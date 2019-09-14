بحضور الرئيس.. فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب (بث مباشر)

تحرير:التحرير ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص

مؤتمر الشباب - أرشيفية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة، والمنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة. حضر فعاليات المؤتمر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلا عن مشاركة 1600 شاب من مختلف القطاعات في الدولة. ويقوم السيسي خلال جلسة "اسأل الرئيس" بالتواصل بشكل مباشر مع المصريين والرد على أسئلتهم فى محاولة منه لإثراء وزيادة الوعى العام للمصريين بكل ما يدور فى البلاد.

وبدأ توافد المشاركين في المؤتمر، من بينهم شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين والمهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال. ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر لمدة يوم واحد على أن يشهد 3 جلسات، الأولى "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، وستتناول