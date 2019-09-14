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لا يمكن إيقافه.. روسيا تصنع سلاح الموت «المجنح»

تحرير:أ.ش.أ ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ ص
صواريخ روسية
صواريخ روسية
ذكرت "سكاي نيوز عربية"، أن تقارير غربية كشفت أن روسيا صنعت صاروخا نوويا جديدا مرعبا وقويا بما يكفي لتدمير مدن بأكملها، ويمكنه التحليق لمسافات شاسعة ولا يمكن إيقافه. ليس هذا فحسب، بل لقد تم تصميم "آلة القتل الوحشية" هذه لتكون قادرة للتحليق لأيام بحثا عن نقاط الضعف في دفاعات الدول الغربية، قبل أن تمطر الموت والدمار على أهدافها. ووفقا لعملاء المخابرات الأميركية فإن هذا السلاح الفتاك الفائق سيتم تشغيله في غضون 6 سنوات، وهو ما من شأنه أن يوفر الوقت الكافي للبدء في بناء "ملجأ يوم القيامة".
وألقى بعض الخبراء باللوم على الصاروخ في انفجار حديث وتسرب إشعاعي في مرفق اختبار، قتل خلاله ما لا يقل عن 5 علماء وفنيين، على الرغم من أن السبب الحقيقي لهذه الكارثة محل جدل.ويطلق على الصاروخ الروسي المرعب اسم "بوريفيستنيك"، وهو عبارة عن صاروخ كروز مجنح، بحسب ما ذكرت صحيفة ميترو البريطانية.وعادة ما تحلق
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خوان-جوايدو

رئيس فنزويلا: صور جوايدو مع أحد تجار المخدرات «فضيحة»

قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، إن المعلومات حول تورط رئيس الجمعية الوطنية خوان جوايدو مع مهربي المخدرات في كولومبيا أثارت فضيحة مدوية هناك. وأضاف مادورو -خلال اجتماع مع قادة حركة النشطاء السياسيين حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت - " إن التحالف الإجرامي مع عصابة تجار المخدرات المسلحة (Rastrojos) تسبب في فضيحة كبيرة على أعلى مستوى في كولومبيا، وفي جميع الأوساط الإعلامية والسياسية".
سيول-الأردن (4)

ارتفاع ضحايا فيضان إسبانيا وإجلاء 3500 شخص

أعلنت السلطات الإسبانية ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى خمسة أشخاص خلال يومين، وتم إجلاء 3500 آخرين على الأقل بسبب فيضانات تضرب جنوب شرق إسبانيا. وقال المتحدث باسم رجال الإسعاف، إن آخر جثة عثِر عليها تعود لرجل في منطقة ريدوفان، على بعد نحو 50 كيلومترًا جنوب غرب مدينة أليكانتي. وفي وقت من يوم الجمعة الماضي، عثر على جثّة أخرى، ونشرت أجهزة الطوارئ على تويتر: "عثِر على جثّة رجل في السادسة والثلاثين من العمر بين بلدتي لاخامولا وسالازار" في الأندلس، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.
احتجاجات هونج كونج (2)

متظاهرو هونج كونج يخططون لاعتصامات في مراكز التسوق

يعتزم النشطاء المؤيدون للديمقراطية في هونج كونج، تنظيم اعتصامات في مراكز التسوق ومسيرات للطلبة، اليوم السبت، بعد ليلة شكلوا فيها سلاسل بشرية على التلال. كما يخططون أيضا للتجمع أمام القنصلية البريطانية، غدا الأحد، لمطالبة الصين باحترام الإعلان الصيني البريطاني المشترك الموقع عام 1984، والذي يحدد مستقبل المستعمرة البريطانية السابقة بعد عودتها إلى حكم الصين عام 1997، ، وفقا لـ"رويترز". وتجمع المتظاهرون سلميا في مختلف أنحاء المنطقة، أمس الجمعة، ورددوا الأغاني والهتافات في مهرجان منتصف الخريف.
الشرطة-الفرنسية

تعويض عائلة موظف مات وهو يمارس الجنس أثناء رحلة عمل

أمرت محكمة فرنسية شركة بدفع تعويضات لعائلة أحد موظفيها مات بسكتة قلبية وهو يمارس الجنس أثناء رحلة عمل، بحسب "بي بي سي". وقررت المحكمة أن الوفاة وقعت في حادث عمل تتحمل الشركة مسؤوليته، وعليها بالتالي أن تدفع تعويضا لعائلة الموظف. ودافعت الشركة عن موقفها بأن الموظف لم يكن يؤدي أي مهمة كلفته بها الشركة عندما ذهب مع امرأة أجنبية إلى غرفة في الفندق. ولكن القاضي قال إن القانون الفرنسي يحمل الشركة مسؤولية أي حادث يتعرض له موظفوها أثناء رحلات العمل.
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الخوف من ترامب يدفع CIA لسحب أهم جاسوس لها بالكرملين

لم تسهم حالة التفاهم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في إنهاء أو خفض مستويات حرب المعلومات والجواسيس بين واشنطن وموسكو، وذلك على الرغم من التقارب الظاهري في العلاقات بين الزعيمين خلال العامين الماضيين. تناول التقارير الإعلامية الأمريكية لقصة جاسوس يعمل لصالح الولايات المتحدة في الكرملين، كان بمثابة أحدث علامات استمرار هذا النوع من الحرب بين البلدين، خاصة مع حساسية المنصب الذي كان يتقلده هذا الجاسوس داخل مقر الرئاسة الروسي.
أردوغان وبوتين

بوتين ينجو من مصير أردوغان في الانتخابات المحلية

يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان على وشك تلقي هزيمة قاسية في انتخابات العمودية، مثل تلك التي تلقاها نظيره التركي رجب طيب أردوغان، حيث أدى الغضب الشعبي المستمر إلى نكسات للحزب الحاكم في روسيا في السباقات الساخنة في موسكو، يوم الأحد، حتى مع بسط الكرملين قبضته على النظام الانتخابي لضمان فوز مرشحيه المختارين في انتخابات الحكام. فبعد أسابيع من كبرى المظاهرات المناهضة للكرملين خلال 7 سنوات في العاصمة هذا الصيف، خسر حزب روسيا الموحدة ثلث مقاعده في انتخابات مجلس مدينة موسكو، رغم إقصاء جميع مرشحي المعارضة الرئيسيين.
ترامب-وبوتين-قمة العشرين

دعابة بوتين لترامب تفتح فصلا جديدا للحرب الباردة

بات واضحًا أن انهيار معاهدة الصواريخ النووية التي وقعت في زمن الحرب الباردة، قد يكون لها تأثيرٌ جديدٌ على استعادة هذه الفترة الحرجة على المستوى السياسي، خاصة إذا ما دخل صراع التسليح بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى مستويات جديدة من التطوير. ويبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بات يدرك مدى أهمية مواكبة الصراع التسليحي والتطوير العسكري، والذي سيكون له الفضل الأكبر في إبقاء موسكو كقوة سياسية دولية، محتفظة بمكانتها المؤثرة في الأوساط العالمية.
أردوغان وبوتين 1

كيف بدأ تفكير تركيا بشراء Su-57 الروسية؟

في أعقاب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى موسكو، يوم الثلاثاء الماضي، بدأت عمليات مكثفة لبحث التعاون العسكري والتقني بين روسيا وتركيا، وهو الأمر الذي قد يكون بداية التوصل إلى صيغة سياسية لمزيد من التطوير في المعدات العسكرية. وفي طريق العودة إلى أنقرة، سُئل أردوغان عما إذا كانت تركيا مهتمة بالطائرات الروسية، وحينها أكد أنه لم يذهب إلى موسكو للحصول على لا شيء، في إشارة إلى أن اهتمام أنقرة بمثل هذا النوع من الصفقات هو أمر وارد بل ومحبذ بالنسبة للرئيس التركي.
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