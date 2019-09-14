رياضة

ليفربول يسعى للحفاظ على العلامة الكاملة أمام نيوكاسل

١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص
ليفربول
ليفربول
تنطلق، اليوم السبت، مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل ليفربول المتصدر بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، نظيره نيوكاسل الـ14 برصيد 4 نقاط، على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، ويعول الريدز في مباراة اليوم على خدمات نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، الذي تمكن من هز شباك نيوكاسل في آخر 3 مباريات في الدوري، وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل مانشستر يونايتد الثامن برصيد 5 نقاط، نظيره ليستر سيتي الثالث برصيد 8 نقاط، على ملعب الأولد ترافورد في تمام الساعة 4:00 عصرًا.
وضمن مباريات الجولة الخامسة أيضًا، يستقبل توتنهام التاسع برصيد 5 نقاط نظيره كريستال بالاس الرابع برصيد 7 نقاط، وذلك على ملعب توتنهام هوتسبير في تمام الساعة الرابعة عصرًا. وفي نفس الموعد، يرحل تشيلسي الـ11 برصيد 5 نقاط لمواجهة وولفر هامبتون الـ17 برصيد 3 نقاط، على ملعب مولينيو. ومن جانبه، يرحل حامل
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برشلونة‎

برشلونة في مباراة انتقامية أمام فالنسيا بالليجا

تتواصل اليوم مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره ليفانتي على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، ويحتل الفريق الملكي المركز الخامس برصيد 5 نقاط، بينما يوجد ليفانتي في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويأمل ريال مدريد في تحقيق انتصار يمكنه من استعادة الثقة بعد بدايته المهتزة هذا الموسم، والتي شهدت تحقيقه انتصارا وحيدا على حساب سيلتا فيجو، والتعادل في مباراتين أمام كل من بلد الوليد وفياريال، وحقق الريال 16 انتصارا في آخر 23 مباراة أمام ليفانتي في جميع المسابقات.
بيراميدز (2)

أحمد علي يقود تشكيل بيراميدز المتوقع أمام بلوزداد

يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز وشباب رياضي بلوزداد الجزائري، في ذهاب دور الـ32 (1) لمنافسات بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم (2019- 2020). وصعد بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر، إلى دور الـ32، عقب تخطيه إيتول دو كونجو الكونجولي في الدور التمهيدي، حيث فاز بيراميدز ذهابًا في القاهرة على استاد الدفاع الجوي بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم كرر فوزه إيابًا بهدف نظيف على ملعب ألفونس ماسيمبا.
بيراميدز وايتوال الكونغولى (3)

بالأرقام.. تاريخ الأندية المصرية أمام الجزائرية

يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم السبت، في تمام الساعة 8 مساءً، لقاء بيراميدز أمام شباب بلوزداد الجزائري، في ذهاب دور الـ32 (1) بكأس الكونفيدرالية الإفريقية. بيراميدز النادي المصري التاسع الذي يخوض المواجهات ضد أندية الجزائر في المسابقات القارية، ويبلغ إجمالي مواجهات أندية مصر مع نظيرتها الجزائرية 55 مباراة فازت أندية مصر في 22 مباراة وفازت أندية الجزائر 17 مرة وكان التعادل حاضرا في 16 مباراة. لعب شباب بلوزداد مباراتين مع أندية مصر في إفريقيا، وكانت أمام الأهلي في دور المجموعات من دوري الأبطال 2001، وفاز الفريق الأحمر في المباراتين (1-0).
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محمد-صلاح

لوفرين يسخر من عضلات محمد صلاح على إنستجرام

يبدو أن المزاح بين نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، وزميله في صفوف ليفربول المدافع الكرواتي ديان لوفري لن يتوقف، وكان آخره نشر الكرواتي محادثة بينه وبين صلاح، المتوج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في صفوف ليفربول في شهر أغسطس، ونشر لوفرين نص المحادثة بينهما عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بعدما أرسل صلاح صورة بالخطأ إلى لوفرين يبرز خلالها بنيانه العضلي، ورد الكرواتي على الصورة: "الصورة التي تتعمد خلالها إظهار عضلاتك، وأنت تعلم بنسبة 100% أن المصور يقف في الخارج".
مانشستر سيتي‎

تقنية الفيديو سقطت في 4 أخطاء بالبريميرليج

قال مايك رايلي رئيس رابطة الحكام المحترفين في إنجلترا، إن اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد لم يمنع من اتخاذ أربعة قرارات خاطئة في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وأضاف رايلي، الذي يرأس الرابطة التي تشرف على تطبيق تقنية حكم الفيديو في إنجلترا، أن التقنية مثلت "قيمة مضافة للرياضة"، لكنه استطرد قائلا إن هناك وقائع كان يجب فيها على الحكم التراجع عن قراره، وتابع: "إذا ما نظرت في مباريات الجولات الأربع التي أقيمت، تم فحص 227 واقعة، ومن بين تلك الوقائع تم تغيير ستة قرارات. نعتقد أنه كان يجب تغيير 10 قرارات في المجمل".
مانشستر سيتي‎

السيتي يتخطى المليار دولار.. أغلى 10 فرق في العالم

دخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي التاريخ، بعدما أصبح أول نادٍ في العالم تبلغ قيمة لاعبيه أكثر من مليار يورو، وذلك وفقًا لمرصد «CIES» الخاص بإحصاءات كرة القدم، وأصبح مانشستر سيتي أول نادٍ يخترق حاجز المليار يورو، حيث تكلف تشكيلة الفريق 1.014 مليار يورو، ليتصدر قائمة أكثر أندية العالم من حيث القيمة التسويقية للاعبيه، يليه باريس سان جيرمان الفرنسي بقيمة 913 مليون يورو، فيما حل ريال مدريد المركز الثالث بـ902 مليون يورو، واحتل مانشستر يونايتد في المركز الرابع عالميا والثاني إنجليزيا برصيد 751 مليون يورو.
ليفربول‎

ليفربول يبحث عن العلامة الكاملة أمام بيرنلي

تنطلق، اليوم السبت، مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وستكون ضربة البداية من ملعب سانت ميريز في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، عندما يستقبل ساوثهامبتون نظيره مانشستر يونايتد، ويحتل ساوثهامبتون المركز الـ18 برصيد 3 نقاط، في الوقت الذي يوجد فيه الشياطين الحمر في المركز الخامس برصيد 4 نقاط، ويأمل اليونايتد في إنهاء سلسلة نتائجه الباهتة في الآونة الأخيرة، وكانت آخرها الخسارة على أرضه أمام كريستال بالاس بنتيجة 2-1.
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