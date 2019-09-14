حرارة وشبورة وأمطار.. تعرف على حالة الطقس اليوم

تحرير:أ.ش.أ ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٨ ص

الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر الصغرى العظمىالقاهرة 24 32شبين الكوم 24 32طنطا 24 31دمنهور 24 30الإسكندرية 25 29بلطيم 24 30مطروح 24 29السلوم 22 28سيوة 20 32بورسعيد 24 29دمياط 24 29الزقازيق 23 33الاسماعيلية 21 33السويس 23 32العريش 21 30رفح 20 30رأس سدر 23 31نخل