السعيد: محو الأمية أهم محاور ضبط النمو السكاني

تحرير:رنا عبد الصادق ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص

وزيرة التخطيط

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، جهود الدولة في تقديم مجموعة من برامج التوعية وبرامج تنظيم الأسرة للمواطنين للحد من الزيادة السكانية، مشيرة إلى أنها التحدي الرئيسى للتنمية، وذلك لتأثيرها بشكل مباشر فى معدلات النمو، موضحة أن الخطة تضمنت محاور العمل الأساسية لتفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال. وتستهدف خطة العام المالي الحالي 2019- 2020، برامج لضبط النمو السكاني، تتضمن الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتفعيل برامج محو الأمية، وتشغيل الإناث، ومنع عمالة الأطفال.

وتتضمن محاور عمل برنامج ضبط النمو السكاني إنفاذ برامج محو الأمية، وعلى وجه الخصوص في ريف الوجه القبلي وبين الإناث للتبصير بخطورة الزواج المبكر ومعدلات الإنجاب المرتفعة، إلى جانب زيادة معدلات تشغيل الإناث وبرامج التدريب التي تتيح لهن فرص الالتحاق بسوق العمل. كما تضمن البرنامج التطبيق الصارم للقوانين