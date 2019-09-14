بيراميدز يسعى لغسل أحزانه على حساب شباب بلوزداد
١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ ص
بيراميدز
يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز أمام شباب رياضي بلوزداد الجزائري، في ذهاب دور الـ32 (1) لمنافسات بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم (2019-2020).
وصعد بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سباسيتان ديسابر، إلى دور الـ32، عقب تخطيه ايتول دو كونجو الكونجولي في الدور التمهيدي، حيث فاز بيراميدز ذهابًا في القاهرة على استاد الدفاع الجوي بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم كرر فوزه إيابًا بهدف نظيف على ملعب ألفونس ماسيمبا.
ويعاني بيراميدز من أزمات كبيرة بغياب العديد من اللاعبين، حيث خرج من قائمة الفريق للمباراة، الغاني جون أنطوي ومحمد حمدي للإصابة، بجانب الأوغندي عبده لومالا ومحمد عطوة لعدم القيد الأفريقي ومحمود حماده وحارس المرمى أحمد دعدور، لأسباب فنية.
ويغيب محمد حمدي بسبب الإصابة التي اشتكى منها في العضلة الأمامية،
ويعاني بيراميدز من أزمات كبيرة بغياب العديد من اللاعبين، حيث خرج من قائمة الفريق للمباراة، الغاني جون أنطوي ومحمد حمدي للإصابة، بجانب الأوغندي عبده لومالا ومحمد عطوة لعدم القيد الأفريقي ومحمود حماده وحارس المرمى أحمد دعدور، لأسباب فنية.
ويغيب محمد حمدي بسبب الإصابة التي اشتكى منها في العضلة الأمامية، فيما يغيب أنطوي بعد إصابته في العضلة الخلفية التي اشتكى منها عقب لقاء الزمالك في نهائي كأس مصر.
وضمت قائمة بيراميدز كلًا من:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومهدي سليمان.
خط الدفاع: علي جبر، عبد الله بكري، أحمد أيمن منصور، رجب بكار، عمر جابر، طارق طه.
خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، محمد فتحي، أحمد توفيق، عبد الله السعيد، محمد فاروق، إبراهيم حسن، إبراهيم عادل، إسلام عيسى.
خط الهجوم: البوركيني إيريك تراوري، أحمد علي، دودو الجباس.