.