صحف عربية: روسيا تعلن انتهاء الحرب في سوريا

الصحف كشفت عن عزم السودان ترحيل أحد القيادات المطلوبة للأمن المصري قريبا، وهو الإرهابي القيادي في تنظيم أنصار الشريعة مدين إبراهيم محمد حسانين، الهارب منذ سنوات للسودان

تحرير:وفاء بسيوني ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، بين استعراض الشأن الفلسطيني وتطورات الأوضاع والصراع في الشرق الأوسط، مسلطة الضوء على الشأن السوري وتطورات الأزمة اليمنية. في افتتاحيتها كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن روسيا ترى أن الحرب في سوريا "انتهت فعليا"، رغم أن أرجاء واسعة من البلاد ما زالت خارجة عن سلطة حكومة دمشق، لا سيما شرق الفرات، حيث النفوذ لفصائل تدعمها الولايات المتحدة وشمال غربي البلاد. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن "الحرب في سوريا انتهت فعليا، فهذه الدولة تعود بشكل تدريجي إلى الحياة الطبيعية السلمية".

وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن لافروف أوضح أن عددا من بؤر التوتر يظل قائما فقط في الأراضي غير الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية مثل إدلب والضفة الشرقية لنهر الفرات. وبحسب الوزير الروسي، فإن الاهتمام يتركز الآن على تقديم المساعدة الإنسانية وتحريك العملية السياسية لحل الأزمة من أجل تحقيق الاستقرار المستدام. ورجح

وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن لافروف أوضح أن عددا من بؤر التوتر يظل قائما فقط في الأراضي غير الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية مثل إدلب والضفة الشرقية لنهر الفرات.

وبحسب الوزير الروسي، فإن الاهتمام يتركز الآن على تقديم المساعدة الإنسانية وتحريك العملية السياسية لحل الأزمة من أجل تحقيق الاستقرار المستدام.

ورجح لافروف أن يسهم تشكيل وإطلاق لجنة تهدف لتطوير الإصلاح الدستوري في دفع هذه العملية التي يقودها السوريون أنفسهم وتنفذ بمساعدة الأمم المتحدة.



وتناولت صحيفة "عكاظ" استشهاد 6 جنود إماراتيين في حادثة تصادم آليات عسكرية في أثناء أداء واجبهم الوطني في أرض العمليات.

وكشفت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان، عن هوية الشهداء، وهم "النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري، الوكيل أول علي عبد الله أحمد الظنحاني، الوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري، الوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو، الوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي، الرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي". بينما لم يوضح البيان زمن ومكان الحادثة، وكشفت مواقع إخبارية يمنية أن الحادثة وقعت في "خور مكسر" في عدن.



في غضون ذلك، اتهم محافظ مأرب اليمنية سلطان العرادة ميليشيات الحوثي الانقلابية بزراعة الألغام في كل مكان، غير مكترثة بحجم الكارثة التي تستهدف اليمن ومستقبله لعقود من الزمن. وثمّن العرادة، خلال لقائه أمس مع مدير عام المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) أسامة القصيبي، الذي يزور مأرب حاليا، الجهود الإنسانية الكبيرة للمشروع.

وتحت عنوان "الحوثي يفجر المنازل في الحديدة"، ذكرت "الخليج" أن ميليشيات الحوثي الانقلابية ارتكبت جريمة جديدة راح ضحيتها تسعة مدنيين، أمس الجمعة، بقصفها المدفعي لمنطقة آهلة بالسكان في مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة، في حين استمرت في استهداف مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من المحافظة.

وأفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن الميليشيات قصفت منازل الأهالي بقذائف المدفعية في منطقة المتينة بمديرية التحيتا، ما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين وإصابة ثلاثة من أسرتين، بينهم نساء وأطفال.





وكشفت صحيفة "الاتحاد" عن عزم السلطات السودانية ترحيل أحد القيادات المطلوبة للأمن المصري في القريب العاجل. وأكدت مصادر سودانية لـ"الاتحاد" أن الإرهابي هو القيادي في تنظيم "أنصار الشريعة" مدين إبراهيم محمد حسانين، الهارب إلى السودان قبل سنوات بعد إدانته في قضية بمحافظة الشرقية تتعلق باغتيال أمناء شرطة، والحكم عليه بخمسة عشر عاما.



وأشارت "البيان" إلى أنه في حال ترحيل المذكور، سيكون ذلك بداية جديدة ومختلفة لتعاون أمني بين مصر والسودان بعد تعهدات من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمصر قبل أشهر بأنه لن يتبقى على أرض السودان مطلوب واحد للأمن المصري.



وأعلنت "الشرق الأوسط" أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص، مشيرة إلى أن الحريقين نتيجة استهداف المعملين بطائرات بدون طيار "درون".

وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية في بيان، إن "فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو باشرت حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار (درون)، حيث تمت بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك".



وحول الأوضاع في فلسطين، وتحت عنوان "55 مصابا في مسيرات غزة.. وإسرائيل ترفع حالة التأهب"، ذكرت "الخليج" أن 55 فلسطينيا أصيبوا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، في قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الطواقم الطبية تعاملت مع 55 إصابة بجروح مختلفة، منها 29 بالرصاص الحي من قبل الاحتلال خلال الجمعة 74 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة، كما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز بكثافة صوب المشاركين في مسيرات العودة قرب مخيم العودة بقرية خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.



ووصل الفلسطينيون إلى خمس نقاط على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في الجمعة الرابعة والسبعين لمسيرات العودة وكسر الحصار، والتي تحمل اسم "جمعة فلنشطب أوسلو من تاريخنا".



وأفادت "الشرق الأوسط" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر عقد جلسة حكومته العادية، غدا، في إحدى المستعمرات اليهودية المقامة في غور الأردن، في خطوة تشير إلى تصميمه على ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، بينما أعلنت 5 دول أوروبية أنها تشعر بقلق بالغ بشأن إعلان إسرائيل اعتزامها ضم مناطق في الضفة.





وأشارت "الاتحاد" إلى أن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مايكل لينك، قال إن خطط إسرائيل لضم وادي الأردن أمر غير شرعي ويهدد فرص التوصل إلى حل قائم على وجود دولتين.

وفي بيان أصدره بشأن هذه المسألة، شجب لينك تعليقات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي قال إنه سينفذ هذا الإجراء إذا أعيد انتخابه في الانتخابات العامة التي ستجري يوم 17 سبتمبر الجاري.



وتحت عنوان "العدالة والتنمية في طريق الانهيار"، كشفت "عكاظ" أنه في انتكاسة جديدة لحزب "العدالة والتنمية"، قدم رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داوود أوغلو، استقالته من الحزب الحاكم أمس.

ويعتقد مراقبون أن قرار أوغلو سيترك تداعيات خطيرة على الحزب وزعيمه رجب طيب أردوغان، خاصة بعد الحديث عن "دفاتر الإرهاب".

وفي مؤتمر صحفي، أمس، أعلن داوود أوغلو استقالته من الحزب، الذي شارك في تأسيسه قبل سنوات طويلة، وقال: "تاريخ تحويلي إلى لجنة تأديبية هو تاريخ تخلي العدالة والتنمية عن مبادئه الأساسية".





وكان أوغلو الذي غادر رئاسة الحكومة في 2016 خرج عن صمته، ووجه انتقادات لاذعة إلى أردوغان وحزبه، وقال إنهما انحرفا عن أهدافهما، بعدما ألغيا نتائج انتخابات بلدية إسطنبول التي أجريت أواخر مارس، وفاز فيها مرشح المعارضة، أكرم إمام أوغلو.