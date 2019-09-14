رئيس فنزويلا: صور جوايدو مع أحد تجار المخدرات «فضيحة»

تحرير:أ.ش.أ ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ ص

جوايدو

قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، إن المعلومات حول تورط رئيس الجمعية الوطنية خوان جوايدو مع مهربي المخدرات في كولومبيا أثارت فضيحة مدوية هناك. وأضاف مادورو -خلال اجتماع مع قادة حركة النشطاء السياسيين حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت - " إن التحالف الإجرامي مع عصابة تجار المخدرات المسلحة (Rastrojos) تسبب في فضيحة كبيرة على أعلى مستوى في كولومبيا، وفي جميع الأوساط الإعلامية والسياسية".

وأردف قائلا: "في كولومبيا يعلمون جيدا أن هذه العصابة تقتل وتذبح الكثير يوميا، ولم يتم تصوير جوايدو مع شخص واحد ولكن مع المجرمين الأربعة الأكثر خطورة".وكان مكتب المدعي العام في فنزويلا قد أعلن في وقت سابق بدء التحقيق في علاقات جوايدو مع أحد تجار المخدرات بكولومبيا، وذلك عقب نشر صوره في أحد الصحف الإسبانية.وقال