رياضة

يوفنتوس يتسلح بالتاريخ أمام فيورنتينا بالكالتشيو

١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
يوفنتوس
يوفنتوس
تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، وذلك من خلال قمة الجولة التي سيحتضنها ملعب أرتيمو فرانكي، عندما يستقبل فيورنتينا نظيره يوفنتوس، ويحتل اليوفي المركز الثاني بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاك، بينما يوجد الفيولا في المركز الـ16 بدون رصيد من النقاط، وتواجه الفريقان في 160 مباراة بالدوري الإيطالي، حقق خلالها يوفنتوس الفوز في 77 لقاء وتعادل في 50 مباراة وخسر 33 مواجهة أحرى، ويعد يوفنتوس أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف في شباك فيورنتينا بواقع 263 هدفًا.
وحقق اليوفي الانتصار في 8 مباريات من آخر 9 لقاءات أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي، وتعرض لهزيمة وحيدة، وسجل في تلك الفترة 19 هدفًا، ويبحث يوفنتوس عن تحقيق 5 انتصارات متتالية أمام الفيولا للمرة الأولى منذ عام 1996. وخسر فيورنتينا آخر مباراتين أمام يوفنتوس على ملعبه في الدوري، ولم يخسر على أرضه أمام
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الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (10)

نكشف حقيقة تعيين طاقم تحكيم «نسائي» لإدارة السوبر

أعلن اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، استضافة استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 2017- 2018 في تمام الثامنة مساءً، بحضور جماهيري يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفةً بين الناديين (5 آلاف مشجع لكل ناد)، وكشف اتحاد الكرة أنه تسلم موافقات جميع الجهات المعنية، في ظل سعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
ميتشو

تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك أمام جينيراسيون فوت

يحل الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره جينيراسيون فوت السنغالي، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة، في جولة الذهاب بدور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وأسند كاف إدارة المباراة لطاقم تحكيم موريتاني بقيادة دحان بيده، ويتكون طاقم التحكيم من دحان بيده، ويعاونه حمدين ديبا والشيخ مامادو، ومعهم لمغيفري بوشعيب حكما رابعا. ويبحث الزمالك عن تحقيق نتيجة طيبة تسهل مهمته في مباراة الإياب، خصوصًا أن الفريق الأبيض يبحث عن استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عن النادي الأبيض منذ عام 2002، علمًا بأنه توج بالكونفيدرالية الموسم الماضي.
هدف -الزمالك (4)

الزمالك يصطدم بجينيراسيون فوت في دوري الأبطال

يحل الزمالك ضيفًا ثقيلًا على نظيره جينيراسيون فوت السنغالي، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة، في جولة الذهاب بدور الـ32 ببطولة من دوري أبطال إفريقيا. وأسند كاف إدارة المباراة لطاقم تحكيم موريتاني بقيادة دحان بيده، ويتكون طاقم التحكيم من دحان بيده، ويعاونه حمدين ديبا والشيخ مامادو، ومعهم لمغيفري بوشعيب حكما رابعا. ويبحث الزمالك عن تحقيق نتيجة طيبة تسهل مهمته في مباراة الإياب، خصوصًا أن الفريق الأبيض يبحث عن استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عن النادي الأبيض منذ عام 2002، علمًا بأنه توج بالكونفيدرالية الموسم الماضي.
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لوكاكو (1)

مدرب بلجيكا يتحدث عن تغير لوكاكو بعد انتقاله لإنتر

أعرب روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي، عن سعادته بانتقال المهاجم روميلو لوكاكو من صفوف مانشستر يونايتد إلى إنتر هذا الصيف، مشيرًا إلى أن تلك الصفقة أنعشت مسيرته من جديد، وذلك بعدما تمكن المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا من تسجيل هدفين مع إنتر في الدوري الإيطالي، في بداية مميزة له في الكالتشيو، ليعرب مارتينيز عن آمله في أن تساهم تلك البداية المميزة في تألق لوكاكو أيضًا مغ بلجيكا قبل مواجهة اسكتلندا اليوم في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020.
انتر ميلان‎ (1)

لوكاكو: العنصرية تجلب العار لكرة القدم

دعا الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الإثنين، لاعبي كرة القدم لاتخاذ موقف موحد ضد العنصرية، غداة تعرضه لصيحات عنصرية من المشجعين خلال مباراة فريقه ضد كالياري في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي. ومنح البلجيكي فريقه الفوز 2-1 بتسجيل ركلة جزاء في الشوط الثاني، واجه خلال تنفيذها صيحات عنصرية من مشجعي كالياري الذين سبق لهم أن وجهوا إساءات مماثلة في الموسم الماضي حيال لاعبين آخرين من ذوي البشرة السمراء، أبرزهم اللاعب السابق ليوفنتوس مويس كين (المنتقل إلى صفوف إيفرتون الإنجليزي).
جيروم-بواتينج

يوفنتوس يسعى لإنهاء موسم الانتقالات بضم نجم بايرن

كشفت تقارير ألمانية، اليوم الإثنين، عن اقتراب نجم دفاع فريق بايرن ميونخ جيروم بواتينج من الانتقال لصفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك قبل الساعات الأخيرة من غلق سوق الانتقالات الصيفية، التى من المقرر أن تغلق غدا الإثنين فى نهاية اليوم. وجاء فى تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية أشارت فيه إلى أن تدريبات بايرن ميونخ اليوم شهدت قيام بواتينج بالتقاط الصور التذكارية مع زملائه بالفريق البافاري، وذلك استعدادا لسفره إلى تورينو في غضون الساعات القليلة المقبلة لإتمام انتقاله لصفوف فريق السيدة العجوز.
كارلو أنشيلوتي (2)

أنشيلوتي: أظهرنا قدرتنا على منافسة يوفنتوس

يرى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن خسارة فريقه نابولي أمس أمام يوفنتوس بنتيجة 4-3 في الدوري الإيطالي أثبتت قدرة فريقه على منافسة السيدة العجوز، إلا أن أول 60 دقيقة في المباراة تشعره بالمرارة الشديدة، ففي تلك المباراة التي يمكن اعتبارها من الآن من مباراة الموسم في الدوريات الأوروبية، تقدم اليوفي بثلاثية نظيفة في أول 60 دقيقة، وتمكن نابولي من العودة في نتيجة المباراة والتعادل 3-3، إلا أن مدافع نابولي كاليدو كوليبالي سجل هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة، منح من خلاله الانتصار ليوفنتوس.
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