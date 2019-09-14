رياضة

بالأرقام.. تاريخ الأندية المصرية أمام الجزائرية

١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص
بيراميدز
بيراميدز
يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم السبت، في تمام الساعة 8 مساءً، لقاء بيراميدز أمام شباب بلوزداد الجزائري، في ذهاب دور الـ32 (1) بكأس الكونفيدرالية الإفريقية. بيراميدز النادي المصري التاسع الذي يخوض المواجهات ضد أندية الجزائر في المسابقات القارية، ويبلغ إجمالي مواجهات أندية مصر مع نظيرتها الجزائرية 55 مباراة فازت أندية مصر في 22 مباراة وفازت أندية الجزائر 17 مرة وكان التعادل حاضرا في 16 مباراة. لعب شباب بلوزداد مباراتين مع أندية مصر في إفريقيا، وكانت أمام الأهلي في دور المجموعات من دوري الأبطال 2001، وفاز الفريق الأحمر في المباراتين (1-0).
أكثر الأندية المصرية خوضا للمباريات مع أندية الجزائر هو الأهلي الذي خاض 21 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 5 وخسر 5. ويأتي بعده الزمالك الذي واجه ممثلي الجزائر في 10 مباريات فاز في 3 مباريات منها وتعادل 5 وخسر مرتين، أما الإسماعيلي فقد خاض 10 مباريات ضد فرق الجزائر وفاز أمامها في مناسبتين،
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برشلونة‎

برشلونة في مباراة انتقامية أمام فالنسيا بالليجا

تتواصل اليوم مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره ليفانتي على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، ويحتل الفريق الملكي المركز الخامس برصيد 5 نقاط، بينما يوجد ليفانتي في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويأمل ريال مدريد في تحقيق انتصار يمكنه من استعادة الثقة بعد بدايته المهتزة هذا الموسم، والتي شهدت تحقيقه انتصارا وحيدا على حساب سيلتا فيجو، والتعادل في مباراتين أمام كل من بلد الوليد وفياريال، وحقق الريال 16 انتصارا في آخر 23 مباراة أمام ليفانتي في جميع المسابقات.
بيراميدز (2)

أحمد علي يقود تشكيل بيراميدز المتوقع أمام بلوزداد

يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز وشباب رياضي بلوزداد الجزائري، في ذهاب دور الـ32 (1) لمنافسات بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم (2019- 2020). وصعد بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر، إلى دور الـ32، عقب تخطيه إيتول دو كونجو الكونجولي في الدور التمهيدي، حيث فاز بيراميدز ذهابًا في القاهرة على استاد الدفاع الجوي بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم كرر فوزه إيابًا بهدف نظيف على ملعب ألفونس ماسيمبا.
ليفربول‎ (1)

ليفربول يسعى للحفاظ على العلامة الكاملة أمام نيوكاسل

تنطلق، اليوم السبت، مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل ليفربول المتصدر بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، نظيره نيوكاسل الـ14 برصيد 4 نقاط، على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، ويعول الريدز في مباراة اليوم على خدمات نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، الذي تمكن من هز شباك نيوكاسل في آخر 3 مباريات في الدوري، وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل مانشستر يونايتد الثامن برصيد 5 نقاط، نظيره ليستر سيتي الثالث برصيد 8 نقاط، على ملعب الأولد ترافورد في تمام الساعة 4:00 عصرًا.
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بيراميدز (2)

أحمد علي يقود تشكيل بيراميدز المتوقع أمام بلوزداد

يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز وشباب رياضي بلوزداد الجزائري، في ذهاب دور الـ32 (1) لمنافسات بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم (2019- 2020). وصعد بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر، إلى دور الـ32، عقب تخطيه إيتول دو كونجو الكونجولي في الدور التمهيدي، حيث فاز بيراميدز ذهابًا في القاهرة على استاد الدفاع الجوي بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم كرر فوزه إيابًا بهدف نظيف على ملعب ألفونس ماسيمبا.
بيراميدز-والداخلية (4)

بيراميدز يسعى لغسل أحزانه على حساب شباب بلوزداد

يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز أمام شباب رياضي بلوزداد الجزائري، في ذهاب دور الـ32 (1) لمنافسات بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم (2019-2020). وصعد بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سباسيتان ديسابر، إلى دور الـ32، عقب تخطيه ايتول دو كونجو الكونجولي في الدور التمهيدي، حيث فاز بيراميدز ذهابًا في القاهرة على استاد الدفاع الجوي بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم كرر فوزه إيابًا بهدف نظيف على ملعب ألفونس ماسيمبا.
طه-اسماعيل (3)

طه إسماعيل يكشف مفاجأة عن مستقبل لاسارتي مع الأهلي

قال طه إسماعيل، نجم النادي الأهلي السابق، وعضو اللجنة الفنية بالقلعة الحمراء، إن مستقبل الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، لا يمكن أن تحدده مباراة واحدة أمام بيراميدز. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأولى كانت تحت مسمى الأسيوطي بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0)، بينما فوزه في لقاء اليوم هو الرابع له في تاريخ مواجهات الفريقين.
.حسن-حمدي‎

حسن حمدي يؤازر الأهلي أمام بيراميدز

حضر حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، في مقصورة استاد الجيش ببرج العرب، التي تشهد مباراة الأهلي ونظيره فريق بيراميدز، التي انطلقت في الثامنة مساء اليوم السبت، ضمن مباريات دور الستة عشر ببطولة كأس مصر، وظهر حمدي في المقصورة لمؤازرة الفريق الأحمر في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، وهتفت الجماهير الحاضرة للمواجهة له، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، يأتي ظهور حمدي في الوقت الذي غاب فيه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي ونائبه العامري فاروق عن حضور المباراة دون أسباب واضحة.
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