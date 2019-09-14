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متظاهرو هونج كونج يخططون لاعتصامات في مراكز التسوق

تحرير:وكالات ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٨ ص
متظاهرو هونج كونج
متظاهرو هونج كونج
يعتزم النشطاء المؤيدون للديمقراطية في هونج كونج، تنظيم اعتصامات في مراكز التسوق ومسيرات للطلبة، اليوم السبت، بعد ليلة شكلوا فيها سلاسل بشرية على التلال. كما يخططون أيضا للتجمع أمام القنصلية البريطانية، غدا الأحد، لمطالبة الصين باحترام الإعلان الصيني البريطاني المشترك الموقع عام 1984، والذي يحدد مستقبل المستعمرة البريطانية السابقة بعد عودتها إلى حكم الصين عام 1997، ، وفقا لـ"رويترز". وتجمع المتظاهرون سلميا في مختلف أنحاء المنطقة، أمس الجمعة، ورددوا الأغاني والهتافات في مهرجان منتصف الخريف.
ووقعت أعمال عنف في الأسابيع الماضية عندما كانت ترد الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ومدافع المياه. واشتعلت الاحتجاجات بسبب مشروع قانون تسليم المجرمين قبل أن يتم سحبه وبسبب مخاوف من أن بكين تعمل على إضعاف الحريات المدنية، لكن كثيرين من المتظاهرين الشباب غاضبون أيضا من تكاليف المعيشة
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سيول-الأردن (4)

ارتفاع ضحايا فيضان إسبانيا وإجلاء 3500 شخص

أعلنت السلطات الإسبانية ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى خمسة أشخاص خلال يومين، وتم إجلاء 3500 آخرين على الأقل بسبب فيضانات تضرب جنوب شرق إسبانيا. وقال المتحدث باسم رجال الإسعاف، إن آخر جثة عثِر عليها تعود لرجل في منطقة ريدوفان، على بعد نحو 50 كيلومترًا جنوب غرب مدينة أليكانتي. وفي وقت من يوم الجمعة الماضي، عثر على جثّة أخرى، ونشرت أجهزة الطوارئ على تويتر: "عثِر على جثّة رجل في السادسة والثلاثين من العمر بين بلدتي لاخامولا وسالازار" في الأندلس، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.
الشرطة-الفرنسية

تعويض عائلة موظف مات وهو يمارس الجنس أثناء رحلة عمل

أمرت محكمة فرنسية شركة بدفع تعويضات لعائلة أحد موظفيها مات بسكتة قلبية وهو يمارس الجنس أثناء رحلة عمل، بحسب "بي بي سي". وقررت المحكمة أن الوفاة وقعت في حادث عمل تتحمل الشركة مسؤوليته، وعليها بالتالي أن تدفع تعويضا لعائلة الموظف. ودافعت الشركة عن موقفها بأن الموظف لم يكن يؤدي أي مهمة كلفته بها الشركة عندما ذهب مع امرأة أجنبية إلى غرفة في الفندق. ولكن القاضي قال إن القانون الفرنسي يحمل الشركة مسؤولية أي حادث يتعرض له موظفوها أثناء رحلات العمل.
جريس 1

الخارجية الأمريكية: نملك أدلة على بيع نقط الناقلة الإيرانية لسوريا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة لديها أدلة على أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" نقلت حمولتها من النفط الخام للحكومة السورية، وخالفت التعهدات بألا تبيع نفطاً لسوريا. وكانت قوات كوماندوس بريطانية قد احتجزت الناقلة التي كانت تعرف باسم "جريس 1" في الرابع من يوليو للاشتباه في أنها كانت متجهة إلى سوريا خرقاً لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وأفرجت سلطات جبل طارق عن الناقلة في منتصف أغسطس بعد تأكيدات إيرانية مكتوبة بأنها لن تفرغ حمولتها البالغة 2.1 مليون برميل في سوريا، وفقا لموقع العربية.
نتنياهو

بسبب غور الأردن.. 5 دول أوروبية توجه رسالة تحذيرية لنتنياهو

أصدرت 5 دول أوروبية بيانا مشتركا، مساء الخميس، أعلنوا فيه رفضهم للخطة التي أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بفرض الاحتلال سيادته على بعض الأراضي الفلسطينية، وأعرب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا، عن قلقهم الشديد، بسبب الإعلان المتعلق باحتمال ضم إسرائيل مناطق من الضفة الغربية منها غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت، مشددة على أنه في حال تم تطبيق هذه الخطة فإان " هذا سيعد خرقا فادحا للقانون الدولي"، بحسب سبوتنيك.
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كاري لام-وشي-جين-بينج

«لا تتدخلوا في أزمتنا».. هونج كونج تُحذر أمريكا

حذرت رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج كاري لام، اليوم الثلاثاء، واشنطن من أي تدخل في الأزمة التي تشهدها البلاد، كما طالبت المحتجين بوقف العنف والجلوس للحوار. وتشهد هونج كونج منذ ثلاثة أشهر موجة احتجاجات وتظاهرات شبه يومية غير مسبوقة منذ عودتها إلى الصين عام 1997، ما يطرح تحدياً كبيراً لبكين وحكومة المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وتجمعت حشود غفيرة، أول أمس الأحد، أمام قنصلية الولايات المتحدة في هونج كونج لمطالبة الكونجرس الأمريكي بإصدار قانون يدعم الحركة المطالبة بالديمقراطية.
شرطة-هونج-كونج (1)

هل يملك متظاهرو هونج كونج تأييدا شعبيا في الصين؟

بدا من الواضح أن أزمة إقليم هونج كونج لم تكن فقط ملفا مفتوحا للسياسة الخارجية الصينية، بل بات ظاهرًا أن لها جذورا وظهيرا شعبيا على الجبهة الأخرى، وهو ما قد يمثل أزمة جديدة في بكين، ما لم تتم السيطرة عليها بشكل نهائي في الفترة المقبلة. العديد من وسائل الإعلام الدولية ألقت الضوء على هذا التأييد الخفي في الصين لهونج كونج، مستندين إلى عدد من الوقائع التي أشارت بشكل رئيسي إلى أن بعض فئات الشعب الصيني قد تكون لهم آراء مغايرة لتلك التي تؤمن بها الحكومة في بكين.
مسيرة-هونج-كونج 1 (2)

الاحتجاجات تجبر زعيمة هونج كونج على إلغاء قرار مثير

بات من الواضح أن الاحتجاجات المتواصلة في هونج كونج، أتت ثمارها ويفصلها إعلان رسمي لتحقيق أحد أهدافها، إذ أعلنت كاري لام زعيمة المقاطعة الخاضعة لحكم الصين، سحب مشروع قانون يقضي بتسليم المجرمين إلى بكين، والذي أشعل أسوأ أزمة سياسية في تاريخ المدينة منذ عقود، صاحبتها موجة مظاهرات عارمة، وتصريح لازم، كان خلال اجتماع داخلي مع المشرعين المؤيدين ومندوبي هونج كونج في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ومن المتوقع أن تصدر لام إعلانا عاما في وقت لاحق اليوم الأربعاء، بحسب رويترز
احتجاجات هونج كونج

تعليق خدمة القطارات لمطار هونج كونج بسبب الاحتجاجات

قالت شركة "ماس ترانسيت ريلواي" المشغلة للقطارات في هونج كونج، في إخطار لمحطات القطارات، إنها علقت حركة القطارات إلى مطار هونج كونج الدولي، اليوم الأحد، بعدما هدد المحتجون المؤيدون للديمقراطية بتعطيل حركة النقل للمطار، موضحة: "بناء على طلب حكومة هونج كونج وهيئة المطار لتسهيل ترتيبات التحكم في الوصول إلى المطار". ويعتزم المتظاهرون سد الطرق إلى المطار، اليوم، بعد ليلة من الفوضى دارت فيها معارك بين الشرطة ومحتجين ملثمين، في أحدث موجة من الاضطرابات في المدينة التي تحكمها الصين.
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