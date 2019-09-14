أحمد علي يقود تشكيل بيراميدز المتوقع أمام بلوزداد

١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص

أحمد علي

يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز وشباب رياضي بلوزداد الجزائري، في ذهاب دور الـ32 (1) لمنافسات بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم (2019- 2020). وصعد بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر، إلى دور الـ32، عقب تخطيه إيتول دو كونجو الكونجولي في الدور التمهيدي، حيث فاز بيراميدز ذهابًا في القاهرة على استاد الدفاع الجوي بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم كرر فوزه إيابًا بهدف نظيف على ملعب ألفونس ماسيمبا.

وفي ما يلي التشكيل المتوقع لنادي بيراميدز: - حراسة المرمى: أحمد الشناوي. - خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - رجب بكار - عمر جابر. - خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - إبراهيم حسن - إسلام عيسى. - خط الهجوم: أحمد علي. بيراميدز النادي المصري التاسع الذي يخوض المواجهات