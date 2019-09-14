برشلونة في مباراة انتقامية أمام فالنسيا بالليجا

١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص

برشلونة

تتواصل اليوم مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره ليفانتي على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، ويحتل الفريق الملكي المركز الخامس برصيد 5 نقاط، بينما يوجد ليفانتي في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويأمل ريال مدريد في تحقيق انتصار يمكنه من استعادة الثقة بعد بدايته المهتزة هذا الموسم، والتي شهدت تحقيقه انتصارا وحيدا على حساب سيلتا فيجو، والتعادل في مباراتين أمام كل من بلد الوليد وفياريال، وحقق الريال 16 انتصارا في آخر 23 مباراة أمام ليفانتي في جميع المسابقات.

ويحتضن ملعب الكامب نو في تمام الساعة التاسعة مساءً، قمة مباريات الجولة، وذلك عندما يستقبل حامل اللقب برشلونة نظيره فالنسيا، ويحتل البارسا المركز الثامن برصيد 4 نقاط، بينما يوجد الخفافيش في المركز العاشر بنفس الرصيد من النقاط. وتعد مباراة اليوم انتقامية بالنسبة لبرشلونة، وذلك بعد خسارته نهائي الكأس

ويحتضن ملعب الكامب نو في تمام الساعة التاسعة مساءً، قمة مباريات الجولة، وذلك عندما يستقبل حامل اللقب برشلونة نظيره فالنسيا، ويحتل البارسا المركز الثامن برصيد 4 نقاط، بينما يوجد الخفافيش في المركز العاشر بنفس الرصيد من النقاط.



وتعد مباراة اليوم انتقامية بالنسبة لبرشلونة، وذلك بعد خسارته نهائي الكأس الموسم الماضي أمام فالنسيا، وتعادلَ الفريقان في مباراتي الدوري الموسم الماضي، ويعود آخر انتصار لفالنسيا على برشلونة في الكامب نو إلى شهر أبريل من عام 2016.



ومن جانبه يرحل متصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة، أتلتيكو مدريد برصيد 9 نقاط، لمواجهة ريال سوسيداد الـ13 برصيد 4 نقاط على ملعب أنويتا، في تمام الساعة 6:30 مساءً.