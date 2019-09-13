رياضة

بعد أزمته النفسية.. الزمالك يعلن دعمه لمؤمن زكريا

تحرير:هاني العوضي ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٨ م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
أعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن دعمه لمؤمن زكريا نجم النادي الأهلي وذلك بعد تصريحاته حول تعرضه لأزمة نفسية ساهمت في ابتعاده عن الملاعب طوال الفترة الماضية، وسبق لعضو مجلس إدارة القلعة البيضاء اعلان دعمه للاعب بعد أزمة عودته من نادي أحد السعودي بعد التعاقد معه في فترة الإنتقالات الشتوية الأخيرة. وفسخ نادي أحد عقده مع مؤمن زكريا بعدما أعلن سعود الحربي، رئيس نادي أحد السعودي، أن مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق، يعاني من "مرض معين" رافضا الكشف عنه، لقناعته باستحالة استمراره في صفوف الفريق ليعود مؤمن مرة أخرى للأهلي.
وكتب أحمد مرتضى عبر صفحة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: شاهدت بالأمس اللاعب مؤمن زكريا لاعب الزمالك السابق والأهلي، وأتمنى من الله الشفاء العاجل له وأنا على استعداد تام لتقديم كل أنواع الدعم سواء كان الطبي أو المعنوي". وكان مؤمن زكريا نجم الأهلي، قد تحدث في تصريحات تليفزيونية
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ناشئات مصر لكرة الطائرة‎

ناشئات الكرة الطائرة تهزمن بلغاريا في المونديال

فاز منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 سنة بقيادة مديره الفني البرازيلي ماركو أنطونيو، على نظيره البلغاري بنتيجة 3-1 في إطار لقاءات تحديد المراكز من التاسع إلى الثاني عشر في بطولة العالم التي تستضيفها مصر، ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع تركيا غدًا لتحديد المراكز من التاسع إلى العاشر. وخسر منتخب مصر من أمريكا بنتيجة 3-0 في دور الـ16 الثلاثاء الماضي، بعدما نجح في الفوز على منتخبي بورتريكو والكاميرون 3-1، بينما تلقى الخسارة من الصين والبرازيل في دور المجموعات.
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بعد أزمة لقاء بيرنلي.. صلاح يداعب ماني (فيديو)

نشر الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، مقطع فيديو كوميدي مع زميله السنغالي ساديو ماني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ويأتي ذلك بعد الأزمة التي اندلعت بين صلاح والنجم السنغالي ساديو ماني في مباراة ليفربول الأخيرة في الدوري الإنجليزي، والتي فاز بها الريدز بثلاثية نظيفة على حساب بيرنلي، بعدما رفض صلاح تمرير الكرة إلى ماني عندما كان الأخير في وضعية مثالية لتسجيل هدف، مفضلا المراوغة والتسديد بنفسه، ليثور ماني غضبًا بسبب تصرف صلاح أثناء تبديله في شوط المباراة الثاني.
مران -الأهلي- في -غينيا‎ (3)

الأهلي يختتم تدريباته الجماعية استعدادًا لكانو سبورت

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية على ملعب مالابو استعدادًا لمواجهة فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر إقامتها غدًا السبت في تمام السادسة مساء، ضمن ذهاب مباريات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، واشتمل مران اليوم على تدريبات بدنية خفيفة وتقسيمة بالكرة تخللها عدد من الجمل التكتيكية تحت إشراف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق. وقاد فقرة تدريبات بدنية بالكرة لمدة 30 دقيقة، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية مع بداية المران شارك فيها جميع اللاعبين.
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مؤمن زكريا

بسبب مؤمن زكريا.. رسالة من رئيس إنبي إلى مجلس الأهلي

أبدى ماجد نجاتي رئيس نادي إنبي السابق، حزنه الشديد من الحالة النفسية والصحية التي يعاني منها مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب ظهوره التليفزيوني والحديث عن إصابته، ما نتج عنه تعاطف شديد في الكروي، مشيرًا إلى أنه يجب مساندة اللاعب من جانب مجلس إدارة الأهلي، بعدما قدمه اللاعب للقلعة الحمراء.. وكتب نجاتي عبر حسابه الشخصي ععلى صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رسالة لمجلس إدارة الأهلي، طالبه فيها بضرورة التدخل لعلاج اللاعب.
اتحاد-الكرة

برئاسة الجنايني.. الفيفا يعلن تشكيل لجنة اتحاد الكرة

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اعتماد تشكيل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، واعتمد الاتحاد اللجنة مكونة من عمرو الجناينى رئيسًا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبد الحق، أحمد عبد الله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020. وأكد الاتحاد الدولى عبر موقعه الرسمى مساء اليوم الثلاثاء، أن أعضاء اللجنة المؤقتة التي تم الإعلان عنها، لا يحق الترشح على أى منصب فى الانتخابات المقبلة.
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ميتشو يبدأ مهمته في الزمالك بجلسة مع اللاعبين

بدأ الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهام عمله رسميًّا، حيث تواجد بملعب النادي بميت عقبة، لقيادة تدريبات الفارس الأبيض المقامة حاليًّا، ومعه أيمن عبدالعزيز المدرب، وأحمد عبدالرءوف المدرب المساعد، وأنطونيو مدرب الأحمال وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، وعقد ميتشو جلسة سريعة مع اللاعبين شرح لهم خطة أول تدريب له، مطالبًا الجميع ببذل أقصى الجهد والعمل الدائم على النجاح، وتحقيق البطولات وذلك بالالتزام والجهد والعمل الجاد.
مرتضى منصور (1)

مرتضى للخطيب: «ثقافتك محدودة ومهارتك كانت في رجليك»

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ثقافته محدودة ومهارته في رجليه فقط»، وقال مرتضى في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالنادي اليوم لتقديم المدرب الجديد ميتشو: «لما اعتزل خلاص انتهت مهارته، لكن أنا تاريخ»، وتابع: «الأهلي تحدث مع وكيل ميتشو، وقال لكم إن الرجل التزم بكلمة مع الزمالك.. الكل ذبح في الزمالك بسبب رحيل جروس.. الأهلي غير 6 مدربين ولم أر أحدا ينبح حتى على الأهلي بعد رحيل لاسارتي».
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