رياضة

برشلونة في مباراة انتقامية أمام فالنسيا بالليجا

١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص
برشلونة
برشلونة
تتواصل اليوم مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره ليفانتي على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، ويحتل الفريق الملكي المركز الخامس برصيد 5 نقاط، بينما يوجد ليفانتي في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويأمل ريال مدريد في تحقيق انتصار يمكنه من استعادة الثقة بعد بدايته المهتزة هذا الموسم، والتي شهدت تحقيقه انتصارا وحيدا على حساب سيلتا فيجو، والتعادل في مباراتين أمام كل من بلد الوليد وفياريال، وحقق الريال 16 انتصارا في آخر 23 مباراة أمام ليفانتي في جميع المسابقات.
ويحتضن ملعب الكامب نو في تمام الساعة التاسعة مساءً، قمة مباريات الجولة، وذلك عندما يستقبل حامل اللقب برشلونة نظيره فالنسيا، ويحتل البارسا المركز الثامن برصيد 4 نقاط، بينما يوجد الخفافيش في المركز العاشر بنفس الرصيد من النقاط. وتعد مباراة اليوم انتقامية بالنسبة لبرشلونة، وذلك بعد خسارته نهائي الكأس
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بيراميدز (2)

أحمد علي يقود تشكيل بيراميدز المتوقع أمام بلوزداد

يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز وشباب رياضي بلوزداد الجزائري، في ذهاب دور الـ32 (1) لمنافسات بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم (2019- 2020). وصعد بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر، إلى دور الـ32، عقب تخطيه إيتول دو كونجو الكونجولي في الدور التمهيدي، حيث فاز بيراميدز ذهابًا في القاهرة على استاد الدفاع الجوي بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم كرر فوزه إيابًا بهدف نظيف على ملعب ألفونس ماسيمبا.
بيراميدز وايتوال الكونغولى (3)

بالأرقام.. تاريخ الأندية المصرية أمام الجزائرية

يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم السبت، في تمام الساعة 8 مساءً، لقاء بيراميدز أمام شباب بلوزداد الجزائري، في ذهاب دور الـ32 (1) بكأس الكونفيدرالية الإفريقية. بيراميدز النادي المصري التاسع الذي يخوض المواجهات ضد أندية الجزائر في المسابقات القارية، ويبلغ إجمالي مواجهات أندية مصر مع نظيرتها الجزائرية 55 مباراة فازت أندية مصر في 22 مباراة وفازت أندية الجزائر 17 مرة وكان التعادل حاضرا في 16 مباراة. لعب شباب بلوزداد مباراتين مع أندية مصر في إفريقيا، وكانت أمام الأهلي في دور المجموعات من دوري الأبطال 2001، وفاز الفريق الأحمر في المباراتين (1-0).
ليفربول‎ (1)

ليفربول يسعى للحفاظ على العلامة الكاملة أمام نيوكاسل

تنطلق، اليوم السبت، مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل ليفربول المتصدر بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، نظيره نيوكاسل الـ14 برصيد 4 نقاط، على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، ويعول الريدز في مباراة اليوم على خدمات نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، الذي تمكن من هز شباك نيوكاسل في آخر 3 مباريات في الدوري، وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل مانشستر يونايتد الثامن برصيد 5 نقاط، نظيره ليستر سيتي الثالث برصيد 8 نقاط، على ملعب الأولد ترافورد في تمام الساعة 4:00 عصرًا.
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ميسى

ليونيل ميسي يتحدث عن رحيله من برشلونة

تحدث الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، عن الأنباء التي ترددت خلال الأيام الأخيرة عن رحيله عن النادي الكتالوني بعد اكتشاف بند في عقده يتيح له الرحيل نهاية الموسم مجانًا، وأوضح ميسي في تصريحات لصحيفة «آس» الإسبانية، اليوم الخميس: «لا أستطيع تأكيد أي شيء حقا، لأنه يوجد في العقود شرط للسرية ولا يمكن التحدث عن أي شيء الآن، وإذا تحدثت فسوف أكسر هذا الشرط. ما يمكنني قوله هو أنني أريد أن أكون في برشلونة وأن أعتزل هنا لأن هذا هو منزلي».
أتليتكو -مدريد‎

أتليتكو مدريد يقلب الطاولة على إيبار في مباراة مثيرة

قلب فريق أتلتيكو مدريد الطاولة على نظيره إيبار، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على "ملعب واندا ميتروبوليتانو"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني، بعدما كان متأخرًا بهدفين نظيفين، سجل تشارلز دياز هدف التقدم للضيوف، وأضاف زميله انايتز اربيلا الهدف الثاني، وقلص جواو فيليكس الفارق لأصحاب الأرض، وأدرك فيكتور ماتشين بيريز فيتولو هدف التعادل للروخي بلانكوس، قبل أن يخطف توماس بارتي هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.
ريال مدريد‎

ريال مدريد في مهمة تصحيح المسار أمام فياريال

تتواصل اليوم مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، وذلك عندما يرحل ريال مدريد إلى ملعب لاسيراميكا لمواجهة فياريال في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويحتل الريال المركز الثامن برصيد 4 نقاط بعد الفوز على سيلتا فيجو والتعادل أمام بلد الوليد، بينما يوجد فياريال في المركز الـ15 برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل مع غرناطة والخسارة أمام ليفانتي، ويعول الريال في مباراة اليوم على خدمات مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما الذي سجل في أول مباراتين في الدوري، في الوقت الذي استقبلت فيه شباك فياريال هذا الموسم 4 أهداف.
اتلتيكو -مدريد-وليغانيس (3)

أتلتيكو يحقق فوزه الثاني في الليجا على حساب ليجانيس

حقق فريق أتلتيكو مدريد، فوزا غاليًا على حساب مضيفه ليجانيس، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «بوتاركي»، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات النسخة الجديدة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2019- 2020. سيطر لاعبو الفريق المدريدي على مجريات اللعب معظم أوقات الشوط الأول، وحاولوا زيارة شباك أصحاب الأرض في أكثر من هجمة، لكن دفاع ليجانيس كان في الموعد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف.
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