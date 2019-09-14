ارتفاع ضحايا فيضان إسبانيا وإجلاء 3500 شخص

تحرير:وكالات ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٣ ص

فيضانات وسيول - صورة أرشيفية

أعلنت السلطات الإسبانية ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى خمسة أشخاص خلال يومين، وتم إجلاء 3500 آخرين على الأقل بسبب فيضانات تضرب جنوب شرق إسبانيا. وقال المتحدث باسم رجال الإسعاف، إن آخر جثة عثِر عليها تعود لرجل في منطقة ريدوفان، على بعد نحو 50 كيلومترًا جنوب غرب مدينة أليكانتي. وفي وقت من يوم الجمعة الماضي، عثر على جثّة أخرى، ونشرت أجهزة الطوارئ على تويتر: "عثِر على جثّة رجل في السادسة والثلاثين من العمر بين بلدتي لاخامولا وسالازار" في الأندلس، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.

وأوضح متحدث لوكالة فرانس برس، أنه عثر على سيارته الخالية أولاً، ثم على جثة السائق التي رصدها رجال الإطفاء من مروحيّة. وكانت بلدية مدينة المرية في الأندلس، نشرت على تويتر، إن رجلاً علق في سيّارته "في نفق اجتاحته المياه خلال دقائق، بسبب نسبة الأمطار الغزيرة". وصرح رئيس البلدية رامون فرنانديز باشيكو لإذعة