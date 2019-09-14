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السعيد: محو الأمية أهم محاور ضبط النمو السكاني

تحرير:رنا عبد الصادق ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، جهود الدولة في تقديم مجموعة من برامج التوعية وبرامج تنظيم الأسرة للمواطنين للحد من الزيادة السكانية، مشيرة إلى أنها التحدي الرئيسى للتنمية، وذلك لتأثيرها بشكل مباشر فى معدلات النمو، موضحة أن الخطة تضمنت محاور العمل الأساسية لتفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال. وتستهدف خطة العام المالي الحالي 2019- 2020، برامج لضبط النمو السكاني، تتضمن الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتفعيل برامج محو الأمية، وتشغيل الإناث، ومنع عمالة الأطفال.
وتتضمن محاور عمل برنامج ضبط النمو السكاني إنفاذ برامج محو الأمية، وعلى وجه الخصوص في ريف الوجه القبلي وبين الإناث للتبصير بخطورة الزواج المبكر ومعدلات الإنجاب المرتفعة، إلى جانب زيادة معدلات تشغيل الإناث وبرامج التدريب التي تتيح لهن فرص الالتحاق بسوق العمل. كما تضمن البرنامج التطبيق الصارم للقوانين
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دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 14 سبتمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.37 جنيه، ونحو 16.47 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في المصرف المتحد ليسجل نحو 16.44 جنيه للبيع، و16.34 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.49 جنيه للبيع، و16.39 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الكويت الوطني نحو 16.45 جنيه للبيع، و16.35 جنيه للشراء.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم السبت 14 سبتمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1496 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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6 مليارات دولار واردات مصر من الصين خلال 6 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع فاتورة استيراد مصر من الصين إلى حدود 6 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2019 مقابل 4.9 مليار دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 23%. ولفت تقرير الإحصاء إلى أن أهم واردات مصر من الصين تمثلت في آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 1.6 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولي من عام 2019 مقابل 1.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، كما ارتفعت الواردات من مراجل وأجهزة آلية إلي 884.8 مليون دولار مقابل 662.5 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.
عاصم الجزار وزير الإسكان

الإسكان تضع خطة لاستيعاب مليارات شهادات قناة السويس

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع مذكرة تفاهم بخصوص مشروع تحويل النفايات إلى وقود مصانع الأسمنت، بغرب القاهرة، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، واتحاد شركتى بيسيكس وأوراسكوم للإنشاءات. وأوضح الدكتور عاصم الجزار أن توقيع مذكرة التفاهم لتنفيذ مشروع تحويل النفايات إلى وقود مصانع الأسمنت يعد أحد أوجه الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى مشروعات التنمية المختلفة بالمدن الجديدة، وهو ما يحقق التخلص الآمن من النفايات، والاستفادة من الطاقة المنتجة كوقود لتشغيل مصانع الأسمنت.
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: 104 مليارات جنيه حجم الإنفاق على التعليم

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، على جهود الدولة نحو حشد الموارد اللازمة من خلال زيادة الإنفاق الموجه للتعليم في السنوات الخمس الأخيرة، ليرتفع إلى 104 مليارات جنيه في 2019-2020، مقارنة بنحو 66.1 مليار جنيه في عام 2013-2014 ، إضافة إلى قيام الدولة بتكثيف الاستثمارات العامة سواء في مجال التعليم أو في مجالات بناء الإنسان المختلفة. وأضافت السعيد، أن خطة العام المالي الحالي تستهدف توجيه استثمارات كلية بقيمة 48.1 مليار جنيه لخدمات التعليم لتتلاءم مع متطلبات العصر باعتباره أحد ركائز وأدوات التنمية.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

اعتماد 250 مليون جنيه لإطلاق منظومة المخلفات الجديدة

وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على اعتماد مبلغ إضافي (250 مليون جنيه) ضمن خطة العام المالى الحالي 2019- 2020، لتعزيز الاستثمارات لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات. وأوضحت "السعيد" حرص الوزارة على دعم المشروع في إطار السعي نحو رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية والتغلب على مشكلات تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها، ووقف التدهور البيئي، وذلك من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.
وزيرة هالة-السعيد-التخطيط فى-مؤتمر-الغرفة-الأمريكية (1)

15 مليار جنيه استثمارات موجهة لبرامج التنمية المحلية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، إن الاستثمارات الكلية المستهدفة لبرنامج التنمية المحلية بخطة عام 2019/ 2020 تبلغ نحو 15.4 مليار جنيه، مشيرة إلى احتلال محافظة القاهرة المرتبة الأولى من هذه الاستثمارات بنسبة 16.3%، ثم محافظة البحيرة بنحو 6.1%، وتليها محافظتا مطروح والإسكندرية. وأضافت السعيد أن إقليم القاهرة يحصل على 24% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة، ويحظى إقليم الصعيد بنحو 36% بقيمة استمارات تبلغ نحو 4.9 مليار جنيه من إجمالي الاستثمارات.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: 4.2 مليون جنيه لتجهيز 37 عيادة تنظيم أسرة

وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على تدبير اعتماد مالي إضافي لوزارة التضامن الاجتماعي بقيمة 4.215 مليون جنيه، ضمن خطة العام المالي الحالي 2019- 2020، وذلك بهدف تجهيز 37 عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة لوزارة التضامن في إطار مشروع "اثنين كفاية". وأشارت "السعيد" إلى أن خطة العام المالي الحالي تؤكد أهمية التنمية البشرية والاجتماعية، إذ تستهدف الخطة الارتقاء بمستوى معيشة المواطن لتوفير حياة كريمة، من خلال احتواء التضخم، والبدء في تطبيق مبادرات نظام التأمين الصحي الشامل.
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