بالأرقام.. تاريخ الأندية المصرية أمام الجزائرية

١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص

بيراميدز

يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم السبت، في تمام الساعة 8 مساءً، لقاء بيراميدز أمام شباب بلوزداد الجزائري، في ذهاب دور الـ32 (1) بكأس الكونفيدرالية الإفريقية. بيراميدز النادي المصري التاسع الذي يخوض المواجهات ضد أندية الجزائر في المسابقات القارية، ويبلغ إجمالي مواجهات أندية مصر مع نظيرتها الجزائرية 55 مباراة فازت أندية مصر في 22 مباراة وفازت أندية الجزائر 17 مرة وكان التعادل حاضرا في 16 مباراة. لعب شباب بلوزداد مباراتين مع أندية مصر في إفريقيا، وكانت أمام الأهلي في دور المجموعات من دوري الأبطال 2001، وفاز الفريق الأحمر في المباراتين (1-0).

أكثر الأندية المصرية خوضا للمباريات مع أندية الجزائر هو الأهلي الذي خاض 21 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 5 وخسر 5. ويأتي بعده الزمالك الذي واجه ممثلي الجزائر في 10 مباريات فاز في 3 مباريات منها وتعادل 5 وخسر مرتين، أما الإسماعيلي فقد خاض 10 مباريات ضد فرق الجزائر وفاز أمامها في مناسبتين،