ليفربول يسعى للحفاظ على العلامة الكاملة أمام نيوكاسل

١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص

ليفربول

تنطلق، اليوم السبت، مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل ليفربول المتصدر بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، نظيره نيوكاسل الـ14 برصيد 4 نقاط، على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، ويعول الريدز في مباراة اليوم على خدمات نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، الذي تمكن من هز شباك نيوكاسل في آخر 3 مباريات في الدوري، وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل مانشستر يونايتد الثامن برصيد 5 نقاط، نظيره ليستر سيتي الثالث برصيد 8 نقاط، على ملعب الأولد ترافورد في تمام الساعة 4:00 عصرًا.

وضمن مباريات الجولة الخامسة أيضًا، يستقبل توتنهام التاسع برصيد 5 نقاط نظيره كريستال بالاس الرابع برصيد 7 نقاط، وذلك على ملعب توتنهام هوتسبير في تمام الساعة الرابعة عصرًا. وفي نفس الموعد، يرحل تشيلسي الـ11 برصيد 5 نقاط لمواجهة وولفر هامبتون الـ17 برصيد 3 نقاط، على ملعب مولينيو. ومن جانبه، يرحل حامل