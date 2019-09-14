تأجيل دفن رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي 30 يوما

١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ ص

رئيس زيمبابوي روبرت موجابي

أعلن ليو موجابي، المتحدث باسم أسرة رئيس زيمبابوي الراحل روبرت موجابي، وابن شقيقه، أنه سيتم تأجيل دفن جثمان عمه لمدة تبلغ 30 يوماً، على الأقل لحين بناء ضريح خاص في أحد الأماكن البارزة بالنصب التذكاري للأبطال بالعاصمة هراري، وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة، نقلا عن ليو، أن القرار جاء بعد مشاورات مع زعماء تقليديين في زيمبابوي، وبعد جدال حول تحديد مكان دفنه، وإصرار أرملته على ضرورة أن يُدفن في مقبرة خاصة، بدلاً من المقابر الوطنية.

ونقلت "إيه بي سي نيوز" عن ليو موجابي، قوله "سوف يستغرق اكتمال البناء حوالي 30 يوماً"، مضيفاً أن عملية الدفن لن تتم إلا بعد اكتمال البناء. من جانبه، أكد الرئيس الزيمبابوي الحالي إيمرسون منانجاجوا على خطط بلاده لبناء صرح كبير يكون مكاناً لدفن موجابي. وكانت عائلة روبرت موجابي، قد أعلنت في وقت سابق أنه