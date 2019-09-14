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رئيس فنزويلا: صور جوايدو مع أحد تجار المخدرات «فضيحة»

تحرير:أ.ش.أ ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ ص
جوايدو
جوايدو
قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، إن المعلومات حول تورط رئيس الجمعية الوطنية خوان جوايدو مع مهربي المخدرات في كولومبيا أثارت فضيحة مدوية هناك. وأضاف مادورو -خلال اجتماع مع قادة حركة النشطاء السياسيين حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت - " إن التحالف الإجرامي مع عصابة تجار المخدرات المسلحة (Rastrojos) تسبب في فضيحة كبيرة على أعلى مستوى في كولومبيا، وفي جميع الأوساط الإعلامية والسياسية".
وأردف قائلا: "في كولومبيا يعلمون جيدا أن هذه العصابة تقتل وتذبح الكثير يوميا، ولم يتم تصوير جوايدو مع شخص واحد ولكن مع المجرمين الأربعة الأكثر خطورة".وكان مكتب المدعي العام في فنزويلا قد أعلن في وقت سابق بدء التحقيق في علاقات جوايدو مع أحد تجار المخدرات بكولومبيا، وذلك عقب نشر صوره في أحد الصحف الإسبانية.وقال
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الصواريخ-النووية-الروسية

لا يمكن إيقافه.. روسيا تصنع سلاح الموت «المجنح»

ذكرت "سكاي نيوز عربية"، أن تقارير غربية كشفت أن روسيا صنعت صاروخا نوويا جديدا مرعبا وقويا بما يكفي لتدمير مدن بأكملها، ويمكنه التحليق لمسافات شاسعة ولا يمكن إيقافه. ليس هذا فحسب، بل لقد تم تصميم "آلة القتل الوحشية" هذه لتكون قادرة للتحليق لأيام بحثا عن نقاط الضعف في دفاعات الدول الغربية، قبل أن تمطر الموت والدمار على أهدافها. ووفقا لعملاء المخابرات الأميركية فإن هذا السلاح الفتاك الفائق سيتم تشغيله في غضون 6 سنوات، وهو ما من شأنه أن يوفر الوقت الكافي للبدء في بناء "ملجأ يوم القيامة".
سيول-الأردن (4)

ارتفاع ضحايا فيضان إسبانيا وإجلاء 3500 شخص

أعلنت السلطات الإسبانية ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى خمسة أشخاص خلال يومين، وتم إجلاء 3500 آخرين على الأقل بسبب فيضانات تضرب جنوب شرق إسبانيا. وقال المتحدث باسم رجال الإسعاف، إن آخر جثة عثِر عليها تعود لرجل في منطقة ريدوفان، على بعد نحو 50 كيلومترًا جنوب غرب مدينة أليكانتي. وفي وقت من يوم الجمعة الماضي، عثر على جثّة أخرى، ونشرت أجهزة الطوارئ على تويتر: "عثِر على جثّة رجل في السادسة والثلاثين من العمر بين بلدتي لاخامولا وسالازار" في الأندلس، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.
احتجاجات هونج كونج (2)

متظاهرو هونج كونج يخططون لاعتصامات في مراكز التسوق

يعتزم النشطاء المؤيدون للديمقراطية في هونج كونج، تنظيم اعتصامات في مراكز التسوق ومسيرات للطلبة، اليوم السبت، بعد ليلة شكلوا فيها سلاسل بشرية على التلال. كما يخططون أيضا للتجمع أمام القنصلية البريطانية، غدا الأحد، لمطالبة الصين باحترام الإعلان الصيني البريطاني المشترك الموقع عام 1984، والذي يحدد مستقبل المستعمرة البريطانية السابقة بعد عودتها إلى حكم الصين عام 1997، ، وفقا لـ"رويترز". وتجمع المتظاهرون سلميا في مختلف أنحاء المنطقة، أمس الجمعة، ورددوا الأغاني والهتافات في مهرجان منتصف الخريف.
الشرطة-الفرنسية

تعويض عائلة موظف مات وهو يمارس الجنس أثناء رحلة عمل

أمرت محكمة فرنسية شركة بدفع تعويضات لعائلة أحد موظفيها مات بسكتة قلبية وهو يمارس الجنس أثناء رحلة عمل، بحسب "بي بي سي". وقررت المحكمة أن الوفاة وقعت في حادث عمل تتحمل الشركة مسؤوليته، وعليها بالتالي أن تدفع تعويضا لعائلة الموظف. ودافعت الشركة عن موقفها بأن الموظف لم يكن يؤدي أي مهمة كلفته بها الشركة عندما ذهب مع امرأة أجنبية إلى غرفة في الفندق. ولكن القاضي قال إن القانون الفرنسي يحمل الشركة مسؤولية أي حادث يتعرض له موظفوها أثناء رحلات العمل.
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مادورو

ماستركارد تعاقب فنزويلا وتوقف خدماتها للعسكريين

في إطار العقوبات الأمريكية على نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والرامية إلى إجباره على التخلي عن منصبه، أوقفت شركة ماستر كارد الأمريكية خدماتها عن المؤسسة العسكرية والمدنية، كما أوقفت أيضا خدمااتها للمصرف الزراعي، إضافة إلى توقف الهواتف المكتوبة في صفحة البنك على الإنترنت عن العمل. وانتقد بنك القوات المسلحة في فنزويلا شركة ماستركارد الأمريكية، لوقف خدماتها عن بطاقات الائتمان الخاصة بالبنك، تطبيقا لعقوبات الولايات المتحدة على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
مادورو-وجدارية-لتشافيز

أمريكا تهدد الرئيس الفنزويلي: الاستقالة أو المطاردة

قال المبعوث الأمريكي الخاص لفنزويلا إليوت أبرامز، إن "أمريكا لن تقوم باضطهاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في حال استقال من منصبه بنفسه"، موجها حديث إلى الرئيس الفنزويلي "لن نطاردك، هذا ليس هدفنا، نريدك أن تغادر بنفسك محتفظا بكرامتك"، متابعًا: "لا نريد معاقبتك، لا نريد ملاحقتك، نحن نريد منك أن تسلم السلطة فقط"، بحسب"نيويورك تايمز".. وكان مادورو بدأ مفاوضات مع ممثلي المعارضة، معلنا استعداده للتواصل "حتى مع الشيطان" من أجل السلام في البلاد، لكن بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة، بعد ثلاثة أيام غير رأيه بشأن التفاوض.
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