سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

حرارة وشبورة وأمطار.. تعرف على حالة الطقس اليوم

تحرير:أ.ش.أ ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٨ ص
الطقس
الطقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر الصغرى العظمىالقاهرة 24 32شبين الكوم 24 32طنطا 24 31دمنهور 24 30الإسكندرية 25 29بلطيم 24 30مطروح 24 29السلوم 22 28سيوة 20 32بورسعيد 24 29دمياط 24 29الزقازيق 23 33الاسماعيلية 21 33السويس 23 32العريش 21 30رفح 20 30رأس سدر 23 31نخل
اقرأ المزيد
الغريق (1)

بعد رحلة بحث.. الآلاف يشيعون جثمان «أحمد مجدي» بالدقهلية

شيع الآلاف من أهالي قرية ميت طاهر التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، فجر اليوم السبت، جثمان الطالب "أحمد مجدي"، طالب بالفرقة الثانية بكلية الطب جامعة المنصورة، إلى مقابر أسرته، وسط حزن ودموع أهالي القرية، والذي غرق منذ ثلاثة أيام، في بحر مدينة دمياط الجديدة أثناء التنزه مع أحد أصدقائه. وخرج الجثمان من مسجد قرية ميت طاهر عقب وصوله من مستشفى الأزهر بدمياط، حيث استغرق أكثر من 9 ساعات لانتشاله من أسفل صخور كان معلقا بالقرب من هيئة الميناء، وفي حالة تعفن وانتفاخ.
فريق -غطس -من -الدقهلية (4)

انتشال جثة طالب جامعة طب المنصورة من شاطئ بدمياط

انتشل غواصو هيئة ميناء دمياط، بالاشتراك مع قوات حرس الحدود، جثمان طالب كلية الطب بجامعة المنصورة، وجرى استخراج الجثمان، وذلك بعد غرقه منذ ثلاثة أيام، في بحر مدينة دمياط الجديدة، أثناء التنزه مع رفاقه، وفشلت محاولات البحث والعثور عليه داخل مياه البحر، حتى تطوع أهالي قريته ميت طاهر التابعة لمركز منية النصر، وزملائه في الدراسة، للبحث عنه، ونجحت عمليات البحث، اليوم الجمعة، في العثور عليه عالقا بين الصخور بالقرب من هيئة الميناء، وجار إنهاء تصاريح الدفن والعودة بجثمانه إلى مقابر أسرته.
بائعة- التين

«عايز 3 جنيه دلوقتي».. تفاصيل تعدي موظف على بائعة تين بالشرقية

«دموع الغلبان تسوى كام؟».. تساؤل لم يجد إجابة على مدار الساعات الماضية؛ بعدما هزت واقعة تجرد فيها موظف حكومي من كل ما يمت للإنسانية والرحمة بشيء، قبل أن يتجرد من مهام وظيفته والتي تنُص بصورة أو بأخرى على ضرورة الانتصار للوطن والمواطن في آنٍ واحد، طالما كان ذلك في إطار القانون، والذي ليس من المعقول ولا المقبول أن يتم تطبيقه وفرضه بإهانة المواطنين، وهو ما لم يُدركه الموظف الحكومي بمجلس مركز ومدينة أبو كبير، بمحافظة الشرقية، وهو يأتي على مصدر رزق سيدة لا تحلم بأكثر من رزق يسد كل ما تحلم به بضعة جنيهات.
فريق -غطس -من -الدقهلية (6)

بعد 3 أيام.. العثور على جثة أحمد مجدي بين صخور شاطئ بدمياط

?سادت حالة من الحزن على محافظة الدقهلية، إثر غرق طالب بالفرقة الثانية بكلية الطب جامعة المنصورة، منذ ثلاثة أيام، في بحر مدينة دمياط الجديدة، أثناء التنزه مع رفاقه، وفشلت كل محاولات البحث والعثور عليه داخل مياه البحر، حتى تطوع أهالي قريته ميت طاهر التابعة لمركز منية النصر، وزملائه في الدراسة، لتمشيط البحر والبحث عنه، ونجحت عمليات البحث، اليوم الجمعة، في العثور عليه عالقا بين الصخور بالقرب من هيئة الميناء، وجار إنهاء تصاريح الدفن والعودة بجثمانه إلى مقابر أسرته.
اقرأ المزيد من الأخبار
طقس (3)

معتدل نهارًا لطيف ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس (3)

الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار-تين-شوكى

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة اليوم السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوبا، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار (7)

حار نهارًا ولطيف ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة هناك. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org