يوفنتوس يتسلح بالتاريخ أمام فيورنتينا بالكالتشيو

١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

يوفنتوس

تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، وذلك من خلال قمة الجولة التي سيحتضنها ملعب أرتيمو فرانكي، عندما يستقبل فيورنتينا نظيره يوفنتوس، ويحتل اليوفي المركز الثاني بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاك، بينما يوجد الفيولا في المركز الـ16 بدون رصيد من النقاط، وتواجه الفريقان في 160 مباراة بالدوري الإيطالي، حقق خلالها يوفنتوس الفوز في 77 لقاء وتعادل في 50 مباراة وخسر 33 مواجهة أحرى، ويعد يوفنتوس أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف في شباك فيورنتينا بواقع 263 هدفًا.

وحقق اليوفي الانتصار في 8 مباريات من آخر 9 لقاءات أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي، وتعرض لهزيمة وحيدة، وسجل في تلك الفترة 19 هدفًا، ويبحث يوفنتوس عن تحقيق 5 انتصارات متتالية أمام الفيولا للمرة الأولى منذ عام 1996. وخسر فيورنتينا آخر مباراتين أمام يوفنتوس على ملعبه في الدوري، ولم يخسر على أرضه أمام