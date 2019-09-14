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انسحاب مرشحين رئاسيين بتونس لصالح وزير الدفاع السابق

تحرير:وكالات ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ ص
انتخابات تونس - صورة أرشيفية
انتخابات تونس - صورة أرشيفية
انسحب مرشحان رئاسيان، أمس الجمعة، من سباق الانتخابات الرئاسية في تونس، من أجل عدم تشتيت أصوات الناخبين، وتعزيز حظوظ المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي، وذلك قبيل ساعات من بدء يوم الصمت الانتخابي، وأقلّ من يومين على الاقتراع. ودعا المرّشحان المنسحبان، هما رئيس حركة "مشروع تونس" محسن مرزوق، ورئيس حركة "أمل تونس" الملاحق من القضاء بتهم فساد مالي، سليم الرياحي الموجود في المنفى، إلى التصويت لفائدة المرشح المستقلّ عبد الكريم الزبيدي، من "أجل المصلحة الوطنية"، وفقا لموقع العربية.
والزبيدي هو آخر وزير للدفاع في الحكومة التونسية، قبل استقالته بعد ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية، ويحظى بدعم واضح من حزبي "آفاق تونس" "حركة نداء تونس" الليبراليين، وعدد من السياسيين المستقلين، ومساندة غير معلنة من الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد. ويتوجه أكثر من 7ملايين ناخب تونسي،
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وزير الدفاع الروسي: آلاف اللاجئين يرجعون إلى سوريا بفضل جنودنا

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن أكثر من ألف لاجئ سوري، يعودون يوميا إلى ديارهم، مؤكدًا أن الوضع في سوريا، عاد إلى وضعه الطبيعي، بفضل جهود الضباط والجنود والطيارين والبحارة الروس. وأضاف في كلمته خلال تكريم الفائزين في مهرجان جيش روسيا 2019: "عندما باشرنا العمل في سوريا عام 2015، كانت فقط 18% من أراضي هذه الدولة لا تخضع لسيطرة الإرهابيين.? وأضاف، أن الآن نحن نشاهد فتح عشرات المؤسسات الجديدة كل يوم في هذه الدولة، وتعمل المستشفيات والمدارس، يتوجه الآلاف من الأطفال السوريين إلى هذه المدارس، وذلك بحسب موقع روسيا اليوم.
روبرت موجابي

تأجيل دفن رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي 30 يوما

أعلن ليو موجابي، المتحدث باسم أسرة رئيس زيمبابوي الراحل روبرت موجابي، وابن شقيقه، أنه سيتم تأجيل دفن جثمان عمه لمدة تبلغ 30 يوماً، على الأقل لحين بناء ضريح خاص في أحد الأماكن البارزة بالنصب التذكاري للأبطال بالعاصمة هراري، وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة، نقلا عن ليو، أن القرار جاء بعد مشاورات مع زعماء تقليديين في زيمبابوي، وبعد جدال حول تحديد مكان دفنه، وإصرار أرملته على ضرورة أن يُدفن في مقبرة خاصة، بدلاً من المقابر الوطنية.
مظاهرات في غزة

58 مصابا حتى الآن.. الاحتلال يستهدف الفلسطينيين بالرصاص

ارتفعت حصيلة المواطنين الفلسطينيين المصابين بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة 74 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة، إلى 58 مواطنا قرب مخيم العودة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، بأن الطواقم الطبية تعاملت مع 58 إصابة بجروح مختلفة منها 31 بالرصاص الحي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فيما أصيب 27 آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال بكثافة صوب عدد من المشاركين في مسيرات العودة قرب مخيم العودة بقرية خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
انتخابات تونس

تونس: إقبال متفاوت على مكاتب الاقتراع خارج البلاد

أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مساء اليوم، أن مكاتب الاقتراع للرئاسيات بالدول العربية، شهدت إقبالا هاما جدا، اليوم، فيما كان الإقبال أضعف في باقي الدول، إذ كشف رئيس الهيئة، نبيل بفون، «أنه إلى حدود منتصف نهار اليوم بتوقيت جرينتش، تم فتح نحو 80 بالمئة من مكاتب الاقتراع بالخارج، أي حوالي 340 مكتبا»، مضيفا: «أن مكاتب الاقتراع في القارة الأمريكية ستفتح أبوابها نهاية هذا اليوم»، موضحًا أن مكاتب الاقتراع الأولى التي فتحت أبوابها أمام الناخبين، كانت في مدينتي جاكرتا الإندونيسية وسيدني الأسترالية، وفي الدول العربية، بحسب روسيا اليوم.
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انتخابات تونس

تونس: إقبال متفاوت على مكاتب الاقتراع خارج البلاد

أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مساء اليوم، أن مكاتب الاقتراع للرئاسيات بالدول العربية، شهدت إقبالا هاما جدا، اليوم، فيما كان الإقبال أضعف في باقي الدول، إذ كشف رئيس الهيئة، نبيل بفون، «أنه إلى حدود منتصف نهار اليوم بتوقيت جرينتش، تم فتح نحو 80 بالمئة من مكاتب الاقتراع بالخارج، أي حوالي 340 مكتبا»، مضيفا: «أن مكاتب الاقتراع في القارة الأمريكية ستفتح أبوابها نهاية هذا اليوم»، موضحًا أن مكاتب الاقتراع الأولى التي فتحت أبوابها أمام الناخبين، كانت في مدينتي جاكرتا الإندونيسية وسيدني الأسترالية، وفي الدول العربية، بحسب روسيا اليوم.
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تونس: فتح 80 % من مكاتب الاقتراع للانتخابات بالخارج

قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إن نسبة 80 بالمائة من مكاتب الاقتراع للانتخابات الرئاسية في الخارج قد فتحت بعد منتصف يوم الجمعة، إذ أوضح نبيل بفون رئيس الهيئة، أن 43 مركز اقتراع قد أصبحت مفتوحة أمام الناخبين التونسيين بالخارج، في أول أيام الاقتراع التي ستجرى على مدى 3 أيام. وانطلق تصويت التونسيين بالخارج، اليوم، من مركز التصويت الوحيد في أستراليا، وفق فيديو نشرته منذ قليل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.
وزير الدفاع يبحث التعاون العسكري مع نظيره القبرصى

قابل الرئيس وزار البرلمان.. وزير الدفاع يبحث التعاون العسكري مع قبرص

بعد زيارة رسمية استغرقت يومين، عاد وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، والوفد المرافق له من قبرص التي أجرى فيها سلسلة من اللقاءات والأنشطة المكثفة مع مسؤولي الدولة حول التعاون العسكري وتبادل الخبرات العسكرية. في نيقوسيا أجريت للفريق أول زكي مراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. وأجرى القائد العام جلسة مباحثات مع نظيره السيد سافاس أنجليديس، وزير الدفاع القبرصى، على صعيد التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
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يحرض على الكراهية.. فيسبوك يجمد رسائل حزب نتنياهو

جمد موقع فيسبوك، تطبيق الرسائل التابع لحزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدما تبين أنه انتهك سياسة الموقع لمكافحة خطاب الكراهية، أثر نشره الخميس الماضي، رسالة تقول إن العرب «يريدون إبادتنا جميعا». وقال الناطق باسم فيسبوك: «بعد مراجعة دقيقة لأنشطة تطبيق الرسائل لحملة الليكود، وجدنا انتهاكا لسياسة (مكافحة) خطاب الكراهية لديه، ووجدنا أيضا أنه كان يسيء استخدام التطبيق في الفترة الزمنية المسموح له فيها بالاتصال بالأشخاص»، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.
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