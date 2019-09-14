برعاية «سينرجي».. 5 مشاريع درامية تستعد لرمضان 2020
تحرير:ريهام عبد الوهاب
١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
عادل إمام ودلال عبد العزيز - كواليس تصوير مسلسل فلانتينو
انطلقت التحضيرات الخاصة بسباق رمضان 2020، وكشف عدد من النجوم عن انضمامهم إلى الموسم الرمضاني المقبل، أحدثهم الفنان ياسر جلال، الذى يتعاون للعام الثاني على التوالي مع شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي، حيث بدأت الجلسات التحضيرية للمسلسل مع المخرج حسين المنباوى والسيناريست هانى سرحان، ولم يتم الكشف عن فكرة العمل الرئيسية ولكنه سيكون مسلسلا تاريخيا، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيله الفترة المقبلة، وفى السياق ذاته بدأ النجم أمير كرارة الجلسات التحضيرية لمسلسله مع المخرج بيتر ميمي والمؤلف باهر دويدار، وذلك بعد تأجيل مشروع «كلبش 4» لعام 2021.
ويتعاون أمير كرارة للعام الثالث على التوالي مع شركة «سينرجي» بعد نجاح الجزأين الثاني والثالث من «كلبش» الذى أصبح بعده نجما سينمائيا أيضا.
ومن المشروعات المعلنة التي شرع فى تصويرها بالفعل، مسلسل «فلانتينو» بطولة الزعيم عادل إمام، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام،
ويتعاون أمير كرارة للعام الثالث على التوالي مع شركة «سينرجي» بعد نجاح الجزأين الثاني والثالث من «كلبش» الذى أصبح بعده نجما سينمائيا أيضا.
ومن المشروعات المعلنة التي شرع فى تصويرها بالفعل، مسلسل «فلانتينو» بطولة الزعيم عادل إمام، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، وإنتاج شركة «مانجوم» بالتعاون مع «سينرجي»، والذي خرج من سباق رمضان المنقضى لعام 2019، لأسباب إنتاجية وتقرر تأجيله إلى رمضان 2020.
بينما يواصل النجم يوسف الشريف، التحضير للعودة إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب عامين، بمسلسله «النهاية» مع السيناريست عمرو سمير عاطف وشركة «سينرجي».
وكان أيضا محمد رمضان من أوائل النجوم الذين تعاقدوا على أعمال درامية لرمضان 2020، حيث يشهد الماراثون الرمضاني المقبل، تعاونه للعام الثاني على التوالي مع المنتج تامر مرسي، بعد نجاح «زلزال».