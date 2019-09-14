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وزير الدفاع الروسي: آلاف اللاجئين يرجعون إلى سوريا بفضل جنودنا

تحرير:وكالات ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ ص
وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو
وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو
قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن أكثر من ألف لاجئ سوري، يعودون يوميا إلى ديارهم، مؤكدًا أن الوضع في سوريا، عاد إلى وضعه الطبيعي، بفضل جهود الضباط والجنود والطيارين والبحارة الروس. وأضاف في كلمته خلال تكريم الفائزين في مهرجان جيش روسيا 2019: "عندما باشرنا العمل في سوريا عام 2015، كانت فقط 18% من أراضي هذه الدولة لا تخضع لسيطرة الإرهابيين.? وأضاف، أن الآن نحن نشاهد فتح عشرات المؤسسات الجديدة كل يوم في هذه الدولة، وتعمل المستشفيات والمدارس، يتوجه الآلاف من الأطفال السوريين إلى هذه المدارس، وذلك بحسب موقع روسيا اليوم.
وتابع وزير الدفاع، لم نعد نتذكر أن عناصر نزع الألغام الروس بالذات، قاموا بتطهير هذه المدارس من الألغام والمتفجرات.وتابع وزير الدفاع الروسي القول: "لم نعد نتذكر أنه لكي يتمكن هؤلاء التلاميذ من التوجه إلى مدارسهم، قام الكثير من موظفينا وأطبائنا ومهندسينا وقادتنا، بكل ما هو ممكن، حتى تكون دراساتهم آمنة
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تأجيل دفن رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي 30 يوما

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تونس: فتح 80 % من مكاتب الاقتراع للانتخابات بالخارج

قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إن نسبة 80 بالمائة من مكاتب الاقتراع للانتخابات الرئاسية في الخارج قد فتحت بعد منتصف يوم الجمعة، إذ أوضح نبيل بفون رئيس الهيئة، أن 43 مركز اقتراع قد أصبحت مفتوحة أمام الناخبين التونسيين بالخارج، في أول أيام الاقتراع التي ستجرى على مدى 3 أيام. وانطلق تصويت التونسيين بالخارج، اليوم، من مركز التصويت الوحيد في أستراليا، وفق فيديو نشرته منذ قليل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.
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الدفاعات السورية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة في حماة

تمكنت الدفاعات الجوية السورية، من التصدي لهجمات بطائرات مسيرة محملة بالقنابل، أطلقها المسلحون على مواقع عسكرية في سهل الغاب في محافظة حماة، وفقا لـ"سانا". وقال مصدر عسكري، اليوم السبت: إن "الدفاع الجوي تمكن من تدمير اثنتين من الطائرات المسيرة، وإسقاط الثالثة وتفكيك ذخيرتها دون وقوع أي خسائر في صفوف الجيش". كانت الدفاعات الجوية في سوريا تصدت لأهداف معادية في سماء مدينة اللاذقية على الساحل السوري، يوم الثلاثاء الماضي، أثناء محاولتها الاقتراب من محيط قاعدة حميميم الجوية.
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