رياضة

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام كانو سبورت

١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ ص
الأهلي
الأهلي
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء اليوم السبت على ملعب مالابو ضمن مباريات الذهاب من دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. ويعول المارد الأحمر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل غينيا الاستوائية خصوصًا وأنها المباراة الأولى تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري رينيه فايلر، الذي خلف المُقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي، عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز بهدف دون رد.
وفيما يلي التشكيل المتوقع للنادي الأهلي: - حراسة المرمى: محمد الشناوي. - خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – محمود متولي – أحمد فتحي. - خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي قفشة – حسين الشحات – رمضان صبحي. - خط الهجوم: مروان محسن. ويأمل الأهلي
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بيراميدز-والداخلية (4)

بيراميدز يسعى لغسل أحزانه على حساب شباب بلوزداد

يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز أمام شباب رياضي بلوزداد الجزائري، في ذهاب دور الـ32 (1) لمنافسات بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم (2019-2020). وصعد بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سباسيتان ديسابر، إلى دور الـ32، عقب تخطيه ايتول دو كونجو الكونجولي في الدور التمهيدي، حيث فاز بيراميدز ذهابًا في القاهرة على استاد الدفاع الجوي بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم كرر فوزه إيابًا بهدف نظيف على ملعب ألفونس ماسيمبا.
رينيه فايلر

«أهلي فايلر» يطمح بافتتاح مشواره بإسقاط كانو سبورت

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلا على نظيره فريق كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية مساء اليوم السبت، على ستاد مالابو في تمام السادسة مساءً، ضمن ذهاب مباريات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا لموسم (2019-2020). ويعول المارد الأحمر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل غينيا الاستوائية خصوصًا وأنها المباراة الأولى تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري رينيه فايلر، الذي خلف المُقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي، عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز بهدف دون رد.
مؤمن-زكريا

بعد أزمته النفسية.. الزمالك يعلن دعمه لمؤمن زكريا

أعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن دعمه لمؤمن زكريا نجم النادي الأهلي وذلك بعد تصريحاته حول تعرضه لأزمة نفسية ساهمت في ابتعاده عن الملاعب طوال الفترة الماضية، وسبق لعضو مجلس إدارة القلعة البيضاء اعلان دعمه للاعب بعد أزمة عودته من نادي أحد السعودي بعد التعاقد معه في فترة الإنتقالات الشتوية الأخيرة. وفسخ نادي أحد عقده مع مؤمن زكريا بعدما أعلن سعود الحربي، رئيس نادي أحد السعودي، أن مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق، يعاني من "مرض معين" رافضا الكشف عنه، لقناعته باستحالة استمراره في صفوف الفريق ليعود مؤمن مرة أخرى للأهلي.
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رينيه فايلر

«أهلي فايلر» يطمح بافتتاح مشواره بإسقاط كانو سبورت

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلا على نظيره فريق كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية مساء اليوم السبت، على ستاد مالابو في تمام السادسة مساءً، ضمن ذهاب مباريات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا لموسم (2019-2020). ويعول المارد الأحمر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل غينيا الاستوائية خصوصًا وأنها المباراة الأولى تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري رينيه فايلر، الذي خلف المُقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي، عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز بهدف دون رد.
مران -الأهلي- في -غينيا‎ (3)

الأهلي يختتم تدريباته الجماعية استعدادًا لكانو سبورت

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية على ملعب مالابو استعدادًا لمواجهة فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر إقامتها غدًا السبت في تمام السادسة مساء، ضمن ذهاب مباريات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، واشتمل مران اليوم على تدريبات بدنية خفيفة وتقسيمة بالكرة تخللها عدد من الجمل التكتيكية تحت إشراف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق. وقاد فقرة تدريبات بدنية بالكرة لمدة 30 دقيقة، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية مع بداية المران شارك فيها جميع اللاعبين.
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تعرف على مواصفات المدرب القادم للأهلي

علم «التحرير» المواصفات والمعايير التي وضعها النادي الأهلي، من أجل اختيار المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة المارد الأحمر، خلفًا لمارتن لاسارتي، الذي تم إقالته من تدريب القلعة الحمراء، عقب الخساراة من بيراميدز والخروج من كأس مصر، البداية سيكون مدربا صاحب خبرات وتجارب في التعامل مع البطولات المحلية والقارية وسبق له تحقيق إنجازات بما يتوافق مع شخصية الأهلي التي تبحث دائمًا عن التتويج بالألقاب وسيكون هناك توجه وتفضيل للمدرب صاحب سوابق العمل في إفريقيا والمنطقة العربية على غيره».
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إيقاف جهاد جريشة بسبب موقعة الأهلي وبيراميدز

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة سمير عثمان، إيقاف جهاد جريشة، الحكم الدولي، لفترة غير محددة؛ وذلك بعد أخطائه في لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز، والذي أقيم بينهما السبت الماضي، على استاد برج العرب، بدور الـ16 لبطولة كأس مصر، وانتهى بخسارة المارد الأحمر بهدف دون رد، ليودع البطولة. وعلمت «التحرير» من مصادر داخل اللجنة أن الإيقاف قد يقتصر على بطولة كأس مصر فقط، على اعتبار أن البطولة ستنتهي قبل انطلاق الدوري، المقرر له 18 سبتمبر المقبل.
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