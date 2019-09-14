الزمالك يصطدم بجينيراسيون فوت في دوري الأبطال

١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

الزمالك

يحل الزمالك ضيفًا ثقيلًا على نظيره جينيراسيون فوت السنغالي، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة، في جولة الذهاب بدور الـ32 ببطولة من دوري أبطال إفريقيا. وأسند كاف إدارة المباراة لطاقم تحكيم موريتاني بقيادة دحان بيده، ويتكون طاقم التحكيم من دحان بيده، ويعاونه حمدين ديبا والشيخ مامادو، ومعهم لمغيفري بوشعيب حكما رابعا. ويبحث الزمالك عن تحقيق نتيجة طيبة تسهل مهمته في مباراة الإياب، خصوصًا أن الفريق الأبيض يبحث عن استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عن النادي الأبيض منذ عام 2002، علمًا بأنه توج بالكونفيدرالية الموسم الماضي.

ويرغب أبناء ميت عقبة في أن يكونوا أول فريق مصري يفوز بالسنغال، بعد أن خاضت أندية مصر 4 مواجهات هناك، ولم تحقق أي انتصار، حيث تعرضت لـ3 هزائم وتعادل وحيد. وكانت البداية عام 2000 خلال مواجهة الأهلي وجان دارك السنغالي، في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بالتعادل (1-1)، وأحرز هدف الأهلي الوحيد

ويرغب أبناء ميت عقبة في أن يكونوا أول فريق مصري يفوز بالسنغال، بعد أن خاضت أندية مصر 4 مواجهات هناك، ولم تحقق أي انتصار، حيث تعرضت لـ3 هزائم وتعادل وحيد.



وكانت البداية عام 2000 خلال مواجهة الأهلي وجان دارك السنغالي، في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بالتعادل (1-1)، وأحرز هدف الأهلي الوحيد علاء إبراهيم.



وفي بطولة أبطال الكؤوس عام 2000 أيضا، التقى الزمالك مع أسيك نديامبور السنغالي في ربع النهائي، وفي داكار فاز نديامبور بهدف نظيف.



وثالث المواجهات كانت في دور المجموعات من دوري الأبطال 2002، عندما التقى الأهلي مع جان دارك مجددا، وخسر الأحمر في داكار (2-1).



أما آخر اللقاءات فجمعت جينيراسيون فوت مع مصر المقاصة، في الدور التمهيدي لدوري الأبطال 2018، وفاز الفريق السنغالي بملعبه (2-0).

