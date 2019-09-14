«ولاية سيناء وخلية داعش» أبرز محاكمات السبت

دعوى بمجلس الدولة تطالب بعدم بث وإذاعة البرامج الدينية إلا بعد عرضها على لجنة مختصة من الأزهر الشريف ودار الإفتاء وإذاعتها مسجلة عبر الفضائيات والإذاعة منعًا للفتن

تحرير:سماح عوض الله ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ ص

دائرة إرهاب - أرشيفية

يمر قطار المحاكمات، اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، منها محاكمة 44 متهما بينهم اللاعب حمادة السيد لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ولاية سيناء"، على خلفية الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين بتولي قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد، تسمى «ولاية سيناء»، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبنّي أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، وقلب نظام الحكم، وتعقد الجلسة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني.

ومن أبرز المتهمين في القضية، المتهم العاشر، حمادة السيد، لاعب نادي أسوان، مخلى سبيله بتدابير احترازية، وأسندت إليه النيابة مع متهمين آخرين، الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد مع علمهم بأغراضها، وتلقي تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها. ونسبت النيابة لمتهمين بالقضية، وفقا لأمر الإحالة، أنهم في غضون