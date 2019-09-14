«أهلي فايلر» يطمح بافتتاح مشواره بإسقاط كانو سبورت

١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ ص

رينيه فايلر

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلا على نظيره فريق كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية مساء اليوم السبت، على ستاد مالابو في تمام السادسة مساءً، ضمن ذهاب مباريات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا لموسم (2019-2020). ويعول المارد الأحمر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل غينيا الاستوائية خصوصًا وأنها المباراة الأولى تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري رينيه فايلر، الذي خلف المُقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي، عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز بهدف دون رد.

ويأمل الأهلي في تحقيق أي نتيجة إيجابية أمام كانو سبورت والذي يعد مجهولا بالنسبة للكرة المصرية، نظرًا لعدم مشاركته في البطولات الإفريقية بشكل منتظم الأمر الذي سيكون عاملا صعبا أمام لاعبي الأهلي. في الوقت ذاته يطمح لاعبو الأهلي في إثبات ذاتهم أمام الجهاز الفني الجديد لحجز مقعد في التشكيل الأساسي لرينيه

ويأمل الأهلي في تحقيق أي نتيجة إيجابية أمام كانو سبورت والذي يعد مجهولا بالنسبة للكرة المصرية، نظرًا لعدم مشاركته في البطولات الإفريقية بشكل منتظم الأمر الذي سيكون عاملا صعبا أمام لاعبي الأهلي.



في الوقت ذاته يطمح لاعبو الأهلي في إثبات ذاتهم أمام الجهاز الفني الجديد لحجز مقعد في التشكيل الأساسي لرينيه فايلر، والاعتماد عليهم بشكل أساسي في ظل عدم معرفة السويسري فايلر بقدرات اللاعبين الفنية بشكل دائم حيث لم يكمل المدير الفني الجديد سوى أسبوعين.



ويسعى لاعبو الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة كانو سبورت لتكون دفعة معنوية للفريق قبل مباراة القمة المنتطرة يوم الجمعة المقبل أمام نظيره فريق الزمالك في كأس السوبر المصري، والسعي قدما نحو تحقيق بطولة في أول مشوار للفريق بالموسم الجديد.

