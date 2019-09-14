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ارتفاع ضحايا فيضان إسبانيا وإجلاء 3500 شخص

تحرير:وكالات ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٣ ص
فيضانات وسيول - صورة أرشيفية
فيضانات وسيول - صورة أرشيفية
أعلنت السلطات الإسبانية ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى خمسة أشخاص خلال يومين، وتم إجلاء 3500 آخرين على الأقل بسبب فيضانات تضرب جنوب شرق إسبانيا. وقال المتحدث باسم رجال الإسعاف، إن آخر جثة عثِر عليها تعود لرجل في منطقة ريدوفان، على بعد نحو 50 كيلومترًا جنوب غرب مدينة أليكانتي. وفي وقت من يوم الجمعة الماضي، عثر على جثّة أخرى، ونشرت أجهزة الطوارئ على تويتر: "عثِر على جثّة رجل في السادسة والثلاثين من العمر بين بلدتي لاخامولا وسالازار" في الأندلس، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.
وأوضح متحدث لوكالة فرانس برس، أنه عثر على سيارته الخالية أولاً، ثم على جثة السائق التي رصدها رجال الإطفاء من مروحيّة. وكانت بلدية مدينة المرية في الأندلس، نشرت على تويتر، إن رجلاً علق في سيّارته "في نفق اجتاحته المياه خلال دقائق، بسبب نسبة الأمطار الغزيرة". وصرح رئيس البلدية رامون فرنانديز باشيكو لإذعة
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احتجاجات هونج كونج (2)

متظاهرو هونج كونج يخططون لاعتصامات في مراكز التسوق

يعتزم النشطاء المؤيدون للديمقراطية في هونج كونج، تنظيم اعتصامات في مراكز التسوق ومسيرات للطلبة، اليوم السبت، بعد ليلة شكلوا فيها سلاسل بشرية على التلال. كما يخططون أيضا للتجمع أمام القنصلية البريطانية، غدا الأحد، لمطالبة الصين باحترام الإعلان الصيني البريطاني المشترك الموقع عام 1984، والذي يحدد مستقبل المستعمرة البريطانية السابقة بعد عودتها إلى حكم الصين عام 1997، ، وفقا لـ"رويترز". وتجمع المتظاهرون سلميا في مختلف أنحاء المنطقة، أمس الجمعة، ورددوا الأغاني والهتافات في مهرجان منتصف الخريف.
الشرطة-الفرنسية

تعويض عائلة موظف مات وهو يمارس الجنس أثناء رحلة عمل

أمرت محكمة فرنسية شركة بدفع تعويضات لعائلة أحد موظفيها مات بسكتة قلبية وهو يمارس الجنس أثناء رحلة عمل، بحسب "بي بي سي". وقررت المحكمة أن الوفاة وقعت في حادث عمل تتحمل الشركة مسؤوليته، وعليها بالتالي أن تدفع تعويضا لعائلة الموظف. ودافعت الشركة عن موقفها بأن الموظف لم يكن يؤدي أي مهمة كلفته بها الشركة عندما ذهب مع امرأة أجنبية إلى غرفة في الفندق. ولكن القاضي قال إن القانون الفرنسي يحمل الشركة مسؤولية أي حادث يتعرض له موظفوها أثناء رحلات العمل.
جريس 1

الخارجية الأمريكية: نملك أدلة على بيع نقط الناقلة الإيرانية لسوريا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة لديها أدلة على أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" نقلت حمولتها من النفط الخام للحكومة السورية، وخالفت التعهدات بألا تبيع نفطاً لسوريا. وكانت قوات كوماندوس بريطانية قد احتجزت الناقلة التي كانت تعرف باسم "جريس 1" في الرابع من يوليو للاشتباه في أنها كانت متجهة إلى سوريا خرقاً لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وأفرجت سلطات جبل طارق عن الناقلة في منتصف أغسطس بعد تأكيدات إيرانية مكتوبة بأنها لن تفرغ حمولتها البالغة 2.1 مليون برميل في سوريا، وفقا لموقع العربية.
نتنياهو

بسبب غور الأردن.. 5 دول أوروبية توجه رسالة تحذيرية لنتنياهو

أصدرت 5 دول أوروبية بيانا مشتركا، مساء الخميس، أعلنوا فيه رفضهم للخطة التي أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بفرض الاحتلال سيادته على بعض الأراضي الفلسطينية، وأعرب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا، عن قلقهم الشديد، بسبب الإعلان المتعلق باحتمال ضم إسرائيل مناطق من الضفة الغربية منها غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت، مشددة على أنه في حال تم تطبيق هذه الخطة فإان " هذا سيعد خرقا فادحا للقانون الدولي"، بحسب سبوتنيك.
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اسعاف (3)

الصحة توضح حقيقة فرض رسوم على خدمات طوارئ الإسعاف

أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، بيانا، أوضح فيه حقيقة ما تردد عن فرض رسوم على خدمات الطوارئ بهيئة الإسعاف في لائحة الأسعار الجديدة لافتا إلى أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، للرد على هذه الأنباء، والتي نفت ما تداوله في هذا الخصوص، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول فرض أي رسوم على خدمة الطوارئ بهيئة الإسعاف، مُوضحةً أن جميع الخدمات الإسعافية الطارئة تُقدم بالمجان تماما دون تحمل المريض أي تكلفة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام وغضب المواطنين.
تحطم-طائرة

5 قتلى جراء اصطدام مروحية بطائرة فوق جزيرة إسبانية

أعلنت خدمة الطوارئ الإسبانية، اليوم الأحد، مقتل 5 أشخاص على الأقل إثر اصطدام مروحية بطائرة صغيرة فوق جزيرة مالوركا الإسبانية. وشهد العالم عددا من حوادث الطيران المروعة، منذ بداية العام الجاري، وسجلت أحدث مأساة، بسقوط طائرة بنغالية، في مطار كثماندو بنيبال، مما أسفر عن مقتل 50 شخصا على الأقل، بينما جرى إنقاذ 17 آخرين. وبدأت حوادث الطيران في 2018، بانزلاق طائرة تركية تابعة لشركة "بيغاسوس"، من المدرج إلى الحافة، في مطار طرابزون، شمالي تركيا، لكن الركاب المئة والثمانية والستين نجوا من الكارثة.
القاء-مريض-خارج مستشفى-العام بأسوان-والصحة-تحقق (1)

إلقاء مسن خارج مستشفى العام بأسوان.. والصحة تحقق

كشف الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، حقيقية الصور المتداولة على موقع "فيسبوك"، بشأن إلقاء مريض مسن مجهول الهوية خارج مستشفى أسوان العام بمنطقة الصداقة، بعد حملة بواسطة عدد من العاملين بالمستشفى إلى داخل الحديقة المقابلة للمستشفى، قائلا إنه فور مشاهدة الصور المتداولة، توجه إلى المستشفى للوقوف على حقيقة الواقعة، إذ تبين أن هذا الشخص من فاقدى العقل ومجهول الهوية، وبعد توقيع الكشف الطبى علية، تم إلقاءه خارج المستشفى بتعليمات من ممرضة غير مسئولة، وإنه أحال الواقعة للتحقيق لتوقيع الجزاء المناسب ومحاسبة المقصرين.
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