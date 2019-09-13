بعد أزمته النفسية.. الزمالك يعلن دعمه لمؤمن زكريا

تحرير:هاني العوضي ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٨ م

مؤمن زكريا

أعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن دعمه لمؤمن زكريا نجم النادي الأهلي وذلك بعد تصريحاته حول تعرضه لأزمة نفسية ساهمت في ابتعاده عن الملاعب طوال الفترة الماضية، وسبق لعضو مجلس إدارة القلعة البيضاء اعلان دعمه للاعب بعد أزمة عودته من نادي أحد السعودي بعد التعاقد معه في فترة الإنتقالات الشتوية الأخيرة. وفسخ نادي أحد عقده مع مؤمن زكريا بعدما أعلن سعود الحربي، رئيس نادي أحد السعودي، أن مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق، يعاني من "مرض معين" رافضا الكشف عنه، لقناعته باستحالة استمراره في صفوف الفريق ليعود مؤمن مرة أخرى للأهلي.

وكتب أحمد مرتضى عبر صفحة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: شاهدت بالأمس اللاعب مؤمن زكريا لاعب الزمالك السابق والأهلي، وأتمنى من الله الشفاء العاجل له وأنا على استعداد تام لتقديم كل أنواع الدعم سواء كان الطبي أو المعنوي". وكان مؤمن زكريا نجم الأهلي، قد تحدث في تصريحات تليفزيونية