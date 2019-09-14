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برعاية «سينرجي».. 5 مشاريع درامية تستعد لرمضان 2020

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
عادل إمام ودلال عبد العزيز - كواليس تصوير مسلسل فلانتينو
عادل إمام ودلال عبد العزيز - كواليس تصوير مسلسل فلانتينو
انطلقت التحضيرات الخاصة بسباق رمضان 2020، وكشف عدد من النجوم عن انضمامهم إلى الموسم الرمضاني المقبل، أحدثهم الفنان ياسر جلال، الذى يتعاون للعام الثاني على التوالي مع شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي، حيث بدأت الجلسات التحضيرية للمسلسل مع المخرج حسين المنباوى والسيناريست هانى سرحان، ولم يتم الكشف عن فكرة العمل الرئيسية ولكنه سيكون مسلسلا تاريخيا، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيله الفترة المقبلة، وفى السياق ذاته بدأ النجم أمير كرارة الجلسات التحضيرية لمسلسله مع المخرج بيتر ميمي والمؤلف باهر دويدار، وذلك بعد تأجيل مشروع «كلبش 4» لعام 2021.
ويتعاون أمير كرارة للعام الثالث على التوالي مع شركة «سينرجي» بعد نجاح الجزأين الثاني والثالث من «كلبش» الذى أصبح بعده نجما سينمائيا أيضا. ومن المشروعات المعلنة التي شرع فى تصويرها بالفعل، مسلسل «فلانتينو» بطولة الزعيم عادل إمام، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام،
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ياسر-جلال

ياسر جلال في مسلسل تاريخي لـ«رمضان 2020»

ينافس النجم ياسر جلال في موسم دراما رمضان المقبل لعام 2020، بمسلسل تاريخي من إنتاج "سينرجي" للمخرج حسين المنباوي، تأليف هاني سرحان، ويعقد جلسات عمل بشكل مستمر للاستقرار على الأبطال الذين سيشاركون في بطولة العمل، ومن المقرر الإعلان عن كل التفاصيل خلال الفترة المقبلة. ويعد العمل التعاون الثاني في الدراما التليفزيونية الرمضانية بين الثلاثي "النجم ياسر جلال والمخرج حسين المنباوي والسيناريست هاني سرحان" بعد أن قدموا مسلسل "لمس أكتاف" في رمضان الماضي لعام 2019، والذي حقق نجاحًا كبيرًا.
كريم-عفيفى-مع-احمد-السقا-مسلسل-ولد-الغلابة

كريم عفيفي يفوز بجائزة أفضل ممثل شاب عن "ولد الغلابة"

فاز الفنان كريم عفيفي، بجائزة أفضل ممثل شاب ضمن فعاليات مهرجان الفضائيات العربية في دورته العاشرة، وذلك عن دوره في مسلسل "ولد الغلابة" الذي تم عرضه خلال موسم رمضان 2019. وأعرب عفيفي، عن سعادته بالتكريم من مهرجان له مصداقية على مستوى الوطن العربي، واعتذر عن الحضور بسبب تواجده في العروض المباشرة لمسرح مصر. وخلال موسم رمضان أشاد عدد كبير من الجمهور ونُقاد الفن بالفنان كريم عفيفي، بسبب تألقه في شخصية "حمزة الغانم" بمسلسل ولد غلابة.
احمد فهمى

أحمد فهمي وأكرم حسني يتعاونان مجددا في رمضان 2020

بعد تعاونهما في مسلسل "ريح المدام" والذي حقق نجاحا كبيرا خلال الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2017، قرر الثنائي أحمد فهمي وأكرم حسني تكرار التعاون مرة أخرى من خلال مسلسل كوميدي جديد سيتم عرضه خلال موسم رمضان المقبل، من إنتاج شركة "سينرجي" لمالكها تامر مرسي، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة استعداداً لانطلاق التصوير شهر ديسمبر المقبل. واحتفل الفنان أحمد فهمي قبل يومين، بزفافه على الفنانة الشابة هنا الزاهد، وسط حضور كبير من أهل الفن.
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يوسف-الشريف (2)

البداية بـ«النهاية»| سينرجي تبدأ التحضير لرمضان 2020

بدأت شركة "سينرجي" التحضيرات الأولية لمسلسلات موسم رمضان 2020، وأول الأعمال التي بدأت في معاينات الديكور الخاص بها، مسلسل "النهاية- The End" للنجم يوسف الشريف الذي ينافس بقوة في السباق الرمضاني المقبل، وسافر فريق العمل إلى دولة الأردن منذ يومين لمعاينة أماكن التصوير، حيث إن هناك أكثر من دولة يتم تصوير المشاهد الخارجية فيها، وذلك يرجع لضخامة المشروع من حيث مواقع التصوير والتجهيزات والملابس والديكورات، ولذلك بدأت الشركة في الاستعدادات للعمل في وقت مبكر.
ماجد-المصري

الليلة.. عرض أولى حلقات مسلسل «بحر» لماجد المصري

ينطلق مساء اليوم الإثنين، عرض أولى حلقات مسلسل «بحر» بطولة الفنان ماجد المصري، فى أولى بطولاته المطلقة فى الدراما التليفزيونية، بعد نجاحات متتالية، آخرها شخصية (خليل السواح) فى مسلسل «زلزال» بطولة النجم محمد رمضان، الذى عرض خلال موسم رمضان المنقضى، وهو رجل الأعمال المتسلط الذى يقدس المال، ويعرض مسلسل «بحر» فى تمام السابعة مساءً، على قناة الحياة، على أن تكون الإعادة فى 11:30 مساءً، والإعادة الثانية في الساعة 11 صباح اليوم التالي، كما يُعرض على "الحياة دراما" فى الـ10 مساءً، والإعادة فى الـ9 صباحًا.
مسلسل-نصيبي-وقسمتك

تفاصيل «نصيبي وقسمتك 3».. هنا شيحة كلاكيت ثاني مرة

«الرجل والمرأة» من أكثر العلاقات تشابكًا، لذلك دائما تخطف الأعمال الدرامية التي تتناول تلك العلاقة أنظار المشاهدين، وهذا تحديدًا يفسر سر نجاح مسلسل «نصيبي وقسمتك» بجزأيه الأول والثاني، لأن العمل كان أكثر جرأة واقترب من موضوعات حساسة وقام بمناقشتها ومعالجتها، ولا يزال العمل يحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة فى كل مرة يعاد فيها عرضه، وقبل يومين انطلق عرض أولى حكايات الجزء الثالث، الذي يسير على خطى الجزء الثاني، بمعنى أن (الست) هي محور العمل، وليس (الرجل) مثلما حدث فى الجزء الأول الذي قام ببطولته النجم هانى سلامة مع تغيير البطولة النسائية فى كل حكاية.
يوسف-الشريف (2)

«سينرجي» تتسلم أول 9 حلقات من مسلسل يوسف الشريف

يواصل السيناريست عمرو سمير عاطف، كتابة حلقات مسلسل «النهاية» الذى يقوم ببطولته النجم يوسف الشريف، حيث انتهى بالفعل من كتابة أحداث الحلقات الأولى، وقام بتسليم أول 9 حلقات إلى الجهة المنتجة، فيما تجرى شركة «سينرجي» لمالكها المنتج تامر مرسي، الجلسات التحضيرية للمسلسل من أجل الاتفاق على الخطوط العريضة، وترشيح باقى الأبطال وتحديد أماكن التصوير، استعدادا لانطلاقه مطلع ديسمبر المقبل، على أن يكون تصوير أغلب مشاهد المسلسل خارج مصر، حيث إن أحداثه تدور حول العالم الافتراضي، وحتى الآن لم تستقر الجهة المنتجة على الدول التي سيتم التصوير فيها.
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