«ولاية سيناء وخلية داعش» أبرز محاكمات السبت
دعوى بمجلس الدولة تطالب بعدم بث وإذاعة البرامج الدينية إلا بعد عرضها على لجنة مختصة من الأزهر الشريف ودار الإفتاء وإذاعتها مسجلة عبر الفضائيات والإذاعة منعًا للفتن
تحرير:سماح عوض الله
١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ ص
دائرة إرهاب - أرشيفية
يمر قطار المحاكمات، اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، منها محاكمة 44 متهما بينهم اللاعب حمادة السيد لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ولاية سيناء"، على خلفية الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين بتولي قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد، تسمى «ولاية سيناء»، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبنّي أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، وقلب نظام الحكم، وتعقد الجلسة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني.
ومن أبرز المتهمين في القضية، المتهم العاشر، حمادة السيد، لاعب نادي أسوان، مخلى سبيله بتدابير احترازية، وأسندت إليه النيابة مع متهمين آخرين، الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد مع علمهم بأغراضها، وتلقي تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها.
ونسبت النيابة لمتهمين بالقضية، وفقا لأمر الإحالة، أنهم في غضون
ومن أبرز المتهمين في القضية، المتهم العاشر، حمادة السيد، لاعب نادي أسوان، مخلى سبيله بتدابير احترازية، وأسندت إليه النيابة مع متهمين آخرين، الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد مع علمهم بأغراضها، وتلقي تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها.
ونسبت النيابة لمتهمين بالقضية، وفقا لأمر الإحالة، أنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى 9 نوفمبر 2018، بمحافظات "القاهرة، الجيزة، الدقهلية، القليوبية، كفر الشيخ، الفيوم، شمال سيناء"، تولوا قيادة جماعة إرهابية داخل البلاد، بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية تولوا قيادتها بالجماعة الإرهابية المسماة بـ"ولاية سيناء"، تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل العمل بالدستور والقوانين والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.
خلية داعش
تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا.
تحمل القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، ويحاكم فيها 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية، ونسبت لهم تحقيقات النيابة أنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
بث البرامج الدينية
تواصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، نظر الدعوى القضائية التي تطالب بوقف البث المباشر للبرامج الدينية، على أن تذاع مسجلة بعد مراجعتها من دار الإفتاء والأزهر الشريف.
أقام الدعوى المحامي محمد حامد سالم، وطالب فيها بعدم بث وإذاعة البرامج الدينية، إلا بعد عرضها على لجنة مختصة من الأزهر الشريف ودار الإفتاء، وإذاعتها بصورة مسجلة عبر الفضائيات والقنوات الإذاعية، مع حظر المساس بالعقائد الدينية الأخرى، لمنع الفتنة.
وقالت الدعوى إن الفضائيات شهدت فى الآونة الأخيرة حالة من الانفلات أصبحت تهدد الأمن القومى، وتثير الفتنة فى البلاد، فضلا عن مخالفتها للمواثيق الإعلامية، وبات عدد من البرامج الدينية تفتقر إلى الحيادية فى تناولها للموضوعات.
وطالبت الدعوى بالاقتداء بالبرامج الدينية التى كانت تذاع فى الماضى، فكانت جميعها مسجلة مثل خواطر الشيخ الشعراوى، وحديث الروح، وغيرهما من البرامج الدينية، لتوخى الحذر من الفتنة، مثلما حدث فى برامج حالية.
دعوى العلاوة
تصدر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون 77 لسنة 2017، لأنها لم تتضمن النص على منح العاملين بقطاع الأعمال العام العلاوة الخاصة الواردة بها، وكذلك عدم نص المادة الأولى من القانون 78 لسنة 2017، على منح العاملين بقطاع الأعمال العام، العلاوة الاستثنائية الواردة بها.
تحمل الدعوى رقم 15 لسنة 41 دستورية، وأقامها عبد الجليل إسماعيل المحامي، وطالب فيها بعدم دستورية المادتين المشار إليهما، لاعتبارهما تميزان بين العاملين فى القطاع العام، والعاملين فى قطاع الأعمال، وهو ما يخالف مبادئ الدستور التى تساوي بين المواطنين فى الحقوق والواجبات.