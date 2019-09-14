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كريم عفيفي يفوز بجائزة أفضل ممثل شاب عن "ولد الغلابة"

تحرير:محمد عبد المنعم ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢١ ص
الفنان كريم عفيفي
الفنان كريم عفيفي
فاز الفنان كريم عفيفي، بجائزة أفضل ممثل شاب ضمن فعاليات مهرجان الفضائيات العربية في دورته العاشرة، وذلك عن دوره في مسلسل "ولد الغلابة" الذي تم عرضه خلال موسم رمضان 2019. وأعرب عفيفي، عن سعادته بالتكريم من مهرجان له مصداقية على مستوى الوطن العربي، واعتذر عن الحضور بسبب تواجده في العروض المباشرة لمسرح مصر. وخلال موسم رمضان أشاد عدد كبير من الجمهور ونُقاد الفن بالفنان كريم عفيفي، بسبب تألقه في شخصية "حمزة الغانم" بمسلسل ولد غلابة.
حيث أكد الكثير من متابعي هذا المسلسل، أن عفيفي نجح في تغيير جلده من خلال هذا المسلسل ونجح في تقديم مشاهد التراجيدية ببراعة. شهد حفل افتتاح المهرجان تكريم عدد كبير من النجوم والإعلامين، وتقام فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان هذا العام تحت رعاية وزارة الثقافة، بعد اعتماد المهرجان رسمياً من إدارة اللجنة
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