سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

انتشال جثة طالب جامعة طب المنصورة من شاطئ بدمياط

١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ ص
شاطئ دمياط الجديدة
شاطئ دمياط الجديدة
انتشل غواصو هيئة ميناء دمياط، بالاشتراك مع قوات حرس الحدود، جثمان طالب كلية الطب بجامعة المنصورة، وجرى استخراج الجثمان، وذلك بعد غرقه منذ ثلاثة أيام، في بحر مدينة دمياط الجديدة، أثناء التنزه مع رفاقه، وفشلت محاولات البحث والعثور عليه داخل مياه البحر، حتى تطوع أهالي قريته ميت طاهر التابعة لمركز منية النصر، وزملائه في الدراسة، للبحث عنه، ونجحت عمليات البحث، اليوم الجمعة، في العثور عليه عالقا بين الصخور بالقرب من هيئة الميناء، وجار إنهاء تصاريح الدفن والعودة بجثمانه إلى مقابر أسرته.
وانتقل "ونش" لرفع الصخور وسحب الجثمان من أسفله، حتى جرفته المياه، وسط صراخ ودموع أسرته، التي افترشت الشاطئ ولم تغادره منذ تلقيها نبأ غرقه، مساء الأربعاء الماضي، كما تصدر هاشتاج "#انقذوا_أحمد_مجدي" مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بتوجه الغطاسين ومحترفي السباحة والغطس للبحث عنه وانتشاله من المياه.وأمر
اقرأ المزيد
بائعة- التين

«عايز 3 جنيه دلوقتي».. تفاصيل تعدي موظف على بائعة تين بالشرقية

«دموع الغلبان تسوى كام؟».. تساؤل لم يجد إجابة على مدار الساعات الماضية؛ بعدما هزت واقعة تجرد فيها موظف حكومي من كل ما يمت للإنسانية والرحمة بشيء، قبل أن يتجرد من مهام وظيفته والتي تنُص بصورة أو بأخرى على ضرورة الانتصار للوطن والمواطن في آنٍ واحد، طالما كان ذلك في إطار القانون، والذي ليس من المعقول ولا المقبول أن يتم تطبيقه وفرضه بإهانة المواطنين، وهو ما لم يُدركه الموظف الحكومي بمجلس مركز ومدينة أبو كبير، بمحافظة الشرقية، وهو يأتي على مصدر رزق سيدة لا تحلم بأكثر من رزق يسد كل ما تحلم به بضعة جنيهات.
فريق -غطس -من -الدقهلية (6)

بعد 3 أيام.. العثور على جثة أحمد مجدي بين صخور شاطئ بدمياط

?سادت حالة من الحزن على محافظة الدقهلية، إثر غرق طالب بالفرقة الثانية بكلية الطب جامعة المنصورة، منذ ثلاثة أيام، في بحر مدينة دمياط الجديدة، أثناء التنزه مع رفاقه، وفشلت كل محاولات البحث والعثور عليه داخل مياه البحر، حتى تطوع أهالي قريته ميت طاهر التابعة لمركز منية النصر، وزملائه في الدراسة، لتمشيط البحر والبحث عنه، ونجحت عمليات البحث، اليوم الجمعة، في العثور عليه عالقا بين الصخور بالقرب من هيئة الميناء، وجار إنهاء تصاريح الدفن والعودة بجثمانه إلى مقابر أسرته.
وزير-التعليم-العالي-خالد-عبد-الغفار

إدراج 20 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني لعام 2020

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلميK تقريرًا مقدمًا من الدكتور عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، بشأن إدراج 20 جامعة مصرية في تصنيف التايمز الدولي (Times Higher Education)، للعام 2020 مقارنة بـ19 جامعة في العام الماضي، وحصول جامعة أسوان على المركز الأول عالميًّا في الاستشهادات، وأشار التقرير إلى حصول جامعتي أسوان والمنصورة على المركز (401-500) تليهما جامعة قناة السويس (501-600) تليها جامعات بني سويف والقاهرة وكفر الشيخ (601-800) وتليها جامعات عين شمس والجامعة الأمريكية بالقاهرة وبنها وطنطا (801-1000) تليها جامعات الأزهر والإسكندرية وأسيوط والفيوم وحلوان والمنوفية والمنيا وسوهاج وجنوب الوادي والزقازيق (+1001).
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

الوزراء: لا صحة لإلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن إصدار وزارة التربية والتعليم قراراً بإلغاء إجازة يوم السبت في المدارس مع بداية العام الدراسي الحالي 2019-2020. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء ، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس مع بداية العام الدراسي الحالي 2019- 2020، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، مُشيرةً إلى أن إجازة السبت سارية كما هو مُتَّبع في الأعوام السابقة، ولم يتم إلغاؤها، كما لا يوجد أي تغيير في عدد أيام الدراسة الأسبوعية.
اقرأ المزيد من الأخبار
فريق -غطس -من -الدقهلية (6)

بعد 3 أيام.. العثور على جثة أحمد مجدي بين صخور شاطئ بدمياط

?سادت حالة من الحزن على محافظة الدقهلية، إثر غرق طالب بالفرقة الثانية بكلية الطب جامعة المنصورة، منذ ثلاثة أيام، في بحر مدينة دمياط الجديدة، أثناء التنزه مع رفاقه، وفشلت كل محاولات البحث والعثور عليه داخل مياه البحر، حتى تطوع أهالي قريته ميت طاهر التابعة لمركز منية النصر، وزملائه في الدراسة، لتمشيط البحر والبحث عنه، ونجحت عمليات البحث، اليوم الجمعة، في العثور عليه عالقا بين الصخور بالقرب من هيئة الميناء، وجار إنهاء تصاريح الدفن والعودة بجثمانه إلى مقابر أسرته.
ابو بكر-عبدالمنعم-رمضان (3)

أهالي تصفا بالقليوبية يشيعون جثمان عالم النووي (صور)

شيع المئات من أهالى قرية تصفا بمحافظة القليوبية، جثمان عالم النووي المصري الدكتور أبو بكر عبد المنعم، الذي وافته المنية في مدينة مراكش المغربية، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، وسادت حالة من الحزن في أرجاء القرية عقب تشييع الجثمان وتجمع العشرات حول منزل أسرته لتقديم واجب العزاء. وأكد محمود سمير نجل شقيق الدكتور المتوفي، إنه كان هادئ الطباع وحسن الخلق، وكان حريصا على عدم الحديث عن أسرار عمله أو طبيعته أو الخوض فيها مع أى شخص، وأخر مرة رآه فيها خلال قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مع أخواته وأسرته.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

وزير الإسكان: تنفيذ 7 مدارس بمدينة دمياط الجديدة

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 7 مدارس (تعليم أساسي وثانوي) بإجمالي 226 فصلا بمدينة دمياط الجديدة، إذ تم الانتهاء الفعلي من تنفيذ 4 مدارس منها، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 3 مدارس أخرى، لاستيعاب الزيادة الطلابية، بعد ما تم تنفيذ عدة مشروعات سكنية منها (سكن مصر، دار مصر للإسكان المتوسط، جنة للإسكان الفاخر، الإسكان الاجتماعي)، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين,
بالوعه (3)

22 حالة وفاة في عام..من يحمي الأطفال من البالوعات؟

فاجعة وفاة الطفل ياسين عماد البالغ من العمر4 سنوات، إثر سقوطه باحدى بالوعات الصرف الصحي، أمام نادي الطالبية الرياضي، دفعت العديد من الأهالي وأعضاء مجلس النواب إلى الهجوم على المسئولين في المحليات وسارقي أغطية البالوعات، مطالبين بتغليظ عقوبة سرقة البالوعات من جنحة إلى جناية، للتصدي لإهمال وتقصير المسئولين وغياب الرقابة، بينما يرى آخرون أن تغليظ العقوبة ليس الحل، وأنه لابد من معاقبة المسئولين أنفسهم، مناشدين الحكومة بوضع حلول واستراتيجيات جديدة، للقضاء على الظاهرة التي تودي بحياة الأطفال قبل الكبار.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org