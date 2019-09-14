برعاية «سينرجي».. 5 مشاريع درامية تستعد لرمضان 2020

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

عادل إمام ودلال عبد العزيز - كواليس تصوير مسلسل فلانتينو

انطلقت التحضيرات الخاصة بسباق رمضان 2020، وكشف عدد من النجوم عن انضمامهم إلى الموسم الرمضاني المقبل، أحدثهم الفنان ياسر جلال، الذى يتعاون للعام الثاني على التوالي مع شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي، حيث بدأت الجلسات التحضيرية للمسلسل مع المخرج حسين المنباوى والسيناريست هانى سرحان، ولم يتم الكشف عن فكرة العمل الرئيسية ولكنه سيكون مسلسلا تاريخيا، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيله الفترة المقبلة، وفى السياق ذاته بدأ النجم أمير كرارة الجلسات التحضيرية لمسلسله مع المخرج بيتر ميمي والمؤلف باهر دويدار، وذلك بعد تأجيل مشروع «كلبش 4» لعام 2021.

ويتعاون أمير كرارة للعام الثالث على التوالي مع شركة «سينرجي» بعد نجاح الجزأين الثاني والثالث من «كلبش» الذى أصبح بعده نجما سينمائيا أيضا. ومن المشروعات المعلنة التي شرع فى تصويرها بالفعل، مسلسل «فلانتينو» بطولة الزعيم عادل إمام، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام،