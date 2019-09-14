بيراميدز يسعى لغسل أحزانه على حساب شباب بلوزداد

١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ ص

بيراميدز

يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز أمام شباب رياضي بلوزداد الجزائري، في ذهاب دور الـ32 (1) لمنافسات بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم (2019-2020). وصعد بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سباسيتان ديسابر، إلى دور الـ32، عقب تخطيه ايتول دو كونجو الكونجولي في الدور التمهيدي، حيث فاز بيراميدز ذهابًا في القاهرة على استاد الدفاع الجوي بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم كرر فوزه إيابًا بهدف نظيف على ملعب ألفونس ماسيمبا.

ويعاني بيراميدز من أزمات كبيرة بغياب العديد من اللاعبين، حيث خرج من قائمة الفريق للمباراة، الغاني جون أنطوي ومحمد حمدي للإصابة، بجانب الأوغندي عبده لومالا ومحمد عطوة لعدم القيد الأفريقي ومحمود حماده وحارس المرمى أحمد دعدور، لأسباب فنية. ويغيب محمد حمدي بسبب الإصابة التي اشتكى منها في العضلة الأمامية،