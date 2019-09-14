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السيطرة على حريقين بـ"أرامكو" في السعودية بعد هجوم بالطائرات

تحرير:وكالات ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٨ ص
أرامكو
أرامكو
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، صباح اليوم السبت، السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص. وقالت الداخلية إن الحريقين اندلعا في المعملين نتيجة استهدافهما بطائرات من دون طيار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية. وصرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه "عند الساعة الرابعة من صباح السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار -درون-"، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.
وتابع المتحدث، أنه تم السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق.وفي مايو الماضي، جرى استهداف محطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة "أرامكو" بمحافظتي الدوادمي وعفيف بالرياض، بطائرات درون مفخخة.وأكدت أرامكو، آنذاك، عدم وقوع أي إصابات في هذا الهجوم، لافتة إلى أن إمدادات عملائها
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مقتل 3 قادة عسكريين في قصف بطائرات تركية مسيرة جنوب طرابلس

أعلن الإعلام الحربي التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشيرة خليفة حفتر مقتل 3 من القادة العسكريين في قصف بطائرات تركية مسيرة جنوب العاصمة طرابلس. وأفاد مكتب الإعلام الحربي ـ في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، بأن من بين القتلى آمر اللواء التاسع في مدينة ترهونة العقيد عبد الوهاب المقري والنقيب محسن الكاني قائد اللواء السابع في القوات المسلحة.
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انسحاب مرشحين رئاسيين بتونس لصالح وزير الدفاع السابق

انسحب مرشحان رئاسيان، أمس الجمعة، من سباق الانتخابات الرئاسية في تونس، من أجل عدم تشتيت أصوات الناخبين، وتعزيز حظوظ المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي، وذلك قبيل ساعات من بدء يوم الصمت الانتخابي، وأقلّ من يومين على الاقتراع. ودعا المرّشحان المنسحبان، هما رئيس حركة "مشروع تونس" محسن مرزوق، ورئيس حركة "أمل تونس" الملاحق من القضاء بتهم فساد مالي، سليم الرياحي الموجود في المنفى، إلى التصويت لفائدة المرشح المستقلّ عبد الكريم الزبيدي، من "أجل المصلحة الوطنية"، وفقا لموقع العربية.
وزير-الدفاع-الروسى-سيرجى-شويجو (2)

وزير الدفاع الروسي: آلاف اللاجئين يرجعون إلى سوريا بفضل جنودنا

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن أكثر من ألف لاجئ سوري، يعودون يوميا إلى ديارهم، مؤكدًا أن الوضع في سوريا، عاد إلى وضعه الطبيعي، بفضل جهود الضباط والجنود والطيارين والبحارة الروس. وأضاف في كلمته خلال تكريم الفائزين في مهرجان جيش روسيا 2019: "عندما باشرنا العمل في سوريا عام 2015، كانت فقط 18% من أراضي هذه الدولة لا تخضع لسيطرة الإرهابيين.? وأضاف، أن الآن نحن نشاهد فتح عشرات المؤسسات الجديدة كل يوم في هذه الدولة، وتعمل المستشفيات والمدارس، يتوجه الآلاف من الأطفال السوريين إلى هذه المدارس، وذلك بحسب موقع روسيا اليوم.
روبرت موجابي

تأجيل دفن رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي 30 يوما

أعلن ليو موجابي، المتحدث باسم أسرة رئيس زيمبابوي الراحل روبرت موجابي، وابن شقيقه، أنه سيتم تأجيل دفن جثمان عمه لمدة تبلغ 30 يوماً، على الأقل لحين بناء ضريح خاص في أحد الأماكن البارزة بالنصب التذكاري للأبطال بالعاصمة هراري، وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة، نقلا عن ليو، أن القرار جاء بعد مشاورات مع زعماء تقليديين في زيمبابوي، وبعد جدال حول تحديد مكان دفنه، وإصرار أرملته على ضرورة أن يُدفن في مقبرة خاصة، بدلاً من المقابر الوطنية.
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أنور قرقاش

الإمارات تعلق على خلافها مع السعودية حول اليمن

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على تقارير تفيد وجود تصدع بين قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن. ونفى قرقاش ضمنًا، المزاعم بشأن تصدع التحالف، على وقع الخلافات المستعرة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وقال إن "دولة الإمارات، وهي جزء من التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، سوف تستمر في العمل بصرامة ضد إعادة ظهور الجماعات الإرهابية في اليمن". وأضاف أنه من المهم للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي أن يقبلا ويشاركا في المبادرة السعودية لتخفيض التوتر وتجنب التصعيد.
الحوثيون

50 قتيلا و100 جريح.. ضحايا قصف سجن ذمار

أعلنت وزارة الصحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن، ارتفاع عدد القتلى إثر قصف استهدف سجنا في محافظة ذمار وسط اليمن إلى 50 قتيلا ونحو 100 جريح. ونقل المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام عن وزارة الصحة، أن "حصيلة مجزرة التحالف السعودي على سجن الأسرى في محافظة ذمار ارتفع لـ50 قتيلا و100 جريح"، متهما التحالف الذي تقوده السعودية بتنفيذ القصف، قائلا: "طيران العدوان الأمريكي السعودي ومن يساندهم ارتكب مجزرة بشعة بحق سجن للأسرى والمعتقلين في محافظة ذمار، مساء أمس السبت، علما بأنه مقر معروف لكل الناس والزائرين ولجنة الصليب الدولية".
الملك-سلمان -وولي -العهد

رئيس جديد للديوان الملكي السعودي.. والإطاحة بقيادات

أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، سلسلة أوامر ملكية جديدة، شملت إقالة مسؤولين رفيعي المستوى، وإنشاء وزارة جديدة، إذ عين فهد بن محمد العيسى رئيسا للديوان الملكي برتبة وزير، وهو منصب يتمتع بنفوذ قوي في المملكة، وكان العيسى في السابق رئيسا لمكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وزارة الدفاع، وبموجب أمر ملكي آخر تم تعيين وزير الإعلام السابق عواد العواد رئيسا لهيئة حقوق الإنسان، وتعيين مازن الكهموس رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
الشيخ-عبد-الله- بن -زايد -آل نهيان

الإمارات: التحالف العربي تصدى بنجاح للإرهاب في اليمن

أعلنت الخارجية الإماراتية، استهداف ميليشيات إرهابية بضربات جوية محددة في اليمن وفقا لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف وذلك بتاريخ 28 و29 أغسطس، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان لها مساء الخميس، احتفاظها بحق الدفاع عن النفس والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي في اليمن، مشيرة إلى أن التنظيمات الإرهابية بدأت مؤخرًا زيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف والمدنيين. وقالت، إن التحالف العربي نجح في التصدي للتنظيمات الإرهابية في اليمن وفي مقدمتها تنظيم القاعدة.
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