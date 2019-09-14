مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام كانو سبورت

١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ ص

الأهلي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء اليوم السبت على ملعب مالابو ضمن مباريات الذهاب من دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. ويعول المارد الأحمر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل غينيا الاستوائية خصوصًا وأنها المباراة الأولى تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري رينيه فايلر، الذي خلف المُقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي، عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز بهدف دون رد.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للنادي الأهلي: - حراسة المرمى: محمد الشناوي. - خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – محمود متولي – أحمد فتحي. - خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي قفشة – حسين الشحات – رمضان صبحي. - خط الهجوم: مروان محسن. ويأمل الأهلي