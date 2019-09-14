وزير الدفاع الروسي: آلاف اللاجئين يرجعون إلى سوريا بفضل جنودنا

تحرير:وكالات ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ ص

وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن أكثر من ألف لاجئ سوري، يعودون يوميا إلى ديارهم، مؤكدًا أن الوضع في سوريا، عاد إلى وضعه الطبيعي، بفضل جهود الضباط والجنود والطيارين والبحارة الروس. وأضاف في كلمته خلال تكريم الفائزين في مهرجان جيش روسيا 2019: "عندما باشرنا العمل في سوريا عام 2015، كانت فقط 18% من أراضي هذه الدولة لا تخضع لسيطرة الإرهابيين.? وأضاف، أن الآن نحن نشاهد فتح عشرات المؤسسات الجديدة كل يوم في هذه الدولة، وتعمل المستشفيات والمدارس، يتوجه الآلاف من الأطفال السوريين إلى هذه المدارس، وذلك بحسب موقع روسيا اليوم.

وتابع وزير الدفاع، لم نعد نتذكر أن عناصر نزع الألغام الروس بالذات، قاموا بتطهير هذه المدارس من الألغام والمتفجرات.وتابع وزير الدفاع الروسي القول: "لم نعد نتذكر أنه لكي يتمكن هؤلاء التلاميذ من التوجه إلى مدارسهم، قام الكثير من موظفينا وأطبائنا ومهندسينا وقادتنا، بكل ما هو ممكن، حتى تكون دراساتهم آمنة