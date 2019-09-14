مقتل 3 قادة عسكريين في قصف بطائرات تركية مسيرة جنوب طرابلس

تحرير:أ.ش.أ ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص

طائرة مسيرة

أعلن الإعلام الحربي التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشيرة خليفة حفتر مقتل 3 من القادة العسكريين في قصف بطائرات تركية مسيرة جنوب العاصمة طرابلس. وأفاد مكتب الإعلام الحربي ـ في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، بأن من بين القتلى آمر اللواء التاسع في مدينة ترهونة العقيد عبد الوهاب المقري والنقيب محسن الكاني قائد اللواء السابع في القوات المسلحة.

ويأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه مصادر محلية بسقوط عدد من القتلى والجرحى في اشتباكات بين الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق في ضواحي العاصمة طرابلس.وكان سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي قد أعلن أمس الجمعة، إسقاط 3 طائرات مسيرة تركية، كما أعلن تدمير كافة ثكنات الطائرات التركية المسيرة في مدينة