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صحف عربية: روسيا تعلن انتهاء الحرب في سوريا

الصحف كشفت عن عزم السودان ترحيل أحد القيادات المطلوبة للأمن المصري قريبا، وهو الإرهابي القيادي في تنظيم أنصار الشريعة مدين إبراهيم محمد حسانين، الهارب منذ سنوات للسودان
تحرير:وفاء بسيوني ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص
صحف عربية
صحف عربية
تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، بين استعراض الشأن الفلسطيني وتطورات الأوضاع والصراع في الشرق الأوسط، مسلطة الضوء على الشأن السوري وتطورات الأزمة اليمنية. في افتتاحيتها كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن روسيا ترى أن الحرب في سوريا "انتهت فعليا"، رغم أن أرجاء واسعة من البلاد ما زالت خارجة عن سلطة حكومة دمشق، لا سيما شرق الفرات، حيث النفوذ لفصائل تدعمها الولايات المتحدة وشمال غربي البلاد. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن "الحرب في سوريا انتهت فعليا، فهذه الدولة تعود بشكل تدريجي إلى الحياة الطبيعية السلمية".
وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن لافروف أوضح أن عددا من بؤر التوتر يظل قائما فقط في الأراضي غير الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية مثل إدلب والضفة الشرقية لنهر الفرات. وبحسب الوزير الروسي، فإن الاهتمام يتركز الآن على تقديم المساعدة الإنسانية وتحريك العملية السياسية لحل الأزمة من أجل تحقيق الاستقرار المستدام. ورجح
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تونس (2)

انتخابات تونس| الرياحي ينسحب من سباق الرئاسة لصالح الزبيدي

أعلن المرشح التونسي سليم الرياحي انسحابه من سباق الرئاسة لصالح المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي، وذلك من أجل المصلحة الوطنية. وقال الرياحي في كلمة بثها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك:، أنه يدرك أن حظوظه لن تمكنه من الوصول إلى الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية، فضلا عن أن تونس ستتمكن من مواصلة مسارها الحالي في حال فوز الزبيدي.
طائرة-مسيرة (2)

مقتل 3 قادة عسكريين في قصف بطائرات تركية مسيرة جنوب طرابلس

أعلن الإعلام الحربي التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشيرة خليفة حفتر مقتل 3 من القادة العسكريين في قصف بطائرات تركية مسيرة جنوب العاصمة طرابلس. وأفاد مكتب الإعلام الحربي ـ في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، بأن من بين القتلى آمر اللواء التاسع في مدينة ترهونة العقيد عبد الوهاب المقري والنقيب محسن الكاني قائد اللواء السابع في القوات المسلحة.
أرامكو

السيطرة على حريقين بـ"أرامكو" في السعودية بعد هجوم بالطائرات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، صباح اليوم السبت، السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص. وقالت الداخلية إن الحريقين اندلعا في المعملين نتيجة استهدافهما بطائرات من دون طيار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية. وصرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه "عند الساعة الرابعة من صباح السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار -درون-"، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.
انتخابات-تونس (2)

انسحاب مرشحين رئاسيين بتونس لصالح وزير الدفاع السابق

انسحب مرشحان رئاسيان، أمس الجمعة، من سباق الانتخابات الرئاسية في تونس، من أجل عدم تشتيت أصوات الناخبين، وتعزيز حظوظ المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي، وذلك قبيل ساعات من بدء يوم الصمت الانتخابي، وأقلّ من يومين على الاقتراع. ودعا المرّشحان المنسحبان، هما رئيس حركة "مشروع تونس" محسن مرزوق، ورئيس حركة "أمل تونس" الملاحق من القضاء بتهم فساد مالي، سليم الرياحي الموجود في المنفى، إلى التصويت لفائدة المرشح المستقلّ عبد الكريم الزبيدي، من "أجل المصلحة الوطنية"، وفقا لموقع العربية.
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وزير-الدفاع-الروسى-سيرجى-شويجو (2)

وزير الدفاع الروسي: آلاف اللاجئين يرجعون إلى سوريا بفضل جنودنا

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن أكثر من ألف لاجئ سوري، يعودون يوميا إلى ديارهم، مؤكدًا أن الوضع في سوريا، عاد إلى وضعه الطبيعي، بفضل جهود الضباط والجنود والطيارين والبحارة الروس. وأضاف في كلمته خلال تكريم الفائزين في مهرجان جيش روسيا 2019: "عندما باشرنا العمل في سوريا عام 2015، كانت فقط 18% من أراضي هذه الدولة لا تخضع لسيطرة الإرهابيين.? وأضاف، أن الآن نحن نشاهد فتح عشرات المؤسسات الجديدة كل يوم في هذه الدولة، وتعمل المستشفيات والمدارس، يتوجه الآلاف من الأطفال السوريين إلى هذه المدارس، وذلك بحسب موقع روسيا اليوم.
قوات الدفاع السورية

الدفاعات السورية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة في حماة

تمكنت الدفاعات الجوية السورية، من التصدي لهجمات بطائرات مسيرة محملة بالقنابل، أطلقها المسلحون على مواقع عسكرية في سهل الغاب في محافظة حماة، وفقا لـ"سانا". وقال مصدر عسكري، اليوم السبت: إن "الدفاع الجوي تمكن من تدمير اثنتين من الطائرات المسيرة، وإسقاط الثالثة وتفكيك ذخيرتها دون وقوع أي خسائر في صفوف الجيش". كانت الدفاعات الجوية في سوريا تصدت لأهداف معادية في سماء مدينة اللاذقية على الساحل السوري، يوم الثلاثاء الماضي، أثناء محاولتها الاقتراب من محيط قاعدة حميميم الجوية.
ماريا-زاخاروفا-المتحدثة-باسم-وزارة-الخارجية-الروسية

روسيا تهاجم ألمانيا لدعمها الضربة الأمريكية بسوريا

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على رد فعل برلين تجاه القصف الأمريكي على إدلب السورية. وانتقدت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، تعليق السلطات الألمانية، ناصحة إياها بطلب معلومات من الولايات المتحدة، وفقا لـ"روسيا اليوم". وتابعت: "ألمانيا كعضو في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، إذا لم يكن هناك مثل هذه المعلومات الشاملة في وسائل الإعلام أو كان من المستحيل قراءة الأخبار عبر المواقع الرسمية للوكالات الحكومية الأمريكية، يمكنها طلب المعلومات ذات الصلة من حلفائها، ويمكن طلب ذلك من خلال حلف شمال الأطلسي".
غارة أمريكية

روسيا تعلق على الضربات الأمريكية في إدلب السورية

علقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، على الضربات الجوية الأمريكية في إدلب السورية، واصفة إياها بغير المنطقية ومتناقضة، وأنها تثير التساؤل حول مدى اعتبار الأهداف الإرهابية الأمريكية "أكثر شرعية" من الأهداف الإرهابية التي دمرتها قوات الحكومة السورية بدعم من الطيران الروسي، وأضافت الخارجية في بيان، اليوم الإثنين، أن الضربات الجوية التي قامت بها القوات الأمريكية، ضد منطقة خفض التصعيد في إدلب والتي أسفرت عن وقوع عدد كبير من الضحايا "تثير القلق".
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