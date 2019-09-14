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بعد رحلة بحث.. الآلاف يشيعون جثمان «أحمد مجدي» بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ ص
أحمد مجدي
أحمد مجدي
شيع الآلاف من أهالي قرية ميت طاهر التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، فجر اليوم السبت، جثمان الطالب "أحمد مجدي"، طالب بالفرقة الثانية بكلية الطب جامعة المنصورة، إلى مقابر أسرته، وسط حزن ودموع أهالي القرية، والذي غرق منذ ثلاثة أيام، في بحر مدينة دمياط الجديدة أثناء التنزه مع أحد أصدقائه. وخرج الجثمان من مسجد قرية ميت طاهر عقب وصوله من مستشفى الأزهر بدمياط، حيث استغرق أكثر من 9 ساعات لانتشاله من أسفل صخور كان معلقا بالقرب من هيئة الميناء، وفي حالة تعفن وانتفاخ.
وكان مجدي قد غرق في مياه دمياط، مساء الأربعاء الماضي، استغرقت عمليات البحث عن جثمان أكثر من 3 أيام، وعثر عليه أمس عالق بين الصخور، واستعانت الأجهزة التنفيذية بلودر و"هيلتي" لكسر الصخور، منذ الساعة السادسة، وحاولت تحطيم الصخور والمصدات الثقيلة التي تبلغ وزن الواحدة منها 8 أطنان، من أعلى الجثمان الذي
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طقس (3)

حرارة وشبورة وأمطار.. تعرف على حالة الطقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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انتشال جثة طالب جامعة طب المنصورة من شاطئ بدمياط

انتشل غواصو هيئة ميناء دمياط، بالاشتراك مع قوات حرس الحدود، جثمان طالب كلية الطب بجامعة المنصورة، وجرى استخراج الجثمان، وذلك بعد غرقه منذ ثلاثة أيام، في بحر مدينة دمياط الجديدة، أثناء التنزه مع رفاقه، وفشلت محاولات البحث والعثور عليه داخل مياه البحر، حتى تطوع أهالي قريته ميت طاهر التابعة لمركز منية النصر، وزملائه في الدراسة، للبحث عنه، ونجحت عمليات البحث، اليوم الجمعة، في العثور عليه عالقا بين الصخور بالقرب من هيئة الميناء، وجار إنهاء تصاريح الدفن والعودة بجثمانه إلى مقابر أسرته.
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«عايز 3 جنيه دلوقتي».. تفاصيل تعدي موظف على بائعة تين بالشرقية

«دموع الغلبان تسوى كام؟».. تساؤل لم يجد إجابة على مدار الساعات الماضية؛ بعدما هزت واقعة تجرد فيها موظف حكومي من كل ما يمت للإنسانية والرحمة بشيء، قبل أن يتجرد من مهام وظيفته والتي تنُص بصورة أو بأخرى على ضرورة الانتصار للوطن والمواطن في آنٍ واحد، طالما كان ذلك في إطار القانون، والذي ليس من المعقول ولا المقبول أن يتم تطبيقه وفرضه بإهانة المواطنين، وهو ما لم يُدركه الموظف الحكومي بمجلس مركز ومدينة أبو كبير، بمحافظة الشرقية، وهو يأتي على مصدر رزق سيدة لا تحلم بأكثر من رزق يسد كل ما تحلم به بضعة جنيهات.
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بعد 3 أيام.. العثور على جثة أحمد مجدي بين صخور شاطئ بدمياط

?سادت حالة من الحزن على محافظة الدقهلية، إثر غرق طالب بالفرقة الثانية بكلية الطب جامعة المنصورة، منذ ثلاثة أيام، في بحر مدينة دمياط الجديدة، أثناء التنزه مع رفاقه، وفشلت كل محاولات البحث والعثور عليه داخل مياه البحر، حتى تطوع أهالي قريته ميت طاهر التابعة لمركز منية النصر، وزملائه في الدراسة، لتمشيط البحر والبحث عنه، ونجحت عمليات البحث، اليوم الجمعة، في العثور عليه عالقا بين الصخور بالقرب من هيئة الميناء، وجار إنهاء تصاريح الدفن والعودة بجثمانه إلى مقابر أسرته.
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فريق -غطس -من -الدقهلية (4)

انتشال جثة طالب جامعة طب المنصورة من شاطئ بدمياط

انتشل غواصو هيئة ميناء دمياط، بالاشتراك مع قوات حرس الحدود، جثمان طالب كلية الطب بجامعة المنصورة، وجرى استخراج الجثمان، وذلك بعد غرقه منذ ثلاثة أيام، في بحر مدينة دمياط الجديدة، أثناء التنزه مع رفاقه، وفشلت محاولات البحث والعثور عليه داخل مياه البحر، حتى تطوع أهالي قريته ميت طاهر التابعة لمركز منية النصر، وزملائه في الدراسة، للبحث عنه، ونجحت عمليات البحث، اليوم الجمعة، في العثور عليه عالقا بين الصخور بالقرب من هيئة الميناء، وجار إنهاء تصاريح الدفن والعودة بجثمانه إلى مقابر أسرته.
فريق -غطس -من -الدقهلية (6)

بعد 3 أيام.. العثور على جثة أحمد مجدي بين صخور شاطئ بدمياط

?سادت حالة من الحزن على محافظة الدقهلية، إثر غرق طالب بالفرقة الثانية بكلية الطب جامعة المنصورة، منذ ثلاثة أيام، في بحر مدينة دمياط الجديدة، أثناء التنزه مع رفاقه، وفشلت كل محاولات البحث والعثور عليه داخل مياه البحر، حتى تطوع أهالي قريته ميت طاهر التابعة لمركز منية النصر، وزملائه في الدراسة، لتمشيط البحر والبحث عنه، ونجحت عمليات البحث، اليوم الجمعة، في العثور عليه عالقا بين الصخور بالقرب من هيئة الميناء، وجار إنهاء تصاريح الدفن والعودة بجثمانه إلى مقابر أسرته.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

«صحة الدقهلية» تحقق في مخالفات إدارة المنزلة

أمر الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، الشئون القانونية بالتحقيق مع مسؤولين في إدارة المنزلة الصحية، عقب اطلاعه على مذكرة مرفوعة من أشرف بكر عيد رئيس مجلس مركز المنزلة، عن لجنة المتابعة بالمجلس وأخرى من هاني الأمير مدير مكتب الصحة، تثبت انتشار الإهمال والمخالفات بالمبنى، وسوء حالة مخزن الإدارة وسوء حالة دوارات المياه وانتشار القاذورات بها، كما أمر بالتحقيق مع مسؤول تسجيل المواليد إذ استعان بنجله لمساعدته في انجاز مهام عمله داخل المكتب.
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سقوط عصابة «نشل» نسائية في الدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، في ضبط تشكيل عصابي مكون من سيدتين تخصصتا في النشل وسرقة المبالغ المالية في دائرة قسم ميت غمر، آخرها سرقة شنطة بها 30 ألف جنيه من موظف على المعاش عقب خروجه من البنك الأهلي واستقلاله سيارة أجرة. تلقى اللواء فاضل عمار، مدير الأمن، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن ورود بلاغ إلى ضباط مركز ميت غمر، يفيد قيام سيدتين بسرقة "صبري. ع"، 61 عام، ومقيم بقرية جصفا، إذ تعقبوا خروجه من البنك وسرقوا الشنطة.
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