«عايز 3 جنيه دلوقتي».. تفاصيل تعدي موظف على بائعة تين بالشرقية

موظف بمجلس مدينة أبو كبير يعتدي على بائعة تين ويُغرق وجهها بالمياه لعدم دفعها «أرضية».. البائعة: «كنت لسه ما استفتحتش».. والمحافظ يفتح تحقيقا عاجلا في الواقعة

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٥ م

«دموع الغلبان تسوى كام؟».. تساؤل لم يجد إجابة على مدار الساعات الماضية؛ بعدما هزت واقعة تجرد فيها موظف حكومي من كل ما يمت للإنسانية والرحمة بشيء، قبل أن يتجرد من مهام وظيفته والتي تنُص بصورة أو بأخرى على ضرورة الانتصار للوطن والمواطن في آنٍ واحد، طالما كان ذلك في إطار القانون، والذي ليس من المعقول ولا المقبول أن يتم تطبيقه وفرضه بإهانة المواطنين، وهو ما لم يُدركه الموظف الحكومي بمجلس مركز ومدينة أبو كبير، بمحافظة الشرقية، وهو يأتي على مصدر رزق سيدة لا تحلم بأكثر من رزق يسد كل ما تحلم به بضعة جنيهات.

مع دقات الساعة العاشرة صباح الخميس، وبينما بدأ سوق مدينة أبو كبير، على غير عادته، يخلو من الباعة رويدًا رويدًا متأثرًا بحملة إزالات آتية يقودها رجال المدينة بالتعاون مع قطاع المرافق، كانت «فايزة» المرأة الخمسينية، تجلس كعادتها بجوار عشرات الحبات من محصول التين الشوكي، عسى أن تبيعها وتتحصل

مع دقات الساعة العاشرة صباح الخميس، وبينما بدأ سوق مدينة أبو كبير، على غير عادته، يخلو من الباعة رويدًا رويدًا متأثرًا بحملة إزالات آتية يقودها رجال المدينة بالتعاون مع قطاع المرافق، كانت «فايزة» المرأة الخمسينية، تجلس كعادتها بجوار عشرات الحبات من محصول التين الشوكي، عسى أن تبيعها وتتحصل على بضعة جنيهات «مكسب حلال» يُعينها على حياة أقل ما توصف به أنها «داخل الحيط»؛ نظرًا لما تتقاضاه من جنيهات لا تتعدى الثمانون، نفقة، لا تُعينها بأي حال من الأحوال على نفقاتها هي ووالدتها ونجلها المريض.

«فيه حملة إزالة جاية».. جملة قالها أحد الباعة، وتسببت في خلو السوق من أغلب باعته، لكن «فايزة» لم تُحرك ساكنًا بعدما ظنت أن الحملة سترأف بحالها ولن يمسها أحد بسوء، خاصةً وأنها لا تحتل مكانًا يُذكر مقارنةً بباقي الباعة في السوق، إلا أن ما اعتقدته وظل راسخًا في يقينها ذهب أدراج الرياح في طرفة عين؛ حيث حضر رجال الحملة يتقدمهم أحد الموظفين بمجلس المدينة، والذي بادر بطلب 3 جنيهات من السيدة، بحجة أنها «أرضية» يجب تحصيلها منها، لكن السيدة ردت بعفوية: «والله لسه ما استفتحتش يا بيه.. وأنت فايت تاني ابقى تعالى خدهم».

مشهد عبثي تسبب فيه موظف المدينة وهو يتعامل مع البائعة كما لو كانت أخطأت في حقه بطلبها تأخير الدفع وسداد «الأرضية»، بحسب حديث السيدة لـ«التحرير»، والتي أكدت أن ردها لم يكُن على هوى الموظف، والذي راح ينتقم منها في بضاعتها وقوت يومها: «كب عليا الميَّه اللي كانت معايا ورشها على التين، وبعدها خد السكينة اللي بقشر بيها، وفضلت أجري وراه لغاية ما واحد ابن حلال سأل، ولما عرف اللي حصل دفع التلاتة جنيه، ورجع لي السكينة»، قبل أن يُحرر إيصالًا بقيمة 3 جنيهات ويُعطيه لها.

انتهت فايزة عبد السلام، من الحديث عن الواقعة، قبل أن تدخل في نوبة حزن وأسى وهي تتذكر الظروف التي أجبرتها على أن تكون عُرضة للإهانة، لافتةً إلى أن عملها ليس بائعة تين شوكي في الأساس، لكنها تبيع المحاصيل التي تصلح للبيع في مواسمها، وتعمل باليومية في «الغيطان» القريبة منها، بأجر لا يتخطى 50 جنيها.

عمل السيدة والإهانة التي تعرضت لها لم يكُن كل الحكاية وما فيها، لكنه كان نتيجة لظروف قهرية تعرضت لها أسرتها قبل 25 عامًا؛ عندما وصلت حياتها إلى طريق مسدود مع زوجها، والذي تطوع وترك الحياة لها، وكتب «الطلاق» بداية لحياة جديدة وصعبة في منزل متواضع بقرية «هربيط» التابعة لدائرة مركز أبو كبير، إذ حكمت المحكمة لها بنفقة قدرها 80 جنيهًا، فضلًا عن عبء إضافي تمثل في بنت وولد، الأولى تزوجت وباتت الأم مُطالبة، كعادة أهل الريف، بتقديم المواسم لها في كل مناسبة، والولد كبر وحصل على الدبلوم، قبل أن يكتفي بما تعلمه ويُصبح حدادًا، لكن ضيق الظروف دفعه للمرض وعدم القدرة على العمل أو احتمال الناس، وهو ما لخصته الأم بقولها: «نفسيته تعبانة ومبقاش مستحمل»، قبل أن تشير إلى أنها من تعمل للإنفاق على البيت ومن فيها، فضلًا عن تجهيز وشراء «المواسم» لإبنتها في كا مناسبة.

وتسبب مقطع فيديو، جرى تصويره من جانب أحد المواطنين، في حالة من الاستياء عبر موقع التواصل الاجتماعي، خاصةً وأن السيدة ظهرت بالفيديو وهي تبكي مما تعرضت له على يد أحد الموظفين بالمجلس المحلي التابع لرئاسة مركز ومدينة ابو كبير.

وقال جودت السيد، نائب رئيس مركز ومدينة أبو كبير، إن المجلس يُحصل رسوم بدل نظافة عبارة عن 3 جنيهات لـ«الفرش الصغير»، ترتفع إلى 5 جنيهات بالنسبة لـ«الفرش» ذو المساحة الكبيرة، على أن يكون التحصيل بإيصال رسمي، موضحًا في تصريحاتٍ صحفية، أن تلك المبالغ تخص أعمال النظافة والصيانة التي تتم بالطرق التابعة لدائرة المركز والمدينة.

«محدش هيفتري على مواطن وأنا موجود».. كان هذا لسان حال تصريح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية لـ«التحرير»، قبل أن يؤكد فتح تحقيق عاجل في الواقعة للتأكد من مدى صحتها ومعاقبة المُخطئ بأشد عقوبة رادعة.

«غراب» أوضح أن التحقيق سيتم بصورة ثنائية، حيث كلفَّ لجنة من المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة ببدء التحقيق في الواقعة، وتكليف المحاسب نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة أبو كبير، بالتحقيق كذلك من جانبه، على أن يتم مطابقة نتائج الجانبين والوصول إلى الحقيقة الكاملة في ضوء ذلك.

وشدد المحافظ، على أنه في حال ثبوت الواقعة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والرادعه ضد المُخطئ، لمنع تكرر حدوث مثل هذه التصرفات «الفردية»، قبل أن يؤكد تضامنه مع المواطنين في كافة شكواهم واستغاثاتهم به، وأنه دائمًا ما يوجه بسرعة الاستجابة الفورية لتلك الشكاوى، وذلك عبر قنوات الاتصال المختلفة، لإيجاد حلول لها.

ولخص محافظ الشرقية، ما قد يُتخذ من جزاء ضد المُخطئ، أيًا كان، بقوله: «لن أسمح بالإضرار بالمواطنين في كسب رزقهم الحلال على أرض المحافظة».